5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

В маршрут войдут все основные достопримечательности Алма-Аты: парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев, деревянный Свято-Вознесенский собор, мемориал Славы, театр оперы и балета имени Абая и Старую площадь. Также вы рассмотрите символ современного Казахстана — монумент Независимости, услышите историю создания алматинского метро и банного комплекса Арасан.

Все краски Алма-Аты

Алма-Ата — истинно восточный город с развитыми торговыми традициями. Вы посетите Зеленый базар, изобилующий сухофруктами, специями, фруктами и овощами. А на «местном Арбате» — улице Жибек Жолы — узнаете о товарах, которые перевозили по Великому шелковому пути. Кроме того, я покажу вам знаменитую шоколадную фабрику Рахат, музей национальных инструментов и гостиницу Алматы. Напоследок поделюсь ценными практическими рекомендациями: куда сходить в свободное время, где вкусно поесть и по каким красивым улочкам погулять.