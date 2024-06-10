Что вас ожидает

Озеро Иссык. Вы полюбуетесь красивым высокогорным озером, окружённым лесом. Это настоящая маленькая Швейцария в Казахстане.

«Кремлёвская стена». Вы оцените грандиозную отвесную скалу из красного гранита. Мы расшифруем её необычное название.

Пещера желаний. Согласно поверьям, пещера исполняет все загаданные в ней желания. Если повезёт, рядом с ней можно встретить косулю или марала.

Медвежий водопад. Он представляет собой 30-метровый бурный поток. Вы подышите приятным прохладным воздухом и сделаете роскошные снимки.

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