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Вышеград: откуда есть (и пить) пошла Чешская земля

Мария
Мария – Гид из Праги
Вышеград: откуда есть (и пить) пошла Чешская земля
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €60 за экскурсию

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Вышеград: откуда есть (и пить) пошла Чешская земля
Вышеград: откуда есть (и пить) пошла Чешская земля

Что вы увидите

  • Таборские
  • Шпичковы и Леопольдовы ворота
  • ротонда святого Мартина
  • развалины бань княжны Либуше
  • Карлаховы сады
  • собор Святых петра и Павла
  • Вышеградское кладбище
  • скульптуры святых Людмилы
  • Яна Непомуцкого
  • Войтеха
  • Вацлава
  • Чертова колонна
  • средневековый колодец
  • Чумной столб
  • капелла Девы Марии Шанцовской
  • Нусельский мост
  • обзорные площадки Вышеграда.
Мифологический Вышеград, четыреждырожденный.
Самая старая земля Праги, парадоксальным образом ставшая Прагой лишь в начале ХХ столетия.
Нигде в Праге не существует такого количества легенд, мифов, сказаний, как в Вышеграде!
Буквально за два часа вы пройдете через полуторатысячелетнюю историю 📖 Чехии легко и с удовольствием.
Вы увидите, где княжна Либуше расправлялась со своими врагами и откуда легендарный конь Шемик прыгнул во Влтаву, спасая своего хозяина.
Вы узнаете, почему в день святого Мартина чехи едят гусей, где мертвые служат мессу, куда несется призрак горящей кареты с безголовыми лошадьми и чем пахнет Чертова колонна.
Кстати, детям здесь будет весело 🥳 и интересно, потому что внутри этой сказочной крепости есть замечательная детская площадка.
Вы полюбуетесь готикой собора Святых Петра и Павла, найдете “святой доллар” и узнаете, на каком колоколе и почему сидит Белая пани…
Вы узнаете все о виноградниках Карла IV, средневековых колодцах крепости, откуда начинался коронационный путь, и как кладбище помогло Вышеграду возродиться.
Вас наверняка заинтересуют тайные ходы крепости, по которым шли захватчики-французы, и скрытый в крепостной стене от досужих глаз костел Обезглавливания Иоанна Крестителя.
Вы увидите места захоронения великих чехов: Альфонса Мухи, Антонина Дворжака, Карела Чапека и Берджиха Сметаны.
Я расскажу вам о страшной смерти святой Людмилы и ее внука святого Вацлава, о подвиге святого Прокопа и пропавшей рукавице святого Войтеха.
Но самое главное, вы нигде больше не найдете такого количества обзорных площадок, откуда видна вся Прага, как на ладони. А особенно прекрасный вид открывается с пивного сада при кабачке, где подают прекрасное пиво, недорогое вино 🍷 и очень чешские закуски. Если он будет закрыт (а так бывает зимой и ранней весной), я провожу вас в отличную пивную под Вышеградом, которую очень любят местные жители, а значит там вкусно и недорого.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в собор Святых Петра и Павла
  • посиделки в пивной
Начало
🚩 Трамвайная остановка Ostrčilovo náměstí
Место завершения
🏁 Крепость Вышеград
Вышеград: откуда есть (и пить) пошла Чешская земля
Вышеград: откуда есть (и пить) пошла Чешская земля
Вышеград: откуда есть (и пить) пошла Чешская земля
Вышеград: откуда есть (и пить) пошла Чешская земля
Вышеград: откуда есть (и пить) пошла Чешская земля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария
Мария
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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