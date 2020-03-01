Maria проводит ещё 2 экскурсии

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Вышеград — путешествие во времени

Погулять по старейшему району Праги и услышать его легенды, мифы и сказания

Maria
Задать вопрос
Maria – ваш гид
Расположенный на правом берегу Влтавы на вершине скалистого холма, Вышеград очарует вас прекрасными видами на город и окрестности, идиллической атмосферой и скрытыми повсюду артефактами прошлого.

Я расскажу, какие князья здесь жили, кто и когда завоевывал Вышеград и чем он славится сегодня.
€60
51 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на остановке Острчилово намнести
Забронировать экскурсию
Вышеград — путешествие во времени
Вышеград — путешествие во времени

Что вас ожидает

История и легенды Вышеграда
Вы увидите, где княжна Либуше расправлялась с врагами и откуда легендарный конь Шемик прыгнул во Влтаву, спасая хозяина. Узнаете, почему в день святого Мартина чехи едят гусей, где мертвые служат мессу, куда несется призрак горящей кареты с безголовыми лошадьми и чем пахнет Чертова колонна. Кроме того, полюбуетесь готикой собора Святых Петра и Павла, найдете «святой доллар» и узнаете, на каком колоколе сидит Белая пани и как она там оказалась.

Секреты старинной крепости
Вышеград — место с богатой историей. Вы узнаете о виноградниках Карла IV и средневековых колодцах. А также: откуда начинался коронационный путь и как кладбище помогло Вышеграду возродиться. Отыщете тайные ходы, по которым шли захватчики-французы, и скрытый в крепостной стене костел Обезглавливания Иоанна Крестителя.

Вышеград и знаменитые люди
Я покажу места захоронения великих чехов: Альфонса Мухи, Антонина Дворжака, Карела Чапека и Бедржиха Сметаны. Расскажу о страшной смерти святой Людмилы и ее внука святого Вацлава, о подвиге святого Прокопа и пропавшей рукавице святого Войтеха. А еще проведу вас на лучшие обзорные площадки и посоветую отличные пивные для местных.

Организационные детали

  • Билеты в собор Святых Петра и Павла не включены в стоимость (посещение по желанию) — 70 крон с человека
  • Экскурсия, в том числе, понравится детям. Ведь внутри сказочной крепости есть замечательная детская площадка.
Вышеград — путешествие во времени
Вышеград — путешествие во времени
Вышеград — путешествие во времени
Вышеград — путешествие во времени
Вышеград — путешествие во времени
Вышеград — путешествие во времени
Вышеград — путешествие во времени
Вышеград — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на остановке Острчилово намнести.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maria
Maria
Меня зовут Мария. Я филолог, живу в Праге несколько лет, пишу сценарии для аудиогида по Чехии и разрабатываю новые любопытные маршруты. 20 лет работала на ТВ в программах о путешествиях («Путешествия натуралиста», «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом», «Охотники за рецептами» и др.) Я часто принимаю гостей: родных, друзей и незнакомцев. И всегда стараюсь сохранить неформальный подход к прогулкам, как если бы я действительно была вашей сестрой или племянницей. Я люблю Прагу бесконечно. Со мной в этом таинственном городе будет тепло и радостно!
Напишите мне

Maria проводит ещё 2 экскурсии

Истории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной Праги
скидка15%
€130
111 за экскурсию
5 часов
Авторская экскурсия по секретным заведениям и нетуристическим уголкам города
Вкусную еду и прославленное пиво можно найти, не выходя за пределы Старого города. Но аутентичные бары и рестораны «для своих» — задача посложнее, и я вам с ней помогу! В атмосферных заведениях вы отведаете гастрономические шедевры Чехии, а по пути откроете места, где оживут истории о пражских алхимиках, тамплиерах, королях, святых, писателях и художниках.
Таинственная ПрагаТаинственная ПрагаТаинственная Прага
скидка20%
€110
88 за экскурсию
3 часа
Посетить знаковые места города и раскрыть секреты алхимиков и тамплиеров
Теперь у вас есть «родственник в Праге». И это я! Вы погуляете по чешской столице в дружеской и уютной атмосфере, никуда не торопясь и задавая любые вопросы о местной жизни. Я покажу главные достопримечательности и тайные пражские тропы, раскрою богатую историю города и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго!

Исторические экскурсии в Праге

Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
30 за человека
8 часов
6 отзывов
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
История Праги за 3 часаИстория Праги за 3 часаИстория Праги за 3 часа
скидка30%
От
€55
39 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности. Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская. И получите актуальные советы от местного жителя.
Тайны Пражского ГрадаТайны Пражского ГрадаТайны Пражского Града
9 за человека
2 часа
12 отзывов
Впечатлиться крупнейшим действующим замковым комплексом мира и узнать его историю
Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями. Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
Весь Пражский ГрадВесь Пражский ГрадВесь Пражский Град
150 за экскурсию
4 часа
46 отзывов
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов. Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
Старая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендах
80 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Новый город и Вышеград — история и легендыНовый город и Вышеград — история и легендыНовый город и Вышеград — история и легенды
100 за экскурсию
3 часа
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Я расскажу, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет. Покажу одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену. А также помогу раскрыть характер чешской столицы и понять менталитет ее жителей.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы