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Мотоэкскурсия по Милану с 100% итальянцем

5
3 отзыва
Маттео Б.
Маттео Б. – Гид из Милана
Экскурсия ⛳ на мотоцикле 🛵 по вечернему Милану с русскоговорящим гидом-итальянцем.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €90 за экскурсию

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Мотоэкскурсия по Милану с 100% итальянцем
Мотоэкскурсия по Милану с 100% итальянцем

Что вы увидите

  • Миланский Собор (Дуомо)
  • замок Сфорца
  • Арка Мира
  • базилика Св. Амвросия
  • колонны Св. Лаврентия
  • квартал Навильи.

Если Вы хотите:

  • прокатиться по вечернему Милану на мотоцикле 🛵 с настоящим итальянцем
  • увидеть основные достопримечательности 🏛️ города без толпы и пробок
  • послушать любопытные байки и узнать интересные факты о городе от местного жителя
  • получить массу новых впечатлений за короткий перод времени
то эта экскурсия ⛳ - для Вас!
Что необычного в этой экскурсии?
1) Экскурсия проходит на мотоцикле.
2) Гид - настоящий итальянец, коренной миланец.
3) Говорит по-русски.
4) Вы в надежных руках, ведь гид - опытный мотоциклист, совершивший кругосветное путешествие на мотоцикле!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт (мотоцикл)
  • бензин
  • прокат шлема.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 В центре по предварительной договоренности.
Место завершения
🏁 Район Навильи либо в другом месте по договоренности.
Мотоэкскурсия по Милану с 100% итальянцем
Мотоэкскурсия по Милану с 100% итальянцем
Мотоэкскурсия по Милану с 100% итальянцем
Мотоэкскурсия по Милану с 100% итальянцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Маттео Б.
Маттео Б.
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3 отзыва оставили туристы

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