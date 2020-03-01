Индивидуальные экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Семейный кабачок с пятью видами пива и домашними закусками

Начнем с уютного заведения, где вы познакомитесь с традициями пивоварения Богемии и Моравии. Ассортимент кабачка постоянно меняется, здесь вы встретите пиво не только Пражское, но и из горных пивоварен в Корконошах, сваренное на родниковой воде, или из южного моравского края, приготовленное специально к сезону рождества или пасхальных праздников. Чехи любят не только выпить, но и вкусно закусить. Потому из меню домашних закусок вы сможете попробовать настоящую тлаченку (чешский холодец), маринованные сыры, баварскую обацду и пражские утопенцы.

Место, где действительно чтят закон о чистоте пивоварения 1516 года

Затем поговорим об истории пивоварения и главном его законе, сопроводив знание практикой и отведав живого пива нефильтрованного, непастеризованного и без каких-либо химических добавок. У вас будет выбор из 4 сортов, но лучшим по праву считается аутентичное пшеничное, сваренное в Праге по баварским рецептам. Обсудим отличие пива в разных странах Европы и не только. А также в заведении можно вкусно подкрепиться ребрышками в маринаде, запечённой свиной рулькой, медовыми крылышками и другими шедеврами.

Пивовар с лучшим темным стаутом

Стаут это особый темный элевый сорт пива. Третья остановка будет в пивоварне, где варят сорта пива низового и верхового брожения: классический чешский лежак, английский IPA и русский имперский стаут, среди пражан считающийся лучшим в городе!

Кому подойдет экскурсия

Как ценителям пива, так и тем, кто только начинает знакомиться с этим хмельным напитком. Вы распробуете разные сорта и наверняка найдете любимый для себя!