Детские экскурсии в Тбилиси

Найдено 6 экскурсий в категории «Для детей» в Тбилиси, цены от €36, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Занимательный Тбилиси для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
124 за всё до 5 чел.
Найди, если сможешь. Квест-экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Найди, если сможешь. Квест-экскурсия для детей и взрослых
Начало: Merab Kostava Street, 2
Расписание: Каждый день в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$38 за человека
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
скидка
10%
Групповая
2 часа
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
Начало: На улице Сиони
Расписание: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
4036 за человека
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
200 за всё до 2 чел.
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
3.5 часа
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Начало: Площадь Свободы
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    26 апреля 2024
    Занимательный Тбилиси для детей
    Очень хороший гид, интересно все рассказывал,отличный собеседник,знает свою работу, и очень хороший человек, . Спасибо большое
  • Н
    Наталья
    5 января 2024
    Занимательный Тбилиси для детей
    Отличная экскурсия, маршрут продуман и интересен. Гид прекрасно владеет материалом, рассказ интересен и для детей и взрослых. Пять часов пролетели незаметно.
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Занимательный Тбилиси для детей
    Замечательная экскурсия, продуманный маршрут, гид увлеченный, много знает, интересные истории про все увиденное, дети заинтересованно слушали, 5 часов пролетели не заметно;)
  • А
    Алена
    11 ноября 2022
    Творческие мастер-классы для детей и взрослых
    Побывала на творческом мастер-классе по лепке глины. Очень приятно было находиться в атмосферной гончарной студии в старом районе Тбилиси, где
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    под руководством гончара Андро мне удалось слепить кеци. Через две недели после обжига моя посуда будет готова и я смогу её забрать😍Отдельное спасибо Валерию за познавательную экскурсию и дегустацию вина и сыра.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Творческие мастер-классы для детей и взрослых
  2. Занимательный Тбилиси для детей
  3. Найди, если сможешь. Квест-экскурсия для детей и взрослых
  4. Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
  5. Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 36 до 200 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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