19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нельзя пройти мимо

На моей экскурсии вы окунетесь в атмосферу фантастического города. Мы пройдемся по самой старой площади города с богатейшей историей; дома здесь сохранились в первозданном виде с XIV века. Вы узнаете, как Ла Скала появилась благодаря любовному треугольнику, отчего итальянцы не жалуют замок Сфорца и даже хотели его разобрать. Увидите Королевский дворец и, если будет возможность, посетите бесплатные галереи. Я расскажу, какие картины нашли спасение в стенах удивительно красивой Пинакотеки Брера. И, конечно, мы полюбуемся на Дуомо — кафедральный собор Милана в стиле пламенеющей готики, полностью сделанный из бело-розового мрамора.

Прада и пирожки

Прогуливаясь по «Квадрату моды», вы услышите историю жизни известных модельеров — Гуччи, Армани, Версаче, узнаете, как развивалось их дело и складывались семейные отношения. Зайдете в Галерею Витторио Эммануэле — самый первый в Европе пассаж; здесь находится магазин Прада, который не менялся со дня открытия. Мы обязательно заглянем в пекарню «У Луини», чтобы попробовать лучшие в Италии панцеротти — маленькие пирожки с начинкой. Их рецепт хранится в секрете и передается из поколения в поколение. История панцеротти начинается после Второй Мировой — я расскажу, как этот бизнес вырос из маленькой лавки до миллионной индустрии.