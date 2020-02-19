17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»

Невероятная природа, обаятельные приозёрные городки и знакомство с итальянским стилем жизни

Алексей
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Алексей – ваш гид
Вдумчивая красота озера Комо как нельзя лучше раскрывает суть «идиллии по-итальянски».

Это свежий воздух предгорья Альп, лазурная гладь и уютные чудо-городки по периметру водной кромки, вся прелесть которых ощущается на неспешной прогулке по узким улочкам.

Вы углубитесь в антично-средневековую историю местных красот, поразитесь пейзажам и примерите на себя образ жизни на озере Комо, попробовав ларианскую кухню.
350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
4.94
Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»
Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»

Что вас ожидает

Вокруг Комо: жизнь на озере
Маршрут путешествия пройдёт по южному берегу озера. Знакомство с Комо начнётся с нетуристического городка Лекко — его крепостных стен, башни Висконти и мест, связанных с фамилией Мандзони. Следующим пунктом поездки станет аристократичная деревенька Белладжо с потрясающей набережной, разноцветными домами и живописными улочками. Вы окажетесь в самом «центре» озера — на мысе, разделяющем рукава Комо, а также в совсем маленьком городке Нессо, у подножия водопада и живописного мостика времён Древнего Рима. Завершим экскурсию в одноимённом городе — Комо, где вы узнаете, кого почитают местные жители и как здесь «выглядит» электричество. Все эти часы будем беседовать только о самых интересных фактах и культурных особенностях итальянской жизни, обычаях и истории региона Ломбардия и страны в целом.

Виды удовольствий и виды для удовольствия
По озеру курсирует паром в город-открытку Варенна — туда вы отправитесь не только за тишиной и прекрасными видами, но и лучшей «ларианской» кухней: салями, сырами, рыбой и местными винами. На этом обязательная часть маршрута закончится, но у Комо есть ещё пару сюрпризов. Неподалёку от Лекко расположилась смотровая площадка, на которую можно будет подняться на подъёмнике, чтобы увидеть один из рукавов великолепного Комо с высоты более 1200 метров. Для тех же, кто интересуется ландшафтным дизайном, есть возможность посетить сады старинных вилл и глубже погрузиться в реалии этого края. По вашему желанию мы включим что-то из этого в программу, чтобы впечатление об озере Комо было как можно более полным.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги водителя, проезд по платной магистрали, бензин, парковки.
  • Дополнительно оплачиваются: билет на паром (10 евро/чел.), обед (15-50 евро/чел.). По желанию: фуникулер на гору (5-10 евро/чел.), посещение одной из вилл (6.50-10 евро/чел.), аренда катера (80 евро/час, права не требуются).
  • Оптимальное время начала экскурсии — 9:00. Примерное время возвращения в Милан — 19:00.
  • Автомобиль — Мерседес B class 2017.
Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»
Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»
Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»
Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»
Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Давайте немного познакомимся! Меня зовут Алексей, В 2012 году я закончил МГУ им. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения, кафедру итальянистики, а по второму образованию — психолог. Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь изучением культуры Италии и постоянно работаю в сфере оказания туристических и консалтинговых услуг. В 2016 году я переехал в Милан и за это время скопил много информации о местной жизни, которой планирую с вами поделиться.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вера
19 февраля 2020
Получили с мужем огромное удовольствие от экскурсии на о. Комо! Потрясающие пейзажи! Продуманный маршрут по городкам вокруг озера и на пароме! Очень насыщенная программа этой экскурсии, но ни чуть не устали! Спасибо Алексею за интересные рассказы и приятную прогулку в целом! Многое для себя открыли, замечательно пообедали и приятно пообщались! Настоятельно рекомендую:)! Бронируйте только заранее.
9 февраля 2020
Огромное спасибо за чудесную экскурсию. Даже уже побывав на Комо, благодаря маршруту Гида, мы открыли для себя Комо заново. Поездка была волшебной! Были учтены все наши пожелания! Очень рекомендуем, если вы цените прекрасное!!! Обязательно направимся в новое путешествие в сопровождении Алексея!!!
4 февраля 2020
Хотим поблагодарить Алексея за великолепную экскурсию,интересная и доступная подача материала,увидели еще более теплую и гостеприимную Италию с национальной кухней:) Рекомендуем Алексея, как профессионала экскурсовода и приятного собеседника. День на озере Комо прошел быстро и ненапряжно! Желаем процветания и благополучия!
6 января 2020
Все было чудесно! Интересно! Познавательно! И даже нашло отклик в душе 11 летнего ребёнка ️😁!
Очень рекомендую ! Спасибо Алексею за чудесный день!!!
5 января 2020
Огромное спасибо за насыщенную поездку по красивейшим местам северной части Италии.Экскурсия включала в себя не только осмотр достопримечательностей,но и поездку по красивейшим местам озёра Комо. Замечательный обед в ресторане местной итальянской кухни дополнил впечатлений.Хочется выразить отдельную благодарность гиду Алексею, с которым было приятно общаться, получить исчерпывающие ответы на вопросы и легко провести время в течение продолжительной поездки.
Лариса
11 ноября 2019
Чудесный Комо! Мы так хотели что бы этот день не заканчивался...
Спасибо Алексею за сопровождение! Было очень уютно и комфортно, прогулка вышла как встреча с другом! Спасибо- вернёмся!
9 ноября 2019
Провели чудесный день в прекрасной компании! Получили много положительных эмоций, интересной информации ☝️экскурсия прошла легко, весело и интересно. Несмотря на то, что заняла весь день, поездка не была утомительной.
Спасибо большое Алексею, обязательно вернёмся ещё раз в Милан и его окрестности.
Рекомендуем всем!!
2 ноября 2019
Прекрасная экскурсия! Море позитивных впечатлений. Алексей очень грамотный, образованный, приятный в общении человек. Экскурсию рекомендуем!
30 октября 2019
Отличная экскурсия! Красивые места!)
13 октября 2019
Самые волшебные впечатления от экскурсии! Наши ожидания оправдались на 200 процентов. Комфортно, красиво, познавательно, вкусно! Только превосходные эпитеты Алексею как гиду:) все просто супер!
Ещё 7 отзывов

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