Приглашаем вас в Зальцбург, который называют одним из красивейших городов Европы, восхищающим не только своей архитектурой или же прелестью окружающей альпийской природы. Кроме всего прочего именно в этом австрийском городе родился великий Вольфганг Амадей Моцарт. Поэтому здесь не только есть дом, где родился и вырос композитор, но и проходит множество фестивалей посвященных его музыке. Прогуляйтесь старинными улочками, по которым сначала детскими прыжками, а потом стремительной походкой юноши ходил Моцарт, почувствуйте себе сопричастным величайшему музыкальному гению.

Кстати, во время дороги (около 4, 5 часа) вас ждут не только необходимые санитарные остановки, но и отдых у прекрасного альпийского озера Мондзее.

На обзорной экскурсии 🧭 по городу Вы увидите: Кафедральный собор и храм святого Петра, основанный еще в 7 веке! Вы заглянете на старый рынок и пройдете по самым известным торговым улочкам Соляного города (именно так переводится Зальцбург), и конечно, никто не уедет без зальцбургских сувениров. А от поездки на фуникулёре и взгляда на городские крыши с высоты замка Хоэнзальцбург вас закружится голова!