Мифологический Вышеград, четыреждырожденный.

Самая старая земля Праги, парадоксальным образом ставшая Прагой лишь в начале ХХ столетия.

Нигде в Праге не существует такого количества легенд, мифов, сказаний, как в Вышеграде!

Буквально за два часа вы пройдете через полуторатысячелетнюю историю 📖 Чехии легко и с удовольствием.

Вы увидите, где княжна Либуше расправлялась со своими врагами и откуда легендарный конь Шемик прыгнул во Влтаву, спасая своего хозяина.

Вы узнаете, почему в день святого Мартина чехи едят гусей, где мертвые служат мессу, куда несется призрак горящей кареты с безголовыми лошадьми и чем пахнет Чертова колонна.

Кстати, детям здесь будет весело 🥳 и интересно, потому что внутри этой сказочной крепости есть замечательная детская площадка.

Вы полюбуетесь готикой собора Святых Петра и Павла, найдете “святой доллар” и узнаете, на каком колоколе и почему сидит Белая пани…

Вы узнаете все о виноградниках Карла IV, средневековых колодцах крепости, откуда начинался коронационный путь, и как кладбище помогло Вышеграду возродиться.

Вас наверняка заинтересуют тайные ходы крепости, по которым шли захватчики-французы, и скрытый в крепостной стене от досужих глаз костел Обезглавливания Иоанна Крестителя.

Вы увидите места захоронения великих чехов: Альфонса Мухи, Антонина Дворжака, Карела Чапека и Берджиха Сметаны.

Я расскажу вам о страшной смерти святой Людмилы и ее внука святого Вацлава, о подвиге святого Прокопа и пропавшей рукавице святого Войтеха.

Но самое главное, вы нигде больше не найдете такого количества обзорных площадок, откуда видна вся Прага, как на ладони. А особенно прекрасный вид открывается с пивного сада при кабачке, где подают прекрасное пиво, недорогое вино 🍷 и очень чешские закуски. Если он будет закрыт (а так бывает зимой и ранней весной), я провожу вас в отличную пивную под Вышеградом, которую очень любят местные жители, а значит там вкусно и недорого.