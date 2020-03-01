Необычные маршруты по Милану

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  4. Милан: мне сверху видно всё!

Познакомиться с городом с нового ракурса, рассмотреть его главные символы — и заново влюбиться

Олеся
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Олеся – ваш гид
Я часто замечала один любопытный феномен — чтобы освежить чувства к какому-то месту, нужно взглянуть на него с высоты.

Приглашаю вас увидеть Милан в непривычном ракурсе: с башен, террас и крыш.

Вы охватите взором главные площади, узкие улочки, великолепные постройки, дворы старинных палаццо, и в вашей голове сложится идеальная законченная картина города.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Дуомо
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Милан: мне сверху видно всё!
Милан: мне сверху видно всё!

Что вас ожидает

Расширить представление о Милане
Лекарство для вдохновения существует — на нашей прогулке это будут крыши! Сперва вы поднимитесь на секретную смотровую площадку с видом на собор-легенду Дуомо, оживлённые улочки и центр города. Затем с одной из городских башен рассмотрите грандиозный и величественный замок Сфорца. А напоследок, чтобы лучше прочувствовать характер города, отправитесь на террасу одного модного миланского бара: под приятную музыку и в расслабленной атмосфере вы полюбуетесь восхитительной панорамой города в лучах заходящего солнца. А если захотите, то дополните впечатления бокалом любимого напитка и изысканными итальянскими закусками.

Красивым маршрутом
Поскольку все наши крыши и террасы в центре, мы неизбежно набредём на главные символы Милана — и это прекрасное дополнение к главной части прогулки. Когда мы окажемся на площади Дуомо, я заново открою для вас её историю, а также прошлое культового собора. Кроме того, проведу через старинную галерею Виктора Эммануила II, и конечно, не обойду стороной могущественную крепость Сфорцеско. Надеюсь, в конце прогулки вы будете оживлённо, в духе итальянцев, делиться впечатлениями от увиденного и уже планировать следующий визит в прекрасный Милан.

Организационные детали

Входные билеты на все крыши — 18 евро/чел.

Милан: мне сверху видно всё!
Милан: мне сверху видно всё!
Милан: мне сверху видно всё!
Милан: мне сверху видно всё!
Милан: мне сверху видно всё!
Милан: мне сверху видно всё!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Как хотелось бы иметь друга в каждом городе, стране, когда приезжаешь как в гости! Где радушно примут и можно оставить все заботы дома. Почувствовать облегчение, забыть на время о путеводителе и навигаторах, и переложить это на кого-то другого! Для меня профессия гида вот уже 4 года как стала одновременно и профессией сопровождающего, и друга, и организатора, и рассказчика. Работа — путешествия. Звучит сладко, но скорее это как искусство. Искусство принять гостя, его вдохновить, расширить кругозор и проводить его, сверкающего улыбкой отдохнувшего путешественника! Приглашаю вас стать моим гостем в Ломбардии!
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