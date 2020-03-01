Аня проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия в музее при фабрике шелка

Зародившись в глубокой древности в Китае, производство шелка обеспечило ему всемирную славу. На протяжении веков крупнейшие фабрики шелка оттачивали это искусство. В музее вы рассмотрите старинные станки и раритетные шелковые изделия, многие из которых существуют в единственном экземпляре. В специальном помещении познакомитесь с самим технологическим процессом. Также я расскажу, что еще, кроме тканей, китайцы изготавливали из шелковых нитей. А в маленьком торгово-выставочном павильоне вы сможете приобрести оригинальные изделия высочайшего качества.

Дополнения к программе

Помимо музея, вы побываете в парке Мира, где рассмотрите сотни детальных копий достопримечательностей, собранных со всего света. Посетите парк Цзиншань — один из прекрасно сохранившихся императорских парков с историей в 1000 лет, где узнаете о философии созерцания и эстетического удовольствия как неотъемлемых элементах гармоничного развития личности. А в завершение поучаствуете в аутентичной чайной церемонии в лучших традициях китайского чаепития.