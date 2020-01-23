5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Заказывала экскурсию на великую китайскую стену, мой гид Анна заехала за мной утром на машине в мой хостел. Проезжая по улицам Пекина, обращала мое внимание на различные особенности города, порядков, законов, традиций, рассказывала и отвечала на мои вопросы. Приехав к стене, купила мне билет и осталась ждать. Мне предоставился выбор идти по участку стены без крутых уклонов на равнинной местности или покорять участок с высоченными ступенями и уклоном градусов 80 не меньше! Я выбрала идти в гору и была в восторге! Добравшись наивысшей точки, открывается невероятно красивый вид на извивающуюся по холмам стену! Трудности восхождения того стоят, весь путь эмоций переполняют настолько, что усталости вообще не чувствуется, только уже спустившись вниз, спустя 2 часа начали трястись ноги)

По пути на стену мы заезжали в музей нефрита, вернувшись в Пекин посетили объекты построенные к олимпиаде 22 года и чайную церемонию. Чай высшего сорта мне был не нужен, и Анна отвезла меня на базар где чай ниже сорта и дешевле. Я попросила посоветовать мне нормальный магазин одежды, тк на шелковом рынке мне не понравилось и Анна высадила меня у торгового центра.

Я осталась довольна тем что взяла гида, а не поехала самостоятельно

Так же Анне потом можно написать и она подскажет