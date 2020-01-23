22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Были в Китае с семьей (6 человек). Первый пункт - Пекин (2 дня). Лиза поразила нас с первых минут своей пунктуальностью и желанием помочь. За два дня показала множество интересных мест: все самое интересное что можно было увидеть. Она предлагала нам варианты, а мы выбирали то, что больше нравится. Лиза отличный рассказчик, очень много знает о Китае, о Китайцах, о Пекине. Чувствуется, что любит Китай и с увлеченностью готова делиться тем, что знает. Лиза хорошо говорит по-русски. В Пекине она нам очень помогла и помимо основной экскурсионной программы: показала как пользоваться метро и автобусом, где поесть, что заказать и как это есть, помогла купить местные симки, рассказала где купить чай, организовала трансфер на Великую стену и обратно, заказала нам такси на вокзал и отвечала на множество наших вопросов, которые возникали каждую минуту (Китай - другая вселенная).

Кроме Пекина мы были в Пиньяо, Сиане, Чжанцзяцзе, Шанхае (это уже без Лизы). Уезжая из Пекина договорились с Лизой, что будем удаленно обращаться к ней за помощью, если возникнут трудности. В итоге она помогала нам каждый день по множеству вопросов: с жильем, с программой, с транспортом. Большинство гостиниц не принимают иностранцев, а в тех что принимают обычно персонал не говорит по английски, а цены на букинге значительно дороже, чем на китайских сайтах. Билеты на транспорт через англоязычные сервисы дороже. По информации на русскоязычных и англоязычных сайтах не всегда можно разобраться в достропримечательностях (попробуйте разобраться в парках Чжанцзяцзе). Лиза помогла нам с выбором мест для посещения (а на самом деле проделала огромную работу по планированию оптимального маршрута). Она помогла нам забронировать отели (а иногда квартиры, что в разы дешевле), причем в оптимальных с точки зрения дальнейших перемещений местах и по очень хорошим ценам. Договорилась с хозяевами отелей, чтобы они нас встретили в удобных местах (сами отели не всегда просто найти не зная китайского: везде иероглифы). Купила нам билеты на поезда. Заказывала такси (это не так просто сделать самим, так как в Китае не работает Убер, а его аналог есть только на китайском языке). Подсказывала когда лучше приехать к кассам чтобы избежать очередей и толп.

В общем, помощь от Лизы - просто колоссальная. Вся семья очень ей благодарна. Страшно подумать, как бы мы выкручивались, если бы не она.

Итог: даже если вы едете только в Пекин на пару дней, смело обращайтесь к Лизе, она увлекательно расскажет о городе (как историю, так современность), поможет спланировать пребывание, организовать логистику, научит есть китайскую еду, подскажет что где купить и так далее.

Ну а если вы рискнете объехать главные достопримечательности Китая в самостоятельном путешествии, лучшего помощника чем Лиза даже представить себе не могу.

Еще раз: Лиза, огромное тебе спасибо! Благодаря тебе наше путешествие получилось таким увлекательным и комфортным!