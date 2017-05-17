4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы уже пробежались по бутикам и купили все, что вам было нужно, съели пиццу, полакомились итальянским мороженым, и вас потянуло к возвышенному, то приглашаю на эту тематическую прогулку! Вы узнаете интересные факты из жизни итальянских композиторов, историю создания музыкальных произведений в Милане и взглянете на город с новой стороны.

Что вас ожидает

Храм музыки — Ла Скала

Итальянцы — очень музыкальный народ, а Милан — город музыки. Не случайно именно здесь находится ее храм — Ла Скала, мировой центр оперной и балетной культуры, на сцене которого испокон веков выступают самые знаменитые оперные певцы и балетные танцоры со всего мира. В ней звучали голоса Марии Каллас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго на музыку Джоакино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джузеппе Верди, дирижировали Артуро Тосканини и Рикардо Мути. На ее сцене танцевали Карла Фраччи, Рудольф Нуриев, Галина Уланова, Майя Плисецкая, а Михаил Фокин, Георгий Баланчин и Морис Бежар ставили свои балеты. Я расскажу вам историю этого самого старого оперного театра Европы, мы посмотрим зал и сцену Ла Скалы (если в ней не будет репетиции), посетим ее музей и библиотеку, в которых вы сможете увидеть музыкальные инструменты и картины, посвященные итальянским композиторам, и погрузиться в блистательное прошлое театра.

По стопам Джузеппе Верди

До этого я покажу вам дом, в котором жил Тосканини, и идя по следам Джузеппе Верди в Милане, подведу к Консерватории, носящей его имя. По желанию, можно будет проехать на метро несколько остановок до дома Джузеппе Верди, где композитор на склоне лет основал дом для престарелых музыкантов, и где он захоронен в своей крипте. Отдать должное гению композитора и поклониться на его могиле приезжали такие знаменитости, как композитор Джакомо Пуччини, балерина Карла Фрачи, теноры Пласидо Доминго и Хосэ Каррерас, короли Италии — Маргарита и Умберто II ди Савойя, Бенито Муссолини.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит классическую музыку, хочет узнать побольше о ее протагонистах и лично увидеть места, связанные с ее историей, и в особенности тому, кто преклоняется перед гением Джузеппе Верди.