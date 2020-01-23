22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Площадь Тяньаньмэнь
Для того, чтобы понять Пекин и его статус для страны, нужно первым делом побывать на площади «Врат небесного спокойствия». Тяньаньмэнь — отправная точка нашего путешествия по городу, где вы поразитесь её размерам (самая большая площадь в мире!) и увидите Памятник народным героям, а также мавзолей Мао Цзэдуна и Национальный музей КНР, где можно узнать об истории страны длиной в 5 тысячелетий. А чуть поодаль посмотрите на Дом народных собраний и очень современный Большой оперный театр.
Запретный город Гугун
Уникальная архитектура Запретного города позволит многое рассказать об истории страны. Это самый огромный дворцовый комплекс в мире, где жили и правили Поднебесной 24 китайских императора династий Мин и Цин. По преданию, Гугун находится в самом центре земного шара — так его определили астрономы того времени.
Парк Цзиншань
Погулять по парку, название которого переводится как «взгляд с горы» или «гора с прекрасным видом», — значит увидеть с нового ракурса уже знакомый Запретный город, Барабанную башню, исторические и современные районы Пекина и две красивых горы вдалеке: Сяншань и Сишань.
Улица Ванфуцзин
Это место по праву считается торговым центром столицы, неофициально Ванфуцзин называют Золотой Улицей. Здесь можно найти филиалы известных мировых брендов видео-, аудио- и фототехники, часов, ювелирных украшений и модной одежды. Кроме того, на улице сосредоточены магазины товаров народного промысла и китайские сувениры. А если мы окажемся на Ванфуцзин в позднее время суток, обязательно зайдем на Ночной Рынок Дунхуамэнь, расположенный в пешеходной зоне улицы.
Утка по-пекински
Познакомившись с парадной стороной города, вы отправитесь в один из исторических ресторанов, где лучше всего готовят гастрономическую визитную карточку города: утку по-пекински. Что именно вы попробуете — горчичную утку, острые дроблёные утиные крылья, утиное сердце в вине или шею в соусе — вы решите сами. Но любое из блюд будет невероятно вкусным и аутентичным. Мы отправимся в одно из этих мест:
Дополнительные расходы: входной билет в Запретный город — 60 юаней, в парки Цзиншань — 10 юаней, готовая утка – от 188 до 350 юаней, включая приправы (в зависимости от выбранного ресторана).