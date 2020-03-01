Maria проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

История и легенды Вышеграда

Вы увидите, где княжна Либуше расправлялась с врагами и откуда легендарный конь Шемик прыгнул во Влтаву, спасая хозяина. Узнаете, почему в день святого Мартина чехи едят гусей, где мертвые служат мессу, куда несется призрак горящей кареты с безголовыми лошадьми и чем пахнет Чертова колонна. Кроме того, полюбуетесь готикой собора Святых Петра и Павла, найдете «святой доллар» и узнаете, на каком колоколе сидит Белая пани и как она там оказалась.

Секреты старинной крепости

Вышеград — место с богатой историей. Вы узнаете о виноградниках Карла IV и средневековых колодцах. А также: откуда начинался коронационный путь и как кладбище помогло Вышеграду возродиться. Отыщете тайные ходы, по которым шли захватчики-французы, и скрытый в крепостной стене костел Обезглавливания Иоанна Крестителя.

Вышеград и знаменитые люди

Я покажу места захоронения великих чехов: Альфонса Мухи, Антонина Дворжака, Карела Чапека и Бедржиха Сметаны. Расскажу о страшной смерти святой Людмилы и ее внука святого Вацлава, о подвиге святого Прокопа и пропавшей рукавице святого Войтеха. А еще проведу вас на лучшие обзорные площадки и посоветую отличные пивные для местных.