В целом это был отличный опыт. Нас подобрали на машине и отвезли в следующий город. Гиды были полезны при подготовке, объяснили, как работает ATV, и мы поехали. Мы вышли в темноте, но быстро светло. Нас было только двое и проводник по пустыне, поэтому мы действительно забили частную поездку! Мы пошли к морю и наблюдали за восходом солнца прежде, чем возвратиться. Поездка была настроена умно, поскольку вы начинаете медленно и выясняете, как поворачивать / останавливать / двигаться, но на обратном пути это было намного быстрее и веселее, поскольку мы были более уверенными. Единственным недостатком было то, что гиды не говорят по-английски, но это никак не повлияло на наш опыт. Кстати, у них есть крошечная кошечка, чтобы приветствовать вас! Совет: вы можете купить свои собственные шарфы в отеле / магазинах (мы заплатили по 2 евро за свои), в противном случае вам придется получить их у гидов по 3,5 евро каждый. Мы арендовали очки по 2,5 € каждый, и мы рекомендуем делать это, потому что сол