Индивидуальные экскурсии в Праге

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  4. За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу

Открыть уютные кабачки за пределами Старого города и погрузиться в настоящую пивную жизнь для своих

Станислав
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Станислав – ваш гид
Вы отправитесь в заведения, которых не найдете в путеводителях, туда, где коротают время настоящие пражане, и попробуете чешское пиво с закусками, приготовленными с любовью и по-домашнему.

А по пути поговорим об истории пивоварения, особенностях разных сортов пива, вкусовых предпочтениях чехов и жизни в настоящей Праге без купюр.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Встреча у метро Muzeum
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За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу
За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу

Что вас ожидает

Семейный кабачок с пятью видами пива и домашними закусками
Начнем с уютного заведения, где вы познакомитесь с традициями пивоварения Богемии и Моравии. Ассортимент кабачка постоянно меняется, здесь вы встретите пиво не только Пражское, но и из горных пивоварен в Корконошах, сваренное на родниковой воде, или из южного моравского края, приготовленное специально к сезону рождества или пасхальных праздников. Чехи любят не только выпить, но и вкусно закусить. Потому из меню домашних закусок вы сможете попробовать настоящую тлаченку (чешский холодец), маринованные сыры, баварскую обацду и пражские утопенцы.

Место, где действительно чтят закон о чистоте пивоварения 1516 года
Затем поговорим об истории пивоварения и главном его законе, сопроводив знание практикой и отведав живого пива нефильтрованного, непастеризованного и без каких-либо химических добавок. У вас будет выбор из 4 сортов, но лучшим по праву считается аутентичное пшеничное, сваренное в Праге по баварским рецептам. Обсудим отличие пива в разных странах Европы и не только. А также в заведении можно вкусно подкрепиться ребрышками в маринаде, запечённой свиной рулькой, медовыми крылышками и другими шедеврами.

Пивовар с лучшим темным стаутом
Стаут это особый темный элевый сорт пива. Третья остановка будет в пивоварне, где варят сорта пива низового и верхового брожения: классический чешский лежак, английский IPA и русский имперский стаут, среди пражан считающийся лучшим в городе!

Кому подойдет экскурсия

Как ценителям пива, так и тем, кто только начинает знакомиться с этим хмельным напитком. Вы распробуете разные сорта и наверняка найдете любимый для себя!

Организационные детали

  • Дегустация пива, как и блюд кухни, оплачивается в каждом заведение отдельно. Стоимость большого бокала от 45 до 70 крон.
  • Из центра Праги мы отправимся на метро в район Прага 8 и будем перемещаться между пивоварами пешком и на общественном транспорте
За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу
За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу
За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу
За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу
За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу
За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу
За крафтовым пивом в нетуристическую Прагу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Muzeum.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Станислав
Станислав
Приветствую путешественников! Я живу в Праге и не устаю восхищаться этим городом. Как ветеран сферы гостеприимства в сфере ресторанного бизнеса, принимаю максимум усилий, дабы разобраться в 50 оттенках светлого и темного... пива. Безусловно, это лучше делать в доброй компании. Приглашаю вас в весёлое пивное мини-путешествие. Моё хобби: приготовление блюд итальянской и чешской кухни. С удовольствием расскажу вам о тонкостях местной и дам совет, где попробовать самые вкусные рёбрышки и рульку.
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