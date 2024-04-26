1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
Индивидуальная
4 часа
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€124 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Найди, если сможешь. Квест-экскурсия для детей и взрослых
Начало: Merab Kostava Street, 2
Расписание: Каждый день в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$38 за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
Начало: На улице Сиони
Расписание: во вторник, среду, четверг и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
40€36 за человека
Квест
3 часа
Игровая экскурсия по Тбилиси для детей и подростков
Познакомиться с грузинской столицей в увлекательном и весёлом формате
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€200 за всё до 2 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
3.5 часа
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Начало: Площадь Свободы
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей26 апреля 2024Очень хороший гид, интересно все рассказывал,отличный собеседник,знает свою работу, и очень хороший человек, . Спасибо большое
- ННаталья5 января 2024Отличная экскурсия, маршрут продуман и интересен. Гид прекрасно владеет материалом, рассказ интересен и для детей и взрослых. Пять часов пролетели незаметно.
- ИИрина30 июля 2023Замечательная экскурсия, продуманный маршрут, гид увлеченный, много знает, интересные истории про все увиденное, дети заинтересованно слушали, 5 часов пролетели не заметно;)
- ААлена11 ноября 2022Побывала на творческом мастер-классе по лепке глины. Очень приятно было находиться в атмосферной гончарной студии в старом районе Тбилиси, где
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 36 до 200 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Тбилиси! Вместе с детьми и гидами города Тбилиси можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024