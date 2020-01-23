5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Великая Китайская стена, Олимпийская деревня, музей Нефрита и чайная церемония за один день

Аня
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Аня – ваш гид
Приглашаю в путешествие по китайской столице и окрестностям на комфортабельном автомобиле бизнес-класса.

Вы услышите историю Великой стены, продегустируете вкуснейшие местные чаи, узнаете о необычных традициях Поднебесной и ощутите ее необычайный колорит.
$150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Добро пожаловать в Пекин!
Добро пожаловать в Пекин!

Что вас ожидает

Все краски Пекина
Я познакомлю вас с богатой историей, архитектурой и традициями китайской столицы. В программе экскурсии:

  • Великая Китайская стена — одна из грандиознейших достопримечательностей мира. Вы посетите ее самый спокойный участок Цзюйюнгуань, где насладитесь изумительными видами без толп туристов. Я расскажу, как, когда и кем была построена Стена.
  • Нефритовый музей — расположенный на территории фабрики, он познакомит вас с искусными работами мастеров древности и современности. Вы узнаете, почему обработка нефрита в Китае возведена в ранг настоящего искусства и как знания о ней передаются из поколения в поколение.
  • Олимпийская деревня — я покажу стадионы и парки, оставшиеся после летних Игр 2008 года, и раскрою секреты знаменитого «гнезда».
  • Чайная церемония — вы не только продегустируете традиционный местный напиток, но и погрузитесь в чайную культуру Китая: узнаете, какие типы чаев бывают и как правильно их заваривать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes Benz Viano или BMW X1
  • После экскурсии я отвезу вас обратно на место встречи, в отель или аэропорт
  • Входные билеты на Великую Китайскую стену не включены в стоимость экскурсии: 40¥ с человека
Добро пожаловать в Пекин!
Добро пожаловать в Пекин!
Добро пожаловать в Пекин!
Добро пожаловать в Пекин!
Добро пожаловать в Пекин!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аня
Аня
Меня зовут Аня, я родилась в Харбине. Мой родной язык — китайский, а русский я выучила в Барнауле, где жила пять лет. Уже 10 лет я работаю профессиональным гидом в Пекине. За это время разработала и провела множество маршрутов, включающих самые удивительные места столицы Китая. До скорой встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2020
Анна разговаривает на очень хорошем русском. Все было вовремя, дополнительно Анна по ходу нашего дня помогла с организацией мобильной связи (заехали и купили сим карту), купили подарки в чайном магазине, заехали в массажный салон. Мы остались довольны тем, что взяли гида, а не поехала везде самостоятельно.
Но нужно отметить, что Анна это не экскурсовод в нашем классическом понимании. Никакой экскурсии с рассказом об исторических событиях с датами и достопримечательностях у нас не было.
Анна скорее координатор, который быстро сориентирует Вас, подскажет самые правильные места, маршруты. Это удобно для первого дня пребывания в Пекине. Анна рассказывает общее о традициях, современных особенностях города, правилах, сопровождает Вас по Вашему маршруту, решая по ходу возникающие вопросы.
3 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Все вовремя. Много положительных впечатлений и эмоций. Спасибо большое.
4 ноября 2019
Спасибо Ане, все было хорошо, время пролетело незаметно и мы много узнали интересного. Особое спасибо за рекомендацию посетить шоу в театре, очень понравилось. Спасибо до новых встреч.
2 ноября 2019
Заказывала экскурсию на великую китайскую стену, мой гид Анна заехала за мной утром на машине в мой хостел. Проезжая по улицам Пекина, обращала мое внимание на различные особенности города, порядков, законов, традиций, рассказывала и отвечала на мои вопросы. Приехав к стене, купила мне билет и осталась ждать. Мне предоставился выбор идти по участку стены без крутых уклонов на равнинной местности или покорять участок с высоченными ступенями и уклоном градусов 80 не меньше! Я выбрала идти в гору и была в восторге! Добравшись наивысшей точки, открывается невероятно красивый вид на извивающуюся по холмам стену! Трудности восхождения того стоят, весь путь эмоций переполняют настолько, что усталости вообще не чувствуется, только уже спустившись вниз, спустя 2 часа начали трястись ноги)
По пути на стену мы заезжали в музей нефрита, вернувшись в Пекин посетили объекты построенные к олимпиаде 22 года и чайную церемонию. Чай высшего сорта мне был не нужен, и Анна отвезла меня на базар где чай ниже сорта и дешевле. Я попросила посоветовать мне нормальный магазин одежды, тк на шелковом рынке мне не понравилось и Анна высадила меня у торгового центра.
Я осталась довольна тем что взяла гида, а не поехала самостоятельно
Так же Анне потом можно написать и она подскажет
28 октября 2019
Аня молодец: все вовремя, точно и удобно.
Спасибо!

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