Мира Т. – Гид из Алматы

Вас ждёт увлекательная поездка к одному из 7 природных Чудес Света! Вы совершите прогулку 👣 с экскурсоводом по гребням бархана, издающему интересные звуки, похожие на звучание органа.



А на обратном пути посетим родник Чокана Валиханова.