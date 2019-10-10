4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Китай
  2. Экскурсии

  3. Пекинские хутуны

Прогулка по самому аутентичному району города

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Я хочу показать вам настоящий Пекин: тот, о котором вы не прочитаете в путеводителе.

Наш маршрут пройдет по району Хутунов в историческом центре города, где вы исследуете быт простых пекинцев, обнаружите десятки колоритных заведений и узнаете не только историю Пекина, но и местные легенды.

И если вам импонирует идея увидеть Пекин, о котором большинство гостей города даже никогда не узнает, я с радостью стану вашим проводником.
От $200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны

Что вас ожидает

Пекин изнутри

Вы пройдете по самому традиционному району Пекина, по его лабиринтам узких серых переулков, в которых оживает прошлое северной столицы Поднебесной. Нам встретятся старинные ворота резиденции принцев и генералов, лавочки предсказателей, бабушки, гуляющие с пекинесами, множество велосипедистов и трехколесных машинок. Я расскажу вам о быте местных жителей, о хутуновских «страшилках» и легендах, о захвате города маньчжурами и разделении его на части. Вы узнаете, как «прочитать» китайскую дверь, как определить количество семей, живущих в традиционном доме, и еще многое другое.

Колоритные заведения «для своих»

Хутуны – это не только исторический центр города, но и современный богемный район. Здесь мы найдем модные кофейни и ресторанчики, винтажные магазины, бары с живой музыкой, подпольные секретные казино, где играют в маджонг на деньги. Однако в запутанных и хаотичных проулках, секретные места, где смешивают самые вкусные коктейли и готовят лучшие в городе десерты, практически невозможно найти самостоятельно. И я с радостью поделюсь с вами своими любимыми «хутуновскими» находками!

Спешите увидеть хутуны как можно быстрее, ведь с каждым годом их становится все меньше: аллеи перестраивают, многие улочки и дома полностью сносят, а жителей переселяют. Если не посетить район хутунов сейчас, возможно, вы уже не увидите его никогда.

Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны
Пекинские хутуны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, и я уже очень давно живу в Китае. В моем дипломе указано «лингвист-переводчик, китайский язык», но переезжать в Поднебесную я не собиралась. Просто так сложились обстоятельства, или «юаньфень» — судьба. Долго я жила жизнью обычного экспата, что легко устроить в Пекине. А потом меня потянуло на путешествия по Китаю — и я уже не смогла остановиться. Я забиралась на высокие горы, ночевала в монастырях, ходила с рюкзаком по дальним деревням, собирала чай с фермерами, переехала из комфортабельной квартиры в двухсотлетний дом в центре Пекина... и поняла, что удивительный Китай просто не сразу «открывается» постороннему взгляду. Так родилось желание знакомить людей с настоящим Китаем. Я ушла с предыдущей работы и теперь создаю авторские экскурсии по Пекину и индивидуальные поездки по стране. Ценю нетуристические места и маршруты. Фотографирую людей и настоящие эмоции. Чайный маньяк, могу пить и рассказывать о китайском чае часами, и в конце обязательно вас в него влюблю. Приходите — мне есть чем с вами поделиться :-)
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 октября 2019
С гидом-экскурсоводом Ириной мы ходили на экскурсию «Пекинские хутуны»

Двухчасовая экскурсия по «хутунам» превратилась в увлекательное путешествие сквозь века от Конфуция до Культурной революции и наших дней.

Мы вернулись, обогащённые новыми знаниями, переполненные яркими впечатлениями и обретя новые образы, запечатлённые в потрясающих фотографиях!

Спасибо Вам, Ирина, за праздник, который Вы нам подарили!
2 августа 2019
Все было замечательною
25 июня 2019
Ирина-человек, который заставит Вас влюбиться в Пекин, в Китай!
Вместе с ней мы прошлись по хутонам и заглянули в буддийский храм, к сожалению, время было ограниченно, но Ирина постаралась максимально много рассказать, показать.
Очень эрудированна (к сожалению, не каждый гид может этим похвастаться сейчас), на любой наш вопрос о Китае, о Пекине, об истории Китая, жизни китайцев давала нам полные ответы, также порекомендовала, что можно почитать о Китае, буддизме, Тибете.
И конечно, мы будем рекомендовать Ирину нашим друзьям, а сами очень хотели бы вернуться в Китай и проехать с ней по другим местам.
Марина
10 января 2019
Это здорово- познавать мир вместе со знающим и интересующимся человеком,
а еще приятно слышать грамотную русскую речь. С удовольствием делюсь положительными эмоциями от экскурсии и буду рада, если Ирина продолжит заниматься своим любимым делом и еще много путешественников смогут и открыть Китай, и услышать для себя что-то новое. Желаю всем удачи, приятных поездок и незабываемых впечатлений.

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Чайная церемония на Великой Китайской стенеЧайная церемония на Великой Китайской стенеЧайная церемония на Великой Китайской стене
$250 за экскурсию
5 часов
Посетить красивейший участок безлюдной Дикой Стены и открыть секреты китайского чая
Ни одно путешествие по Китаю не может обойтись без Великой Китайской стены, но наша поездка будет особенной. Вы исследуете самый живописный, тихий и малоизвестный участок Дикой Стены, почувствуете себя первооткрывателем и по-настоящему проникнетесь духом древнего Китая во время чайной церемонии.

Необычные маршруты по Пекину

Великая Китайская стена и погружение в культуру ПоднебеснойВеликая Китайская стена и погружение в культуру ПоднебеснойВеликая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
скидка20%
$170
$136 за экскурсию
7 часов
50 отзывов
Величайшее сооружение человечества, Музей нефрита и Олимпийский парк
Китайцы говорят, что тот, кто не поднимался на Великую Китайскую стену, не был в Китае. И они правы! Вам предстоит посмотреть на горные склоны Поднебесной с высоты величайшего памятника архитектуры, прочувствовать мощь и величие Стены. А после вы погрузитесь в историю и культуру Китая: посетите роскошный Музей нефрита и узнаете секреты китайской медицины, а также прогуляетесь по Олимпийскому парку.
Познавательный шопинг-тур в ПекинеПознавательный шопинг-тур в ПекинеПознавательный шопинг-тур в Пекине
$100 за экскурсию
7 часов
Услышать историю главных символов китайской культуры и приобрести качественные аутентичные изделия
Растеряться в богатом мире китайских товаров — проще простого, поэтому я составила для вас оптимальную шопинг-программу. За один день вы посетите проверенные магазины и фабрики, узнаете историю культурных столпов Поднебесной — чая, шелка, нефрита, жемчуга, фарфора. И сможете увезти все, что пожелаете, по выгодным ценам и не опасаясь за качество.
Великая Китайская стена и чайный рынок МаляньдаоВеликая Китайская стена и чайный рынок МаляньдаоВеликая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
$160 за экскурсию
9 часов
6 отзывов
Подняться на Мутяньюй, самый труднодоступный участок стены, и познакомиться с традициями Поднебесной
Из всех участков Великой Китайской стены именно Мутяньюй позволит вам прочувствовать дух и историю главного символа Поднебесной. На фуникулере вы подниметесь к древним сторожевым башням, сделаете атмосферные снимки практически безлюдной стены и осмотрите с высоты покрытые лесами горные склоны. А затем продолжите знакомство с традициями Китая на чайном рынке Маляньдао или жемчужном базаре Хунцяо.
Хутуны Пекина — другая сторона городаХутуны Пекина — другая сторона городаХутуны Пекина — другая сторона города
$150 за экскурсию
5 часов
Погрузиться в традиционный китайский быт и пройти по лабиринтам средневековых кварталов
Если вы хотите увидеть не только дворцы великих императоров, но и быт простых китайцев — добро пожаловать в пекинские хутуны! Я проведу вас по узким улочкам, где жизнь словно застыла 700 лет назад, расскажу об обитателях старинных кварталов и помогу прочувствовать дух настоящего Пекина.
Музей шелка — таинство изготовления «короля тканей»Музей шелка — таинство изготовления «короля тканей»Музей шелка — таинство изготовления «короля тканей»
$150 за экскурсию
6 часов
Познакомиться с историей древнего китайского промысла и узнать о различных изделиях из шелковой нити
На фабрике вы в деталях услышите о тонком искусстве создания шелковых материалов, роли этого производства в экономике страны и удивительных свойствах шелка, благодаря которым он так ценен во всем мире. Кроме того, вы посетите парк с копиями мировых памятников, оцените красоту и гармонию 1000-летнего парка Цзиншань и поучаствуете в чайной церемонии.

Выбирайте и другие экскурсии в Пекине

За городомПешкомГастрономическиеНа автомобилеМузеи и искусствоВсеОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальныеИстория и архитектураСо скидкой