Обзорные экскурсии в Алма-Ате

Что вас ожидает

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев

Мы начнем с самого популярного городского парка, где любят отдыхать местные жители. Вы увидите мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, а также познакомитесь с историческими зданиями начала и середины 20 века. Узнаете, как без единого гвоздя возвели Вознесенский кафедральный собор, как в парке появился нарядный терем, Музей народных музыкальных инструментов, и какие удивительные предметы тюркских народов там можно встретить. А возле Дома офицеров немного поговорим о советском прошлом города.

Зеленый базар и алматинский Арбат

На восточном рынке расскажем об историческом центре городской торговли и богатом мире товаров, где можно найти все, что душе угодно. Покажем, какие яства и национальные традиционные продукты обязательно стоит попробовать, чтобы почувствовать истинный вкус Алма-Аты. А затем отправимся гулять на крупнейшую пешеходную улицу, где речь пойдет молодежной культуре, фестивале современного искусства ArtBatFest и флешмобах. Здесь же вы услышите выступления уличных музыкантов, которые играют для прохожих классическую и современную музыку.

Парк на горе Кок-Тобе

Гора Кок-Тобе находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. Можно будет подняться на нее по канатной дороге в воздушном трамвайчике, пешком или на специальном микроавтобусе. С вершины вам откроется удивительная панорама на горы и город. А особенно красивые пейзажи вы застанете, если приедете к вечеру, когда город становится похожим на сказку.