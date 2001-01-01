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Акробатическое шоу «Парящие акробаты» в Театре Чаоян

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1 отзыв
Спутник 8.
Спутник 8. – Гид из Пекина
Вы отправитесь на самое известное представление в Китае.

В Театре Чаоян побывали многие известные личности, а само шоу «Парящие акробаты» известно по всему миру.

Чаоян или Театр Утреннего Солнца признан одной из главных туристических достопримечательностей 🏛️.

В 2001 году он был отмечен государственными наградами и сейчас известен своими неповторимыми акробатическими выступлениями.

На шоу вы увидите велопредставление, балет, акробатику, обручи и многое другое.
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Акробатическое шоу «Парящие акробаты» в Театре Чаоян

Что вы увидите

  • Театр Чаоян
  • Шоу «Парящие акробаты»
Театр Чаоян специализируется в первую очередь на постановке акробатических шоу. Основанный в 1984 году, театр занимает площадь в 3000 кв. м., в том числе основной зал и три кинозала. В 1986 году администрацией Пекина он был назван одной из основных туристических достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️. За последние 20 лет его посетили более трех миллионов иностранных зрителей, в том числе такие важные персоны, как, например, президент Чехии и сотрудники Международного олимпийского комитета. В настоящее время театр Чаоян дает акробатические представления каждый день.
Что входит
  • Билеты на шоу
Начало и место завершения
🚩 36 E 3rd Ring Rd N, Chaoyang, Beijing, China

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник 8.
Спутник 8.
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