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Зальцбург — выездная экскурсия

5
2 отзыва
Ксения И.
Ксения И. – Гид из Праги
Зальцбург — город 🏙️ красоты и гармонии, который считается одним из красивейших в Европе.

Путешественники со всего мира приезжают сюда, чтобы восхититься старинной архитектурой и альпийской природой.

На экскурсии 🧭 вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Зальцбурга, прокатитесь на фуникулёре, вдохновитесь видами на город с высоты и побываете в доме, где родился Моцарт.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €70 за человека

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Зальцбург — выездная экскурсия
Зальцбург — выездная экскурсия

Что вы увидите

  • Старый город
  • Дворец Мирабель
  • Дом, где родился Вольфганг Амадей Моцарт
  • Кафедральный собор святых Руперта и Вергилия Зальцбурских с семью органами
  • Крепость Хоэнзальцбург
  • Торговая улица Гетрайдегассе
Приглашаем вас в Зальцбург, который называют одним из красивейших городов Европы, восхищающим не только своей архитектурой или же прелестью окружающей альпийской природы. Кроме всего прочего именно в этом австрийском городе родился великий Вольфганг Амадей Моцарт. Поэтому здесь не только есть дом, где родился и вырос композитор, но и проходит множество фестивалей посвященных его музыке. Прогуляйтесь старинными улочками, по которым сначала детскими прыжками, а потом стремительной походкой юноши ходил Моцарт, почувствуйте себе сопричастным величайшему музыкальному гению.
Кстати, во время дороги (около 4, 5 часа) вас ждут не только необходимые санитарные остановки, но и отдых у прекрасного альпийского озера Мондзее.
На обзорной экскурсии 🧭 по городу Вы увидите: Кафедральный собор и храм святого Петра, основанный еще в 7 веке! Вы заглянете на старый рынок и пройдете по самым известным торговым улочкам Соляного города (именно так переводится Зальцбург), и конечно, никто не уедет без зальцбургских сувениров. А от поездки на фуникулёре и взгляда на городские крыши с высоты замка Хоэнзальцбург вас закружится голова!
Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
  • Наушники
Что не входит
  • Посещение замков, музеев и прочих достопримечательностей (гид поможем вам приобрести билеты)
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 Г. Прага. Вацлавская площадь 57, у пам. св. Вацлава
Зальцбург — выездная экскурсия
Зальцбург — выездная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения И.
Ксения И.
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2 отзыва оставили туристы

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