Что вы увидите
- Миланский Собор (Дуомо)
- замок Сфорца
- Арка Мира
- базилика Св. Амвросия
- колонны Св. Лаврентия
- квартал Навильи.
Если Вы хотите:
- прокатиться по вечернему Милану на мотоцикле 🛵 с настоящим итальянцем
- увидеть основные достопримечательности 🏛️ города без толпы и пробок
- послушать любопытные байки и узнать интересные факты о городе от местного жителя
- получить массу новых впечатлений за короткий перод времени
то эта экскурсия ⛳ - для Вас!
Что необычного в этой экскурсии?
1) Экскурсия проходит на мотоцикле.
2) Гид - настоящий итальянец, коренной миланец.
3) Говорит по-русски.
4) Вы в надежных руках, ведь гид - опытный мотоциклист, совершивший кругосветное путешествие на мотоцикле!
Что входит
- Услуги гида
- транспорт (мотоцикл)
- бензин
- прокат шлема.
Начало
🚩 В центре по предварительной договоренности.
Место завершения
🏁 Район Навильи либо в другом месте по договоренности.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маттео Б.
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