Откуда возникло такое необычное название? В тёплое время года пески с поверхности сдувает сильный ветер. В процессе они издают интересные звуки, похожие на звучание органа, благодаря чему и появился «Поющий бархан».
Программа экскурсии:
Встреча у вашего отеля или в назначенном месте
Санитарная остановка на перевале Архарлы
Прибытие на стоянку автобусов у подножья «Поющего бархана»
Прогулка с экскурсоводом по гребням бархана, обед у автобуса
Посещение родника Чокана Валиханова
Отъезд в город
Санитарная остановка на перевале Архарлы
Прибытие в город
Важная информация:
Наденьте удобную одежду и треккинговую обувь
Возьмите перекус и воду
В ветреную погоду ветровка с собой обязательна
Можно взять с собой маску или платок, чтобы закрыть лицо от ветра и песка
Что входит
Транспортные услуги (автомобиль или автобус — зависит от размера группы)
Услуги гида
Экопост
Что не входит
Обед (~$5-6)
Личные расходы (вода, перекус и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.