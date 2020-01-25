2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Восьмое чудо света

Великая Китайская стена — это самое длинное сооружение в мире, а её участок Мутяньюй считается самым комфортным для посещения. Здесь нет толп туристов, а покрытые лесом горы фотогеничны в любое время года. Я расскажу, кто, когда и почему возвел Великую Китайскую стену, поделюсь любопытными фактами о её строительстве. На стену мы заберемся с помощью фуникулера, а обратно, если захотите, вы спуститесь на «санках» по специальному металлическому желобу — скорость и виды подарят яркие впечатления.

Погружение в культуру — от нефрита до чая

После посетим Нефритовый музей. Вы услышите о производстве нефрита и работе с этим камнем, узнаете о том, от каких болезней он помогает. Разберетесь, как отличить подделку от настоящего камня и, конечно, полюбуетесь работами китайских мастеров.

В Олимпийском парке я расскажу о назначении и символике сооружений и о том, как проходили соревнования. Во время чайной церемонии поговорим о том, как пьют чай в Китае — и продегустируем виды этого напитка. А на обед отправимся в один из старых ресторанчиков и попробуем знаменитую утку по-пекински! Я раскрою секреты её приготовления и объясню, чем разница между золотой и серебряной уткой. Кроме того, обязательно поговорим и о культуре Китая, об обычаях прошлого — и о современной жизни в нашей стране.