2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самый красивый участок Великой Китайской стены, Нефритовый музей, Олимпийский парк и дегустация чая

Ликай
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Ликай – ваш гид
Мы посетим самый интересный и живописный участок знаменитого сооружения — Мутяньюй.

Вы услышите о строительстве стены, познакомитесь с культурой Китая и получите экскурс в его историю.

В Нефритовом музее подивитесь изяществу работ из камня.

А еще прогуляетесь по Олимпийскому парку, побываете на чайной церемонии и узнаете секреты утки по-пекински.
$160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая

Что вас ожидает

Восьмое чудо света
Великая Китайская стена — это самое длинное сооружение в мире, а её участок Мутяньюй считается самым комфортным для посещения. Здесь нет толп туристов, а покрытые лесом горы фотогеничны в любое время года. Я расскажу, кто, когда и почему возвел Великую Китайскую стену, поделюсь любопытными фактами о её строительстве. На стену мы заберемся с помощью фуникулера, а обратно, если захотите, вы спуститесь на «санках» по специальному металлическому желобу — скорость и виды подарят яркие впечатления.

Погружение в культуру — от нефрита до чая
После посетим Нефритовый музей. Вы услышите о производстве нефрита и работе с этим камнем, узнаете о том, от каких болезней он помогает. Разберетесь, как отличить подделку от настоящего камня и, конечно, полюбуетесь работами китайских мастеров.
В Олимпийском парке я расскажу о назначении и символике сооружений и о том, как проходили соревнования. Во время чайной церемонии поговорим о том, как пьют чай в Китае — и продегустируем виды этого напитка. А на обед отправимся в один из старых ресторанчиков и попробуем знаменитую утку по-пекински! Я раскрою секреты её приготовления и объясню, чем разница между золотой и серебряной уткой. Кроме того, обязательно поговорим и о культуре Китая, об обычаях прошлого — и о современной жизни в нашей стране.

Организационные детали

  • Программа экскурсии может меняться в зависимости от ваших интересов
  • Экскурсия может начинаться у вашего отеля; также я могу встретить вас в аэропорту
  • Экскурсию в Нефритовом музее, а также чайную церемонию проводят местные гиды — я выступаю в качестве переводчика

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Вход в Нефритовый музей бесплатный
  • Отдельно оплачивается: билеты на Китайскую стену и катание на санках и фуникулере (175 юаней), обед с уткой по-пекински (170-880 юаней)
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая
Квинтэссенция Китая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ликай
Ликай
Здравствуйте! Меня зовут Ликай. Буду рад познакомить вас с захватывающей культурой Китая. Имею лицензию гида переводчика и с радостью поделюсь с вами своими знаниями, культурой, архитектурой, традициями и обычами, особенностями быта и лучшими впечатлениями об этой чудесной стране. Расскажу о древнем Китае и поделюсь интересными фактами о современной жизни.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 января 2020
Отличная экскурсия, все понравилось
Гид приятный и добрый человек
1 января 2020
Разговорчивый и приятный гид, ещё не уставший от своей работы. Встретил у отеля и довёз обратно. Все прошло замечательно.

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