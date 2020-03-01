Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить красивейший участок безлюдной Дикой Стены и открыть секреты китайского чая

Ирина
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Ирина – ваш гид
Ни одно путешествие по Китаю не может обойтись без Великой Китайской стены, но наша поездка будет особенной.

Вы исследуете самый живописный, тихий и малоизвестный участок Дикой Стены, почувствуете себя первооткрывателем и по-настоящему проникнетесь духом древнего Китая во время чайной церемонии.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
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Чайная церемония на Великой Китайской стене
Чайная церемония на Великой Китайской стене

Что вас ожидает

Настоящий Китай: исследовать участок Дикой Стены
Можно много прочитать о Великой Китайской стене, но всю её значимость и мощь можно прочувствовать лишь при личном знакомстве. При этом крайне важен участок, который вы выберете для первой встречи с символом Поднебесной: мы минуем популярные участки, где кирпичи сложно разглядеть за плотными рядами туристов, и отправимся на поиски настоящей Дикой Стены. Сюда не ведут широкие дороги, и подъёмников здесь тоже не найти — зато ваше сердце замрет от красоты окрестных гор, аутентичной атмосферы древнего Китая и духа приключения. Перед вами развернутся сотни лет истории, о которой я непременно расскажу: вы узнаете о скрытых и явных причинах строительства Великой Китайской стены и откроете её главные секреты.

Традиционная чайная церемония
Помимо головокружительных видов вас ждет настоящая чайная церемония на безлюдном участке Дикой Стены. Как эксперт и большой ценитель традиционного китайского чая, я с удовольствием расскажу о главных свойствах и отличиях напитка, правильном способе его заваривания и тонкостях чайного сорта, который будет выбран для церемонии. А неспешный процесс чаепития позволит более полно ощутить красоту окружающих гор и энергетику Великой Китайской стены.

Организационные детали

  • Аренда автомобиля с водителем оплачивается дополнительно: до 5 мест — 130 долларов;
    до 7 мест (минивэн) — 185 долларов.
  • Также отдельно оплачиваются входные билеты на стену для гида и путешественников: примерно 2 доллара на человека (собирают местные жители).
  • Дорога в одну сторону займет примерно 1,5 часа и около 2 часов у нас будет на прогулку по стене.
  • Обед в пути не предусмотрен, поэтому советуем взять с собой перекус.
Чайная церемония на Великой Китайской стене
Чайная церемония на Великой Китайской стене
Чайная церемония на Великой Китайской стене
Чайная церемония на Великой Китайской стене
Чайная церемония на Великой Китайской стене
Чайная церемония на Великой Китайской стене
Чайная церемония на Великой Китайской стене
Чайная церемония на Великой Китайской стене
Чайная церемония на Великой Китайской стене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, и я уже очень давно живу в Китае. В моем дипломе указано «лингвист-переводчик, китайский язык», но переезжать в Поднебесную я не собиралась. Просто так сложились обстоятельства, или «юаньфень» — судьба. Долго я жила жизнью обычного экспата, что легко устроить в Пекине. А потом меня потянуло на путешествия по Китаю — и я уже не смогла остановиться. Я забиралась на высокие горы, ночевала в монастырях, ходила с рюкзаком по дальним деревням, собирала чай с фермерами, переехала из комфортабельной квартиры в двухсотлетний дом в центре Пекина... и поняла, что удивительный Китай просто не сразу «открывается» постороннему взгляду. Так родилось желание знакомить людей с настоящим Китаем. Я ушла с предыдущей работы и теперь создаю авторские экскурсии по Пекину и индивидуальные поездки по стране. Ценю нетуристические места и маршруты. Фотографирую людей и настоящие эмоции. Чайный маньяк, могу пить и рассказывать о китайском чае часами, и в конце обязательно вас в него влюблю. Приходите — мне есть чем с вами поделиться :-)
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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