Надежда проводит ещё 12 экскурсий

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Житава и град Фридланд — секреты северной Чехии

Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха

Надежда
Задать вопрос
Надежда – ваш гид
Это путешествие на самый север Чехии и даже немного за её пределы подарит невероятные виды Йизерских гор, знакомство с стилем жизни чешской аристократии и сортом пива, которого не достать в Праге.

Вы побываете в городе, где пересекаются границы трёх государств, откроете для себя культуру племени полабских славян, узнаете, чем известны разные городки Чехии и чем прославился на весь свет герцог Фридландский.
€351
316 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Житава и град Фридланд — секреты северной Чехии
Житава и град Фридланд — секреты северной Чехии

Что вас ожидает

Резиденция аристократов и самый известный чех
Старый град и замок Фридланд откроют вам быт чешской знати — это единственная резиденция в стране, где архитектура сохранилась в первозданном виде: до нас дошли все постройки от романской башни до элементов в стиле барокко и Ренессанса. Я расскажу о том, как уже в XIX веке замок работал в «музейном» режиме, а также о теории, что именно здесь упрятана Янтарная комната. А после посещения замка сможем пообедать на воссозданной фридланской пивоварне. Пенное, которое варят в этих краях, в столице Чехии можно приобрести лишь по знакомству. И, конечно, вы обязательно узнаете о судьбе герцога Фридландского — Альбрехта Эсебиуса Вальдштейна, знаменитого в той же мере, что и Ян Непомуцкий и Карл IV.

Город лужицких сербов и чешские бренды
В дороге будем говорить о марке «Шкода», об одной из старейших в Европе школ по обработке драгоценностей и богемских гранатах — сокровище чешских недр, о городах Млада Болеслав, Турнов и Йичин, каждый из которых чем-то интересен. После Фридланда сразу отправимся в Житаву, или Циттау, если по-немецки. В этом городе встречаются границы трёх стран: Польши, Германии и Чехии, а населяют его лужицкие сербы, племя полабских славян. Вы не только погуляете по улочкам Житавы, любуясь природой и укладом северной Чехии, но и погрузитесь в традиции и культуру местных жителей, которые они бережно хранят.

Организационные детали

  • Посещения дополнительных объектов, как и обед на пивоварне, не включены в стоимость экскурсии
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Житава и град Фридланд — секреты северной Чехии
Житава и град Фридланд — секреты северной Чехии
Житава и град Фридланд — секреты северной Чехии
Житава и град Фридланд — секреты северной Чехии
Житава и град Фридланд — секреты северной Чехии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
Напишите мне

Надежда проводит ещё 12 экскурсий

Старая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендах
80 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
скидка10%
€351
316 за экскурсию
10 часов
6 отзывов
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Союз «города пятилепестковой розы» и реки Влтавы — редкой красоты зрелище. Словно застывший в XVII столетии, Чешский Крумлов очарует древним Градом и его дворами, уютом улочек, похожих на сказочные декорации, и расскажет, какими тропинками здесь гулял Ганс Христиан Андерсен. А я поделюсь с вами тем, о чём молчит старый город.
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая КостницеКутна гора, замок Штернберг и знаменитая КостницеКутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
скидка10%
€338
305 за экскурсию
7 часов
20 отзывов
Замок аристократов, хранилище людских останков и город-объект ЮНЕСКО — автомобильный тур
Во время поездки вы посетите родовую резиденцию семьи аристократов с многовековой историей, уникальное хранилище людских останков и исторический город, некогда бывший центром европейской серебряной лихорадки. А также сможете попробовать яства местной кухни в аутентичной чешской пивной.
Ты наше солнце, крепость Вышеград!Ты наше солнце, крепость Вышеград!Ты наше солнце, крепость Вышеград!
80 за экскурсию
2 часа
15 отзывов
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Вышеград — место мифов. Место молитвы и медитации. Вышеград играет тайную роль котла, в котором варится национальная идея. Чтобы понять Чехию, ее культуру, традиции и историю, вы должны прикоснуться к истокам в окутанной легендами резиденции чешских князей.
Четыре города пражскихЧетыре города пражскихЧетыре города пражских
130 за экскурсию
3 часа
81 отзыв
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны — прогулка по историческим составляющим Великой Праги
История четырех городов, двенадцать веков истории и четыре часа пешеходной прогулки. Классика, без которой не обойтись при знакомстве со столицей Чешской Республики.
Магия Саксонской ШвейцарииМагия Саксонской ШвейцарииМагия Саксонской Швейцарии
скидка10%
€351
316 за экскурсию
10 часов
8 отзывов
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Буйство стихий, как искусный творец, «выковало» из песчаных плит Саксонской Швейцарии причудливых каменных исполинов. На стволовых горах, среди лесов здесь виднеются крепостные стены и арочный мост словно из готических рассказов. На этих таинственных землях вы почувствуете себя байроническим героем, узнаете, кто вдохновлялся местными пейзажами, и ощутите благоговение перед мощью природы.
Экскурсия из Праги в ДрезденЭкскурсия из Праги в ДрезденЭкскурсия из Праги в Дрезден
скидка10%
€351
316 за экскурсию
10 часов
6 отзывов
Изящная архитектура, великолепные коллекции живописи и уникальные сокровища — обзорная экскурсия
Всего 2 часа пути отделяют Прагу от столицы Саксонии — Дрездена, куда мы отправимся на обзорную экскурсию. Во время прогулки вы узнаете, почему этот город называют Флоренцией на Эльбе, почувствовав, как когда-то Ганс Христиан Андерсен, сочетание в нем средиземноморской веселости, славянского спокойствия и германской сдержанности.
Замок Сихров и богемские гранаты — национальное достояние ЧехииЗамок Сихров и богемские гранаты — национальное достояние ЧехииЗамок Сихров и богемские гранаты — национальное достояние Чехии
скидка10%
€299
270 за экскурсию
7 часов
8 отзывов
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Чтобы лучше понять историю и по достоинству оценить красоту и культурное наследие Чехии, необходимо отправиться в Чешский рай — именно так в середине 19-го века назвали редкостной красоты край, раскинувшийся на северо-востоке страны. В этом туре мы посетим жемчужину региона — город драгоценных камней Турнов, где находится старейшая школа по обработке богемских гранатов, равных которым нет нигде в мире. А также расположенный поблизости замок Сихров — с королевскими апартаментами и богатейшей коллекцией портретной французской живописи за пределами Франции. Я познакомлю вас с историей, жителями и выдающимися особенностями этих чудесных мест, и вы вернетесь в Прагу с прекрасными впечатлениями и лучшим пониманием культурного достояния Чехии.
Королевские грады Карлштейн и КршивоклатКоролевские грады Карлштейн и КршивоклатКоролевские грады Карлштейн и Кршивоклат
скидка10%
€338
305 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Истории и тайны великих правителей — автомобильное путешествие в прекрасные средневековые замки
Вас ждет увлекательное путешествие в два гордых красавца града в живописной местности совсем недалеко от Праги. Часто их называют жемчужинами на реке Бероунке: королевские замки — прекрасные образцы средневековой архитектуры и, кроме того, хранят множество историй и тайн великих людей, о которых вы узнаете во время экскурсии.
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пиваПлзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пиваПлзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
скидка10%
€300
270 за экскурсию
5 часов
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Я предлагаю познавательную поездку на пивоваренный завод в город Плезнь, где почти 200 лет назад начали варить самое известное пиво в мире Пилзнер Уркуэлл.
Карловы Вары и град ЛокетКарловы Вары и град ЛокетКарловы Вары и град Локет
скидка10%
€351
316 за экскурсию
10 часов
6 отзывов
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
О, великолепные Карловы Вары! Окутанные клубами пара над горячими источниками, напоенные ароматами карловарских вафель и таинством курортных романов. Приглашаю вас на всемирно известный курорт!
Мельник. Только для взрослыхМельник. Только для взрослыхМельник. Только для взрослых
240 за экскурсию
7 часов
Прогуляться по подземельям замка, попробовать утонченные вина и зарядиться адреналином на стрельбище
На Мельнике у вас будет возможность продегустировать утонченные мельницкие вина, совершить прогулку по винным замковым подземельям, насладиться великолепной природой пражских окрестностей, пострелять из настоящего оружия и подумать о вечном в Костнице собора Святых Петра и Павла.

Экскурсии из Праги

Прага — Дрезден: экскурсия в столицу СаксонииПрага — Дрезден: экскурсия в столицу СаксонииПрага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
35 за человека
10 часов
26 отзывов
Впечатлиться архитектурой, судьбой и шедеврами искусства на «балконе Европы»
Дрезден помнит славу и поражения, бомбардировки и кропотливое восстановление из руин. Город-музей, названный Флоренцией-на-Эльбе, — это дворцы Цвингера, величественная Фрауэнкирхе и картинная Галерея старых мастеров. В этом комфортном путешествии вы изучите Дрезден с гидом и погуляете по нему сами, а по пути насладитесь красотой саксонской природы.
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и КостницаВеликолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и КостницаВеликолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
29 за человека
8 часов
64 отзыва
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Вы погуляете по старинным улочкам чудесного городка Кутна Гора, удивитесь обилию черепов и костей в мистической часовне Костница и почувствуете себя аристократом в старинном замке Чешский Штернберг.
Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод КрушовицеГрупповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод КрушовицеГрупповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице
30 за человека
11 часов
58 отзывов
Чарующая природа, богатая история и секреты пивоварения знаменитого курорта в живописной долине
Не возможно приехать в Чехию и не посетить этот знаменитый город-курорт. Ведь Карловы вары — это не только место отдыха и оздоровления, но и место вдохновения многих известных людей в мире. История Карловых Вар во многом связана с именем русского царя Петра I, гениального немецкого поэта Гете, который приезжал сюда 13 раз. Павлов, Чехов, Шопен, Бетховен, Гоголь, Тургенев, Толстой и многие другие — может именно здесь и вас посетит муза?
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курортПрага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курортПрага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
30 за человека
10 часов
10 отзывов
Влюбиться в виды и улочки, открыть другую грань Чехии и попить пива на заводе Крушовице
По мостовым Карловых Вар гуляли Гёте и Петр I, Шопен и Бах, Гоголь и Тургенев — сегодня мы приглашаем вас в этот сказочный городок. Вы полюбуетесь изящной архитектурой, узнаете о местных целебных источниках и знаменитых людях, отдыхавших здесь, попробуете сладости и ликер Бехеровка. А по пути также оцените настоящее чешское пиво на заводе Крушовице.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-ВлтавойКоролевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-ВлтавойКоролевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
35 за человека
11 часов
24 отзыва
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Камерный городок словно декорация к средневековому роману о прекрасных дамах, отважных рыцарях и призраках. Здесь и тесные улочки, и старинные каменные постройки, и места, откуда открывается грандиозный вид на скалистую крепость! Вы впитаете средневековый дух, прогуливаясь по Чешскому Крумлову, и побываете в стенах белоснежного наикрасивейшего имения в Праге — в замке Глубока-над-Влтавой.
Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!
32 за человека
10 часов
57 отзывов
Групповое путешествие навстречу красотам одного из интереснейших национальных парков Германии
Полтора часа пути из чешской столицы в окрестности Дрездена — и вы в Швейцарии! Саксонской Швейцарии, где невероятно красиво: фантастический и причудливый горно-лесной ландшафт, древние твердыни и Бастайский мост через ущелье, каменной нитью парящий между скал. Вы откроете для себя историю местных замков и лучшие пейзажи, подышите свежим воздухом и вдохновитесь атмосферой прошлого.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферыНа велосипеде