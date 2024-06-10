Всего два часа в дороге — и вы уже не в Алматы, а в горной сказке.
Мы приготовили для вас невероятный по красоте маршрут! Вы увидите высокогорное Иссыкское озеро с бирюзовой водой, пройдёте по заповеднику до отвесной «Кремлёвской стены», заглянете в Пещеру желаний и прогуляетесь до Медвежьего водопада. Зарядитесь энергией природы и отдохнёте душой.
Мы приготовили для вас невероятный по красоте маршрут! Вы увидите высокогорное Иссыкское озеро с бирюзовой водой, пройдёте по заповеднику до отвесной «Кремлёвской стены», заглянете в Пещеру желаний и прогуляетесь до Медвежьего водопада. Зарядитесь энергией природы и отдохнёте душой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Озеро Иссык. Вы полюбуетесь красивым высокогорным озером, окружённым лесом. Это настоящая маленькая Швейцария в Казахстане.
«Кремлёвская стена». Вы оцените грандиозную отвесную скалу из красного гранита. Мы расшифруем её необычное название.
Пещера желаний. Согласно поверьям, пещера исполняет все загаданные в ней желания. Если повезёт, рядом с ней можно встретить косулю или марала.
Медвежий водопад. Он представляет собой 30-метровый бурный поток. Вы подышите приятным прохладным воздухом и сделаете роскошные снимки.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Mitsubishi Delica или Toyota Hiace. Транспорт включён в стоимость.
- Время в пути от Алматы до озера Иссык — 2 часа.
- Часть маршрута (около 9 км) от озера Иссык в сторону Кремлевской стены и пещеры желаний мы пройдём пешком. Подъём 1 км. в сторону Медвежьего водопада займёт около 30 минут, в зависимости от вашего темпа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
- Оплата оставшейся части стоимости экскурсии принимается в день проведения только в тенге. Сумма в тенге фиксируется по актуальному курсу Национального банка РК на день подтверждения заказа, мы сообщим её вам в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТРЦ «Достык Плаза»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dinara — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1612 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, готовые поведать историю нашего региона, бережно переданную из поколения в поколение нашими предками, населявшими регион Алматы с 13 века. УвлекаемсяЗадать вопрос
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