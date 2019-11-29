Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя пустыню Хургады в рамках захватывающего тура на квадроцикле на рассвете
Прокатитесь на квадроцикле по дюнам на восходе
Побывайте в исключительном приключении и совершите прогулку по пустыне на верблюде
Полюбуйтесь бескрайними просторами пустыни Хургады и погрузитесь в традиционную культуру и будни ее жителей в лагере бедуинов. Гид встретит вас у отеля на рассвете, и затем вы отправитесь на стоянку квадроциклов.
После короткой пробной поездки вы ощутите невероятный прилив адреналина от вождения по пустыне. Прокатитесь на квадроцикле на восходе солнца и полюбуйтесь невероятной игрой цветов, когда солнце встанет над морем и пустыня проснется.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансферы от/до отелей в Хургаде
Поездка на квадроцикле
Англоязычный гид
Что не входит
Трансферы от/до отелей в пределах Макади, Сахль-Хашиш, Сома-Бей, Эль-Гуны и Сафаги возможны за дополнительную плату
Личные расходы
Шарф-арафатка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Фотоаппарат
Важная информация
Пожалуйста, возьмите солнцезащитные очки, шарф-арафатку (по возможности), длинную одежду и устройства для фото/видео
Трансферы от/до отелей в пределах Макади, Сахль-Хашиш, Сома-Бей, Эль-Гуны и Сафаги нужно подтвердить местному туроператору после бронирования. Трансферы из этих районов оплачиваются отдельно наличными в день тура
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 321 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
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9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Ausra
29 ноя 2019
(Литва)
В целом это был отличный опыт. Нас подобрали на машине и отвезли в следующий город. Гиды были полезны при подготовке, объяснили, как работает ATV, и мы поехали. Мы вышли в темноте, но быстро светло. Нас было только двое и проводник по пустыне, поэтому мы действительно забили частную поездку! Мы пошли к морю и наблюдали за восходом солнца прежде, чем возвратиться. Поездка была настроена умно, поскольку вы начинаете медленно и выясняете, как поворачивать / останавливать / двигаться, но на обратном пути это было намного быстрее и веселее, поскольку мы были более уверенными. Единственным недостатком было то, что гиды не говорят по-английски, но это никак не повлияло на наш опыт. Кстати, у них есть крошечная кошечка, чтобы приветствовать вас! Совет: вы можете купить свои собственные шарфы в отеле / магазинах (мы заплатили по 2 евро за свои), в противном случае вам придется получить их у гидов по 3,5 евро каждый. Мы арендовали очки по 2,5 € каждый, и мы рекомендуем делать это, потому что сол
R
RANDALL
10 ноя 2019
(США)
Небольшая путаница в нашем пикапе, так как у нас было изменение курорта, и это не было передано водителю? Рельеф из стиральной доски привел к очень ухабистой поездке … На площадке все были великолепны, и наш гид предложил мне свою жену и четырех детей в обмен на мою жену (смеется). Поездка на верблюде была для нас первой, осторожный выход …
T
Tracy
13 июня 2021
(Египет)
The ATV tour was fun in that we saw a lot of the desert and coast snd it was fun riding. However, it was my daughters first time driving an ATV and she was having trouble. She was the first rider behind our guide snd she only weighs 105 pounds and had trouble keeping up with him because when going over all the ruts and bumps she had trouble maintaining control of the ATV. The guide yelled at her several times, and not as a joke or in a kidding manner. I also got my ATV stuck when going up a big dune as I didn’t have enough speed and sunk into the sand. The guide had to come help me out snd he yelled at me as well. I’m an experienced ATV rider as I’ve grown up riding an ATV but riding in sand is much different than what I’m used to. Anyway, his attitude was off-putting and he kind of ruined the experience for our daughter. He wasn’t very nice and it made things awkward and uncomfortable.
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