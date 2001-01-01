Театр Чаоян специализируется в первую очередь на постановке акробатических шоу. Основанный в 1984 году, театр занимает площадь в 3000 кв. м., в том числе основной зал и три кинозала. В 1986 году администрацией Пекина он был назван одной из основных туристических достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️. За последние 20 лет его посетили более трех миллионов иностранных зрителей, в том числе такие важные персоны, как, например, президент Чехии и сотрудники Международного олимпийского комитета. В настоящее время театр Чаоян дает акробатические представления каждый день.