4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я хочу показать вам настоящий Пекин: тот, о котором вы не прочитаете в путеводителе. Наш маршрут пройдет по району Хутунов в историческом центре города, где вы исследуете быт простых пекинцев, обнаружите десятки колоритных заведений и узнаете не только историю Пекина, но и местные легенды. И если вам импонирует идея увидеть Пекин, о котором большинство гостей города даже никогда не узнает, я с радостью стану вашим проводником.

Что вас ожидает

Пекин изнутри

Вы пройдете по самому традиционному району Пекина, по его лабиринтам узких серых переулков, в которых оживает прошлое северной столицы Поднебесной. Нам встретятся старинные ворота резиденции принцев и генералов, лавочки предсказателей, бабушки, гуляющие с пекинесами, множество велосипедистов и трехколесных машинок. Я расскажу вам о быте местных жителей, о хутуновских «страшилках» и легендах, о захвате города маньчжурами и разделении его на части. Вы узнаете, как «прочитать» китайскую дверь, как определить количество семей, живущих в традиционном доме, и еще многое другое.

Колоритные заведения «для своих»

Хутуны – это не только исторический центр города, но и современный богемный район. Здесь мы найдем модные кофейни и ресторанчики, винтажные магазины, бары с живой музыкой, подпольные секретные казино, где играют в маджонг на деньги. Однако в запутанных и хаотичных проулках, секретные места, где смешивают самые вкусные коктейли и готовят лучшие в городе десерты, практически невозможно найти самостоятельно. И я с радостью поделюсь с вами своими любимыми «хутуновскими» находками!

Спешите увидеть хутуны как можно быстрее, ведь с каждым годом их становится все меньше: аллеи перестраивают, многие улочки и дома полностью сносят, а жителей переселяют. Если не посетить район хутунов сейчас, возможно, вы уже не увидите его никогда.