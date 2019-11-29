Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете

Отправляйтесь на поистине уникальное сафари по пустыне в рамках захватывающего тура с поездкой на квадроцикле

4.5
321 отзыв
В группе
до 50 чел.
Отправляйтесь на поистине уникальное сафари по пустыне в рамках захватывающего тура с поездкой на квадроцикле.

Лицезрейте восход солнца над горами, посмотрите, где живут соколы, побывайте у морских скал и прокатитесь вдоль моря.
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя пустыню Хургады в рамках захватывающего тура на квадроцикле на рассвете
  2. Прокатитесь на квадроцикле по дюнам на восходе
  3. Побывайте в исключительном приключении и совершите прогулку по пустыне на верблюде
Полюбуйтесь бескрайними просторами пустыни Хургады и погрузитесь в традиционную культуру и будни ее жителей в лагере бедуинов. Гид встретит вас у отеля на рассвете, и затем вы отправитесь на стоянку квадроциклов.
После короткой пробной поездки вы ощутите невероятный прилив адреналина от вождения по пустыне. Прокатитесь на квадроцикле на восходе солнца и полюбуйтесь невероятной игрой цветов, когда солнце встанет над морем и пустыня проснется.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы от/до отелей в Хургаде
  • Поездка на квадроцикле
  • Англоязычный гид
Что не входит
  • Трансферы от/до отелей в пределах Макади, Сахль-Хашиш, Сома-Бей, Эль-Гуны и Сафаги возможны за дополнительную плату
  • Личные расходы
  • Шарф-арафатка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Солнцезащитные очки
  • Фотоаппарат
Важная информация
  • Пожалуйста, возьмите солнцезащитные очки, шарф-арафатку (по возможности), длинную одежду и устройства для фото/видео
  • Трансферы от/до отелей в пределах Макади, Сахль-Хашиш, Сома-Бей, Эль-Гуны и Сафаги нужно подтвердить местному туроператору после бронирования. Трансферы из этих районов оплачиваются отдельно наличными в день тура
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 321 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
200
4
82
3
25
2
5
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
29 ноя 2019
(Литва)
В целом это был отличный опыт. Нас подобрали на машине и отвезли в следующий город. Гиды были полезны при подготовке, объяснили, как работает ATV, и мы поехали. Мы вышли в темноте, но быстро светло. Нас было только двое и проводник по пустыне, поэтому мы действительно забили частную поездку! Мы пошли к морю и наблюдали за восходом солнца прежде, чем возвратиться. Поездка была настроена умно, поскольку вы начинаете медленно и выясняете, как поворачивать / останавливать / двигаться, но на обратном пути это было намного быстрее и веселее, поскольку мы были более уверенными. Единственным недостатком было то, что гиды не говорят по-английски, но это никак не повлияло на наш опыт. Кстати, у них есть крошечная кошечка, чтобы приветствовать вас! Совет: вы можете купить свои собственные шарфы в отеле / магазинах (мы заплатили по 2 евро за свои), в противном случае вам придется получить их у гидов по 3,5 евро каждый. Мы арендовали очки по 2,5 € каждый, и мы рекомендуем делать это, потому что сол
R
10 ноя 2019
(США)
Небольшая путаница в нашем пикапе, так как у нас было изменение курорта, и это не было передано водителю? Рельеф из стиральной доски привел к очень ухабистой поездке … На площадке все были великолепны, и наш гид предложил мне свою жену и четырех детей в обмен на мою жену (смеется). Поездка на верблюде была для нас первой, осторожный выход …
T
13 июня 2021
(Египет)
The ATV tour was fun in that we saw a lot of the desert and coast snd it was fun riding. However, it was my daughters first time driving an ATV and she was having trouble. She was the first rider behind our guide snd she only weighs 105 pounds and had trouble keeping up with him because when going over all the ruts and bumps she had trouble maintaining control of the ATV. The guide yelled at her several times, and not as a joke or in a kidding manner. I also got my ATV stuck when going up a big dune as I didn’t have enough speed and sunk into the sand. The guide had to come help me out snd he yelled at me as well. I’m an experienced ATV rider as I’ve grown up riding an ATV but riding in sand is much different than what I’m used to. Anyway, his attitude was off-putting and he kind of ruined the experience for our daughter. He wasn’t very nice and it made things awkward and uncomfortable.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥ГрупповыеОднодневная поездкаОсмотр достопримечательностейАвтобусы и минивэныВелосипедные экскурсииТематические турыПрирода и приключения🐫СафариКвадроциклы и ATVСафари и дикая природаАренда и прокатВелосипедыОднодневные турыМероприятия с участием животныхМероприятия на свежем воздухеHigh-risk activities🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Хургаде

Хургада: сафари по пустыне на верблюдах и квадроциклах
В группе
до 50 чел.
4.4
319
2 889
за 1 чел.
Хургада: сафари по пустыне на верблюдах и квадроциклах
Отправляйтесь в захватывающую поездку по пустыне на квадроцикле из Хургады
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
В группе
до 100 чел.
4.5
867
2 889
за 1 чел.
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Оцените захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне
Хургада: 5-часовое сафари в пустыне на квадроцикле и барбекю
В группе
до 15 чел.
4.2
467
3 063
за 1 чел.
Хургада: 5-часовое сафари в пустыне на квадроцикле и барбекю
Прокатитесь в пустыне Эль-Гуна на квадроцикле
Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день
В группе
до 50 чел.
4.2
221
2 734
за 1 чел.
Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день
Отправляйтесь за приключениями в восточную пустыню
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
В группе
до 10 чел.
20
за 1 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🏍 На мотоцикле
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 08:00
На квадроциклах по пустыне
В группе
до 5 чел.
4.9
13
$19
за 1 чел.
На квадроциклах по пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Приглашаем вас в путешествие по дюнам в пустыне Хургады
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно в 8:00
Утреннее сафари на квадроциклах
В группе
до 25 чел.
5
6
$20
за 1 чел.
Утреннее сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
На утреннем сафари вы окажетесь в безмолвной пустыне во всем ее великолепии
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно с 07:30
3-часовой Синдбадский подводный тур по Красному морю из Хургады
В группе
до 15 чел.
4.5
185
3 302
за 1 чел.
3-часовой Синдбадский подводный тур по Красному морю из Хургады
Отправьтесь на уникальную и захватывающую подводную экскурсию на борту подводной лодки Синдбад
Королевское сафари на квадроциклах
В группе
до 20 чел.
5
12
$25
за 1 чел.
Королевское сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мы отправимся по песчаным дюнам на квадроциклах до бедуинской деревни
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 13:30
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
В группе
до 10 чел.
25
за 1 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 12:00
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
В группе
до 100 чел.
4.4
334
2 790
за 1 чел.
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Проведите день в национальном парке острова Гифтун - раю для любителей сноркелинга
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
В группе
до 5 чел.
4.8
17
$70
за 1 чел.
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Эль-Гуна - кусочек искусственного рая, созданного трудами архитекторов
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно с 8:00 до 16:00

Egyptra Travel Services проводит ещё 11 экскурсий

Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
В группе
до 100 чел.
4.3
346
3ч 30м
3 874
за 1 чел.
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Погрузитесь в глубины Красного моря на субмарине «Синдбад»
Из Хургады: однодневный тур по райскому или оранжевому острову с маской и трубкой
В группе
до 100 чел.
4.2
79
2 170
за 1 чел.
Из Хургады: однодневный тур по райскому или оранжевому острову с маской и трубкой
Наслаждайтесь фантастической поездкой на сноркелинг на целый день из Хургады на Райский остров
Хургада: 3 часа в пустыне на квадроцикле и тур на верблюде
В группе
до 100 чел.
4.5
2447
1 356
за 1 чел.
Хургада: 3 часа в пустыне на квадроцикле и тур на верблюде
Прокатитесь на квадроцикле и осмотрите пустыню в рамках 3-часового тура с выездом из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Входной билет
4.6
112
4 685
за 1 чел.
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Полюбуйтесь потрясающими коралловыми рифами и кристально чистыми водами на берегу залива Шарм-эль-Нага
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Входной билет
4.1
1280
2 867
за 1 чел.
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Отправьтесь в увлекательное сафари по пустыне из Хургады на квадроцикле и багги
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
В группе
до 100 чел.
4.4
813
1 736
за 1 чел.
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Осмотрите районы Хургады в рамках 3-часовой экскурсии
Хургада: плавание с дельфинами, сноркелинг и обед
В группе
до 100 чел.
4.6
5922
2 131
за 1 чел.
Хургада: плавание с дельфинами, сноркелинг и обед
Станьте ближе к дельфинам в рамках фантастического 9-часового снорклинг-тура из Хургады
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
В группе
до 100 чел.
4.5
3472
2 247
за 1 чел.
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Посетите волшебный национальный парк острова Гифтун в этой общей или частной однодневной поездке с обедом
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
В группе
до 100 чел.
4
101
2 712
за 1 чел.
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Познайте увлекательный подводный мир Красного моря в 1-дневном туре с выездом из Хургады
Хургада: дайвинг-тур на день с обедом и двумя погружениями
В группе
до 15 чел.
4.6
1625
1 937
за 1 чел.
Хургада: дайвинг-тур на день с обедом и двумя погружениями
Погрузитесь в удивительный подводный мир Хургады в ходе 6-часового морского дайвинга
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Входной билет
4
243
2 712
за 1 чел.
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Посмотрите всей семьей невероятное 1-часовое шоу дельфинов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
🇪🇬