Если Вы хотите:

прокатиться по вечернему Милану на мотоцикле 🛵 с настоящим итальянцем

увидеть основные достопримечательности 🏛️ города без толпы и пробок

послушать любопытные байки и узнать интересные факты о городе от местного жителя

получить массу новых впечатлений за короткий перод времени

то эта экскурсия ⛳ - для Вас!

Что необычного в этой экскурсии?

1) Экскурсия проходит на мотоцикле.

2) Гид - настоящий итальянец, коренной миланец.

3) Говорит по-русски.

4) Вы в надежных руках, ведь гид - опытный мотоциклист, совершивший кругосветное путешествие на мотоцикле!