Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Настоящий Китай: исследовать участок Дикой Стены

Можно много прочитать о Великой Китайской стене, но всю её значимость и мощь можно прочувствовать лишь при личном знакомстве. При этом крайне важен участок, который вы выберете для первой встречи с символом Поднебесной: мы минуем популярные участки, где кирпичи сложно разглядеть за плотными рядами туристов, и отправимся на поиски настоящей Дикой Стены. Сюда не ведут широкие дороги, и подъёмников здесь тоже не найти — зато ваше сердце замрет от красоты окрестных гор, аутентичной атмосферы древнего Китая и духа приключения. Перед вами развернутся сотни лет истории, о которой я непременно расскажу: вы узнаете о скрытых и явных причинах строительства Великой Китайской стены и откроете её главные секреты.

Традиционная чайная церемония

Помимо головокружительных видов вас ждет настоящая чайная церемония на безлюдном участке Дикой Стены. Как эксперт и большой ценитель традиционного китайского чая, я с удовольствием расскажу о главных свойствах и отличиях напитка, правильном способе его заваривания и тонкостях чайного сорта, который будет выбран для церемонии. А неспешный процесс чаепития позволит более полно ощутить красоту окружающих гор и энергетику Великой Китайской стены.