Обзорные экскурсии в Алма-Ате

  1. Экскурсии

Must-see места и колорит Алма-Аты

Дружеская авто-пешеходная экскурсия по самым интересным местам города и взгляд изнутри

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 3500 за экскурсию

Амина
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Амина – Гид в Алма-Ате
Какая она, Алма-Ата? Солнечная, уютная, с широкими улицами, красивыми зданиями, парками, скверами и фонтанами.

Такой мы с подругой ее и покажем! Познакомим с главными достопримечательностями 🏛️, расскажем о национальных традициях, посоветуем, где можно вкусно и недорого отведать местную кухню 🥧, и просто весело 🥳 проведем время.
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты

Что вас ожидает

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
Мы начнем с самого популярного городского парка, где любят отдыхать местные жители. Вы увидите мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, а также познакомитесь с историческими зданиями начала и середины 20 века. Узнаете, как без единого гвоздя возвели Вознесенский кафедральный собор, как в парке появился нарядный терем, Музей народных музыкальных инструментов, и какие удивительные предметы тюркских народов там можно встретить. А возле Дома офицеров немного поговорим о советском прошлом города.

Зеленый базар и алматинский Арбат
На восточном рынке расскажем об историческом центре городской торговли и богатом мире товаров, где можно найти все, что душе угодно. Покажем, какие яства и национальные традиционные продукты обязательно стоит попробовать, чтобы почувствовать истинный вкус Алма-Аты. А затем отправимся гулять на крупнейшую пешеходную улицу, где речь пойдет молодежной культуре, фестивале современного искусства ArtBatFest и флешмобах. Здесь же вы услышите выступления уличных музыкантов, которые играют для прохожих классическую и современную музыку.

Парк на горе Кок-Тобе
Гора Кок-Тобе находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. Можно будет подняться на нее по канатной дороге в воздушном трамвайчике, пешком или на специальном микроавтобусе. С вершины вам откроется удивительная панорама на горы и город. А особенно красивые пейзажи вы застанете, если приедете к вечеру, когда город становится похожим на сказку.

Организационные детали

  • Трансфер по городу включен в стоимость экскурсии
  • Подъем на гору Кок-Тобе не входит в стоимость — около 350 руб.
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты
Must-see места и колорит Алма-Аты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Амина
Амина
Приветствуем путешественников! Я и моя подруга родились и выросли в Алма-Ате. Мы будем рады видеть вас в нашем городе, показать и рассказать о нем все то, что любим сами. Будем вашими помощниками, собеседниками и друзьями. Ждем в гости!
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Алма-Ате

Алма-Ата для новичковАлма-Ата для новичковАлма-Ата для новичков
2500 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Каждый дом Старого города пропитан историей и культурой прошлых столетий. Вы узнаете, как Алма-Ата стала частью Великого шелкового пути, как она застраивалась при царе и Советском Союзе и как развивалась после получения независимости. А еще пройдете по улицам, где жили поэты, певцы и писатели, эвакуированные в военные годы.
Алма-Ата — первое свиданиеАлма-Ата — первое свиданиеАлма-Ата — первое свидание
8000 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Посетить главные достопримечательности «южной столицы Казахстана» на авто-пешеходной экскурсии
Алма-Ата — это теплое лето и комфортная зима, солнце и горные виды, советский модернизм и современные застройки, канатные дороги и просторные площади. Таким вы увидите мой город, проехав по его самым знаковым местам.
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобилеОткрыть Алма-Ату за 5 часов на автомобилеОткрыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
4000 за человека
6 часов
4 отзыва
Увидеть интереснейшие места, попробовать местные угощения и полюбоваться городом с горы Кок-Тюбе
Алма-Ата — бывшая столица страны — обязательна к посещению в Казахстане. Мы проедем на автомобиле по её главным локациям. Вы рассмотрите Вознесенский собор и побываете на катке Медео. Насладитесь панорамой города с высоты и угоститесь местными лакомствами. Вам откроются казахские традиции и атмосфера города.
Алма-Ата вас вдохновит!Алма-Ата вас вдохновит!Алма-Ата вас вдохновит!
11072 за экскурсию
6 часов
6 отзывов
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Расположенная у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, а летом утопающая в зелени Алма-Ата по праву считается одним из самых прекрасных городов советской эпохи в Центральной Азии. На экскурсии вы узнаете историю и почувствуете обаяние «южной столицы» Казахстана: проедете по главным улицам, изучите Монумент независимости, увидите деревянный собор и высокогорный каток и, конечно, полюбуетесь живописными видами с вершины Кок-Тобе.
Многоликая Алма-АтаМноголикая Алма-АтаМноголикая Алма-Ата
2150 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Исследовать все знаковые места города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы услышите богатую историю Алма-Аты и посетите ее главные достопримечательности, древние и современные. А еще узнаете о местных традициях и ощутите необычайный колорит «южной столицы Казахстана».
Ежедневная прогулка по Алма-АтеЕжедневная прогулка по Алма-АтеЕжедневная прогулка по Алма-Ате
1450 за человека
2 часа
1 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Мы пройдем главными улицами бывшей столицы, осмотрим великолепный деревянный собор, грандиозный банный комплекс, а также заглянем на старинный восточный рынок. Вы погрузитесь в шарм и колорит южной столицы, узнаете о выдающихся деятелях республики и ключевых исторических событиях, увидите город-сад глазами местных жителей и научитесь в нем ориентироваться.

Выбирайте и другие экскурсии в Алма-Ате

Крыши и панорамыПешкомИндивидуальныеЗа городомВсеНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеГрупповые
От3500 за экскурсию
Заказать экскурсию