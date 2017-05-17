4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Милан — город музыки

О жизни и творчестве итальянских композиторов

Любовь
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Любовь – ваш гид
Если вы уже пробежались по бутикам и купили все, что вам было нужно, съели пиццу, полакомились итальянским мороженым, и вас потянуло к возвышенному, то приглашаю на эту тематическую прогулку! Вы узнаете интересные факты из жизни итальянских композиторов, историю создания музыкальных произведений в Милане и взглянете на город с новой стороны.
От 91 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.25
Милан — город музыки
Милан — город музыки

Что вас ожидает

Храм музыки — Ла Скала
Итальянцы — очень музыкальный народ, а Милан — город музыки. Не случайно именно здесь находится ее храм — Ла Скала, мировой центр оперной и балетной культуры, на сцене которого испокон веков выступают самые знаменитые оперные певцы и балетные танцоры со всего мира. В ней звучали голоса Марии Каллас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго на музыку Джоакино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джузеппе Верди, дирижировали Артуро Тосканини и Рикардо Мути. На ее сцене танцевали Карла Фраччи, Рудольф Нуриев, Галина Уланова, Майя Плисецкая, а Михаил Фокин, Георгий Баланчин и Морис Бежар ставили свои балеты. Я расскажу вам историю этого самого старого оперного театра Европы, мы посмотрим зал и сцену Ла Скалы (если в ней не будет репетиции), посетим ее музей и библиотеку, в которых вы сможете увидеть музыкальные инструменты и картины, посвященные итальянским композиторам, и погрузиться в блистательное прошлое театра.

По стопам Джузеппе Верди
До этого я покажу вам дом, в котором жил Тосканини, и идя по следам Джузеппе Верди в Милане, подведу к Консерватории, носящей его имя. По желанию, можно будет проехать на метро несколько остановок до дома Джузеппе Верди, где композитор на склоне лет основал дом для престарелых музыкантов, и где он захоронен в своей крипте. Отдать должное гению композитора и поклониться на его могиле приезжали такие знаменитости, как композитор Джакомо Пуччини, балерина Карла Фрачи, теноры Пласидо Доминго и Хосэ Каррерас, короли Италии — Маргарита и Умберто II ди Савойя, Бенито Муссолини.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит классическую музыку, хочет узнать побольше о ее протагонистах и лично увидеть места, связанные с ее историей, и в особенности тому, кто преклоняется перед гением Джузеппе Верди.

Милан — город музыки
Милан — город музыки
Милан — город музыки
Милан — город музыки
Милан — город музыки
Милан — город музыки

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Живя в Милане вот уже 16 лет, я каждый год не перестаю открывать для себя этот удивительный город и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и открытиями. Пишите мне.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
17 мая 2017
Записались и настроились мы на экскурсию "Город музыки", а получили обзорную по Милану, что было несколько неожиданно. В музей Ла Скала после экскурсии мы зашли самостоятельно, а с гидом прогулялись по милым уголкам исторического центра города, что тоже было интересно и познавательно, но это тема другой экскурсии. А тема "Город музыки", как мы поняли, уже не существует, но о Дж. Верди было рассказано не мало и увлекательно.
20 октября 2016
Любовь была очень доброжелательна настроена. Рассказала нам про театр и музей Ла Скала и про судьбу Дж. Верди. Нам было интересно. Правда, нам не сразу удалось встретиться ,т.к. в этот день проходил марафон около театра и наш телефонный звонок не был услышан.
2 марта 2015
Спасибо Любови за хорошую экскурсию!
Любовь смогла по ходу экскурсии изменить маршрут, подстраиваясь под наши интересы/увлечения!
Спасибо за хорошее и интересное изложение информации!
Гуляя по центру, мы уходили на тихие улочки, посетили милые маленькие церквушки.
Всё было чудесно!
Спасибо гиду!
Спасибо, Любовь!
Игорь и Ольга
18 февраля 2014
Если вы любите театр, экскурсия будет вам полезна: узнаете об истории Ла Скала и роли Дж. Верди в становлении одного из ведущих театров мира. Вы посетите музей театра и испытаете гордость за соотечественников, выступавших на сцене легендарного театра. Обратите внимание на бюст Ф. Шаляпина, портреты А. Павловой и Р. Нуриева. Если повезет, загляните в зал и Вы захотите вернуться сюда, но уже на спектакль. Любовь, спасибо за экскурсию!

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