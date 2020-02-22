5 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Многоликая Алма-Ата

Исследовать все знаковые места города на насыщенной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 🚩Встреча на пересечении улиц Гоголя и Панфилова
  • Заказать экскурсию

2150 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Нина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Нина – Гид в Алма-Ате
Вы услышите богатую историю 📖 Алма-Аты и посетите ее главные достопримечательности 🏛️, древние и современные.

А еще узнаете о местных традициях и ощутите необычайный колорит «южной столицы Казахстана».
Многоликая Алма-Ата
Многоликая Алма-Ата

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
В маршрут войдут все основные достопримечательности Алма-Аты: парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев, деревянный Свято-Вознесенский собор, мемориал Славы, театр оперы и балета имени Абая и Старую площадь. Также вы рассмотрите символ современного Казахстана — монумент Независимости, услышите историю создания алматинского метро и банного комплекса Арасан.

Все краски Алма-Аты
Алма-Ата — истинно восточный город с развитыми торговыми традициями. Вы посетите Зеленый базар, изобилующий сухофруктами, специями, фруктами и овощами. А на «местном Арбате» — улице Жибек Жолы — узнаете о товарах, которые перевозили по Великому шелковому пути. Кроме того, я покажу вам знаменитую шоколадную фабрику Рахат, музей национальных инструментов и гостиницу Алматы. Напоследок поделюсь ценными практическими рекомендациями: куда сходить в свободное время, где вкусно поесть и по каким красивым улочкам погулять.

Организационные детали

  • Рекомендую надеть удобную обувь
  • Мы не посещаем музеи
Многоликая Алма-Ата
Многоликая Алма-Ата
Многоликая Алма-Ата
Многоликая Алма-Ата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на пересечении улиц Гоголя и Панфилова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Нина, я родилась и выросла в Алматы. Со школы занималась в центре детско-юношеского туризма и экологии. Высшее образование получила в сфере лингвистики, затем прошла курсы гидов-экскурсоводов. Люблю природу, трекинги, искусство и общение с людьми. Надеюсь на скорую встречу!
Напишите мне

5 отзывов оставили туристы

22 февраля 2020
Экскурсия познавательная, интересная! Подойдёт Для тех, кто первый раз знакомится с Алматы!
21 февраля 2020
Интересная и познавательная экскурсия. За короткое время получили много полезной информации. Посмотрели основные достопримечательности. Спасибо за отличную организацию. Рекомендуем побывать на этой экскурсии всем, кто приезжает в Алматы.
28 января 2020
Нина показала нам действительно многоликую Алма-Ату. Она -эрудированный гид, очень интересный собеседник, чутко и заботливо отнеслась к нашим нуждам, помогла сделать покупки на Зелёном базаре, в фирменном магазине фабрики Рахат. Нина очень хорошо знает историю города, историю Казахстана. Жаль, что время пролетело быстро. Мы очень рады были знакомству с такой очаровательной девушкой, а когда пришли в номер, получили от неё сообщение с ценными ссылками и рекомендациями по достопримечательностям города. Нина, большое спасибо за всё! Ольга, Анна г. Москва
14 января 2020
в Алма-Ате мы были проездом, в 15. 00 нам нужно было быть аэропорту. Нина полностью под нас подстроилась и сформировала маршрут исходя из наших возможностей. Мы очень довольны. За достаточно короткое время мы полноценно познакомились с городом. Спасибо.
27 декабря 2019
Мы в этот город приехали буквально на пару дней. Экскурсию заказала заранее. Экскурсовод опоздала. По началу толком не могла связать двух слов. Постоянный звук ЭЭЭЭ между словами. Потом вроде собралась. Но мне, как туристу, интересна инфраструктура, социальная политика и тп. Толкового ответа не услышали. Ничего против данного экскурсовода не имею, возможно, какие-то личные причины помешали интересно провести экскурсию.

Нина проводит ещё 1 экскурсию

Чарынский каньон и Долина замковЧарынский каньон и Долина замковЧарынский каньон и Долина замков
9800 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Полюбоваться марсианскими пейзажами, услышать древние легенды и познакомиться с местной флорой
Чарынский каньон — памятник природы, сложенный из осадочных пород возрастом 12 миллионов лет. Прогуливаясь лабиринтами Долины Замков, заглядывая в ущелья и рассматривая причудливые породы вы будто перенесетесь в прошлое и ощутите древнюю энергию этого удивительного места.

Обзорные экскурсии в Алма-Ате

Алма-Ата для новичковАлма-Ата для новичковАлма-Ата для новичков
2500 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Каждый дом Старого города пропитан историей и культурой прошлых столетий. Вы узнаете, как Алма-Ата стала частью Великого шелкового пути, как она застраивалась при царе и Советском Союзе и как развивалась после получения независимости. А еще пройдете по улицам, где жили поэты, певцы и писатели, эвакуированные в военные годы.
Алма-Ата — первое свиданиеАлма-Ата — первое свиданиеАлма-Ата — первое свидание
8000 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Посетить главные достопримечательности «южной столицы Казахстана» на авто-пешеходной экскурсии
Алма-Ата — это теплое лето и комфортная зима, солнце и горные виды, советский модернизм и современные застройки, канатные дороги и просторные площади. Таким вы увидите мой город, проехав по его самым знаковым местам.
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобилеОткрыть Алма-Ату за 5 часов на автомобилеОткрыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
4000 за человека
6 часов
4 отзыва
Увидеть интереснейшие места, попробовать местные угощения и полюбоваться городом с горы Кок-Тюбе
Алма-Ата — бывшая столица страны — обязательна к посещению в Казахстане. Мы проедем на автомобиле по её главным локациям. Вы рассмотрите Вознесенский собор и побываете на катке Медео. Насладитесь панорамой города с высоты и угоститесь местными лакомствами. Вам откроются казахские традиции и атмосфера города.
Must-see места и колорит Алма-АтыMust-see места и колорит Алма-АтыMust-see места и колорит Алма-Аты
От 3500 за экскурсию
5 часов
Дружеская авто-пешеходная экскурсия по самым интересным местам города и взгляд изнутри
Какая она, Алма-Ата? Солнечная, уютная, с широкими улицами, красивыми зданиями, парками, скверами и фонтанами. Такой мы с подругой ее и покажем! Познакомим с главными достопримечательностями, расскажем о национальных традициях, посоветуем, где можно вкусно и недорого отведать местную кухню, и просто весело проведем время.
Алма-Ата вас вдохновит!Алма-Ата вас вдохновит!Алма-Ата вас вдохновит!
11072 за экскурсию
6 часов
6 отзывов
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Расположенная у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, а летом утопающая в зелени Алма-Ата по праву считается одним из самых прекрасных городов советской эпохи в Центральной Азии. На экскурсии вы узнаете историю и почувствуете обаяние «южной столицы» Казахстана: проедете по главным улицам, изучите Монумент независимости, увидите деревянный собор и высокогорный каток и, конечно, полюбуетесь живописными видами с вершины Кок-Тобе.
Ежедневная прогулка по Алма-АтеЕжедневная прогулка по Алма-АтеЕжедневная прогулка по Алма-Ате
1450 за человека
2 часа
1 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Мы пройдем главными улицами бывшей столицы, осмотрим великолепный деревянный собор, грандиозный банный комплекс, а также заглянем на старинный восточный рынок. Вы погрузитесь в шарм и колорит южной столицы, узнаете о выдающихся деятелях республики и ключевых исторических событиях, увидите город-сад глазами местных жителей и научитесь в нем ориентироваться.

Выбирайте и другие экскурсии в Алма-Ате

Крыши и панорамыПешкомИндивидуальныеЗа городомВсеНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеГрупповые
2150 за экскурсию
Заказать экскурсию