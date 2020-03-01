Необычные маршруты по Милану

Что вас ожидает

Расширить представление о Милане

Лекарство для вдохновения существует — на нашей прогулке это будут крыши! Сперва вы поднимитесь на секретную смотровую площадку с видом на собор-легенду Дуомо, оживлённые улочки и центр города. Затем с одной из городских башен рассмотрите грандиозный и величественный замок Сфорца. А напоследок, чтобы лучше прочувствовать характер города, отправитесь на террасу одного модного миланского бара: под приятную музыку и в расслабленной атмосфере вы полюбуетесь восхитительной панорамой города в лучах заходящего солнца. А если захотите, то дополните впечатления бокалом любимого напитка и изысканными итальянскими закусками.

Красивым маршрутом

Поскольку все наши крыши и террасы в центре, мы неизбежно набредём на главные символы Милана — и это прекрасное дополнение к главной части прогулки. Когда мы окажемся на площади Дуомо, я заново открою для вас её историю, а также прошлое культового собора. Кроме того, проведу через старинную галерею Виктора Эммануила II, и конечно, не обойду стороной могущественную крепость Сфорцеско. Надеюсь, в конце прогулки вы будете оживлённо, в духе итальянцев, делиться впечатлениями от увиденного и уже планировать следующий визит в прекрасный Милан.