Спутник 8. проводит ещё 2 экскурсии

Пекинская опера — одна из форм традиционной китайской оперы. Возникла в конце XVIII века и стала в полной мере разработана и признана в середине XIX века. Сочетает в себе музыку, вокальные исполнения, пантомимы, танцы 💃 и акробатику. По одной из версий в 1790 году в Пекин на праздник в честь 80-летия императора Цяньлуна приехали сразу четыре оперные труппы из провинции Аньхой. Игра их так понравилась императору, что он велел всем артистам остаться в столице навсегда и развивать в ней театр.

Театр Лиюань считается одним из самых престижных театров. Здесь соблюдают традиции, и делают все, чтобы иностранной аудитории было понятно представление (субтитры на английском, укороченная версия представлений)