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Поющий бархан

Мира Т.
Мира Т. – Гид из Алматы
Вас ждёт увлекательная поездка к одному из 7 природных Чудес Света! Вы совершите прогулку 👣 с экскурсоводом по гребням бархана, издающему интересные звуки, похожие на звучание органа.

А на обратном пути посетим родник Чокана Валиханова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $240 за экскурсию

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Поющий бархан
Поющий бархан

Что вы увидите

  • Чулакские горы
  • Национальный парк Алтын Емель
Откуда возникло такое необычное название? В тёплое время года пески с поверхности сдувает сильный ветер. В процессе они издают интересные звуки, похожие на звучание органа, благодаря чему и появился «Поющий бархан».

Программа экскурсии:

  • Встреча у вашего отеля или в назначенном месте
  • Санитарная остановка на перевале Архарлы
  • Прибытие на стоянку автобусов у подножья «Поющего бархана»
  • Прогулка с экскурсоводом по гребням бархана, обед у автобуса
  • Посещение родника Чокана Валиханова
  • Отъезд в город
  • Санитарная остановка на перевале Архарлы
  • Прибытие в город

Важная информация:

  • Наденьте удобную одежду и треккинговую обувь
  • Возьмите перекус и воду
  • В ветреную погоду ветровка с собой обязательна
  • Можно взять с собой маску или платок, чтобы закрыть лицо от ветра и песка
Что входит
  • Транспортные услуги (автомобиль или автобус — зависит от размера группы)
  • Услуги гида
  • Экопост
Что не входит
  • Обед (~$5-6)
  • Личные расходы (вода, перекус и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Поющий бархан
Поющий бархан
Поющий бархан
Поющий бархан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мира Т.
Мира Т.
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