Спутник 8. проводит ещё 2 экскурсии

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Пекинская опера в театре Лиюань

4
2 отзыва
Спутник 8.
Спутник 8. – Гид из Пекина
Пекинская опера — одна из разновидностей традиционной китайской оперы.

Появилась в конце 18 века и окончательно сформировалась к середине 19 века.

Необычная комбинация музыки, вокала, пантомимы, танцевальных и акробатических номеров.

Вы увидите постановку театра Лиюань, которую считают одной из лучших.

Здесь не только чтут традиции, но также делают сложный язык символов понятным для иностранца: опера идет в укороченной версии и сопровождается субтитрами.
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Пекинская опера в театре Лиюань
Пекинская опера в театре Лиюань
Пекинская опера — одна из форм традиционной китайской оперы. Возникла в конце XVIII века и стала в полной мере разработана и признана в середине XIX века. Сочетает в себе музыку, вокальные исполнения, пантомимы, танцы 💃 и акробатику. По одной из версий в 1790 году в Пекин на праздник в честь 80-летия императора Цяньлуна приехали сразу четыре оперные труппы из провинции Аньхой. Игра их так понравилась императору, что он велел всем артистам остаться в столице навсегда и развивать в ней театр.
Театр Лиюань считается одним из самых престижных театров. Здесь соблюдают традиции, и делают все, чтобы иностранной аудитории было понятно представление (субтитры на английском, укороченная версия представлений)
Что входит
  • билеты 1-2 или 5-6 ряд
  • красная зона
Начало и место завершения
🚩 1/F Qianmen Jianguo Hotel, Liyuan Theatre
Пекинская опера в театре Лиюань
Пекинская опера в театре Лиюань

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Спутник 8.
Спутник 8.
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