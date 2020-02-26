19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности и попробовать отменные панцеротти на обзорной прогулке

Юлия
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Юлия – ваш гид
Приглашаю вас взглянуть на город глазами миланцев.

Я расскажу о тайнах и легендах величественного Дуомо, о любовных интригах Ла Скала.

Вы услышите историю жизни короля Виктора Эммануэля II и узнаете, как с ним связано появление пиццы «Маргарита».

Почувствуете себя в окружении роскоши «Золотого квадрата», попытаетесь угадать, что означают фрески на стенах Галереи, и попробуете вкуснейшие панцеротти с всевозможными сочными начинками.

Милан, как настоящий итальянец, украдет и ваше сердце.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Монтенаполеоне
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Первая прогулка по Милану
Первая прогулка по Милану

Что вас ожидает

Нельзя пройти мимо
На моей экскурсии вы окунетесь в атмосферу фантастического города. Мы пройдемся по самой старой площади города с богатейшей историей; дома здесь сохранились в первозданном виде с XIV века. Вы узнаете, как Ла Скала появилась благодаря любовному треугольнику, отчего итальянцы не жалуют замок Сфорца и даже хотели его разобрать. Увидите Королевский дворец и, если будет возможность, посетите бесплатные галереи. Я расскажу, какие картины нашли спасение в стенах удивительно красивой Пинакотеки Брера. И, конечно, мы полюбуемся на Дуомо — кафедральный собор Милана в стиле пламенеющей готики, полностью сделанный из бело-розового мрамора.

Прада и пирожки
Прогуливаясь по «Квадрату моды», вы услышите историю жизни известных модельеров — Гуччи, Армани, Версаче, узнаете, как развивалось их дело и складывались семейные отношения. Зайдете в Галерею Витторио Эммануэле — самый первый в Европе пассаж; здесь находится магазин Прада, который не менялся со дня открытия. Мы обязательно заглянем в пекарню «У Луини», чтобы попробовать лучшие в Италии панцеротти — маленькие пирожки с начинкой. Их рецепт хранится в секрете и передается из поколения в поколение. История панцеротти начинается после Второй Мировой — я расскажу, как этот бизнес вырос из маленькой лавки до миллионной индустрии.

Организационные детали

  • В стоимость не входит покупка панцеротти; пирожок стоит 3-4 евро, но одним вы точно не обойдетесь.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников:​ если вас больше 6 человек, стоимость 150 евро​; если больше 10 — 200 евро​.
Первая прогулка по Милану
Первая прогулка по Милану
Первая прогулка по Милану
Первая прогулка по Милану
Первая прогулка по Милану
Первая прогулка по Милану
Первая прогулка по Милану
Первая прогулка по Милану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Монтенаполеоне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, 5 лет я занимаюсь проведением экскурсий. Сама я обожаю путешествия и составляю свои маршруты не по туристическим местам. Каждый клиент после встречи со мной остается влюблен в Милан, получает массу полезной и нужной информации, узнает вещи, о которых он не найдет информацию в интернете, и видит места, обычно скрытые от рядового туриста.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Очень приветливая, обаятельная и приятная в общении девушка. Рассказала не только про город, но и про многие забавные детали местной жизни и интересные места. Отвечала на все интересующие вопросы и очень помогла советами. Все рекомендованные ею места для самостоятельного посещения (экскурсии, магазины для местных и т.п.) полностью оправдали ожидания. Остались очень довольны общением, экскурсией, прогулкой. Смеялись и общались как со старой знакомой.
26 февраля 2020
Юлия очень интересно рассказала про историю города, про современную жизнь в нем. Провела нас интересными улочками, показала детали , спасибо Юлии за то что нашла для нас время и показала вечерний город
22 февраля 2020
Отличная экскурсия с интересным рассказом о каждом интересном месте.
13 января 2020
Хорошая экскурсия , интересный рассказ , нам понравилось .
10 января 2020
Экскурсия была замечательная. Ваш профессиональный уровень Юлия, доброжелательность, умение уделить особое внимание именно тому, что интересно экскурсантам доставило нам особое удовольствие. Маршрут был составлен учитывая наши интересы :) Столько исторического, интересного, грустного и забавного узнали о городе и Италии. Мы прикоснулись к чему то очень важному и трепетному в этом потрясающем городе благодаря неподдельной любви Юлии к этой стране. Спасибо огромное! Мы еще вернемся :):):)
12 ноября 2019
Юлечка-супер. Все очень понравилось. Спасибо!
2 ноября 2019
От экскурсии получили удовольствие. Юля очень интересно и подробно все рассказывает. За 2 часа посмотрели все основные достопримечательности и получили много полезной информации. Спасибо!!!
30 октября 2019
Интересная, познавательная экскурсия, красивый город, Юля- отличный гид, все показала, подсказала интересные места в городе, помогла забронировать ресторан! Спасибо!
11 сентября 2019
Отличная экскурсия! Юлия даёт возможность узнать Милан с разных сторон, учитывает интересы и помогает ориентироваться по всем вопросам. Познавательно и душевно. Юлия спасибо!
10 сентября 2019
Отличная прогулка по Милану! Не занудно, не переполнено датами, но наполнено интересными фактами и историями.

Юлия рассказала нам об аспектах жизни итальянцев, что было весьма увлекательно

Поделилась вкусными местечками!
Спасибо!
Ещё 9 отзывов

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