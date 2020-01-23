22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Парадная и историчная столица Поднебесной — в однодневной прогулке: дворцы, парки и утка по-пекински

Лиза
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Лиза – ваш гид
Первое знакомство с Пекином обязательно должно начаться правильно и запомниться на всю жизнь, ведь это столица удивительной страны с уникальным наследием.

Как местный житель и знаток китайской культуры я познакомлю вас с самыми главными вехами истории Китая, покажу невероятно красивые и величественные уголки города, а после — отведу туда, где вы попробуете лучшую утку по-пекински.
$160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.73
Яркий Пекин
Яркий Пекин

Что вас ожидает

Площадь Тяньаньмэнь
Для того, чтобы понять Пекин и его статус для страны, нужно первым делом побывать на площади «Врат небесного спокойствия». Тяньаньмэнь — отправная точка нашего путешествия по городу, где вы поразитесь её размерам (самая большая площадь в мире!) и увидите Памятник народным героям, а также мавзолей Мао Цзэдуна и Национальный музей КНР, где можно узнать об истории страны длиной в 5 тысячелетий. А чуть поодаль посмотрите на Дом народных собраний и очень современный Большой оперный театр.

Запретный город Гугун
Уникальная архитектура Запретного города позволит многое рассказать об истории страны. Это самый огромный дворцовый комплекс в мире, где жили и правили Поднебесной 24 китайских императора династий Мин и Цин. По преданию, Гугун находится в самом центре земного шара — так его определили астрономы того времени.

Парк Цзиншань
Погулять по парку, название которого переводится как «взгляд с горы» или «гора с прекрасным видом», — значит увидеть с нового ракурса уже знакомый Запретный город, Барабанную башню, исторические и современные районы Пекина и две красивых горы вдалеке: Сяншань и Сишань.

Улица Ванфуцзин
Это место по праву считается торговым центром столицы, неофициально Ванфуцзин называют Золотой Улицей. Здесь можно найти филиалы известных мировых брендов видео-, аудио- и фототехники, часов, ювелирных украшений и модной одежды. Кроме того, на улице сосредоточены магазины товаров народного промысла и китайские сувениры. А если мы окажемся на Ванфуцзин в позднее время суток, обязательно зайдем на Ночной Рынок Дунхуамэнь, расположенный в пешеходной зоне улицы.

Утка по-пекински
Познакомившись с парадной стороной города, вы отправитесь в один из исторических ресторанов, где лучше всего готовят гастрономическую визитную карточку города: утку по-пекински. Что именно вы попробуете — горчичную утку, острые дроблёные утиные крылья, утиное сердце в вине или шею в соусе — вы решите сами. Но любое из блюд будет невероятно вкусным и аутентичным. Мы отправимся в одно из этих мест:

  • «Цюаньцзюйдэ», оказавшийся на первом месте китайского рейтинга. Он основан в 1864 году во времена правления династии Цин и считается лучшим в мире рестораном пекинской утки.
  • «Даяли», который был основан в 1997 году и быстро прославился своей пекинской уткой и блюдами гуандунской, сычуаньской, ханчжоуской и хунаньской кухни. Утку по-пекински тут подают со сладким соевым соусом «Любицзюй», в который добавляют кунжутное масло и кристальный сахар.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в Запретный город — 60 юаней, в парки Цзиншань — 10 юаней, готовая утка – от 188 до 350 юаней, включая приправы (в зависимости от выбранного ресторана).

Яркий Пекин
Яркий Пекин
Яркий Пекин
Яркий Пекин
Яркий Пекин

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лиза
Лиза
Мне 29 лет, знаток-любитель, сама люблю путешествия, и со мной вы посетите самые интересные места. Могу, согласно вашим интересам, специально придумать и составить маршрут, чтобы показать вам удивительный Китай.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2020
Лиза превосходно выстроила маршрут, день получился очень интересным и насыщенным. Мы успели посмотреть даже больше запланированного. Лиза хорошо разговаривает на русском.
Очень внимательная, хочет дать как можно больше информации о стране и городе. Мы провели замечательный день. Искренне рекомендую Лизу.
Сапега
9 января 2020
Здравствуйте. Пишу свой крайне положительный отзыв об экскурсии Яркий Пекин и экскурсоводе Лизе. Огромное ей спасибо за массу положительных эмоций, за любовь к своей стране, за любовь к истории своей страны! За яркие впечатления, за интересную подачу материала. Пекин многогранен и прекрасен.
2 ноября 2019
Лиза провела для нас отличную экскурсию, составив программу согласно нашим пожеланиям. Дала много необходимой информации, оплатила заранее билеты в Запретный город, помогла с покупками, отвела съесть пельмени. Человек, искренне заинтересован дать как можно больше информации о стране и городе, это вызывает только уважение. Рекомендуем. ,
22 сентября 2019
Отличная экскурсия. Лиза очень внимательный, грамотный, эрудированный человек, любящий свою страну и город. За 2 дня мне удалось посетить основные достопримечательности Пекина: площадь Таньаньмен, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, Летний дворец, попробовать утку по-пекински (просто изумительно), побывать на чайном базаре и посетить чайную церемонию, попробовать рисовую лапшу с овощами и соусами в супермаркете и пойти в китайский аутлет чтобы прикупить шелковое платье по скидке. Без Лизы мое короткое пребывание в этом красивом городе небыло бы таким насыщенным и ярким. Со мной осталась атмосфера Пекина. Спасибо. Рекомендую.
16 мая 2019
Всё было замечательно, кроме погоды в Пекине, а особенно Лиза, Запретный город и пекинская утка
9 мая 2019
Лиза - очень полезный человек для посещающих Китай туристов. Не могу назвать её полноценным в общем понимании гидом - она скорее проводник, прекрасно знающий жизнь Пекина - достопримечательности, Рестораны, магазины. Лиза - очень гибкий человек и адаптируется под ваши требования - не удивляйтесь, если за неделю до экскурсии будет подробно рассказывать про маршрут и спрашивать, устраивает ли вас каждый поворот на нем. Лиза также помогла и организовала нам поездку на стену с водителем без ее участия, но в машину передала всею необходимую информацию. В целом - отличный гид! Единственное, что может смутить - стандартная информация во время экскурсии, если не задавать дополнительных вопросов (материалы википедии) и огромное количество сообщений до и после экскурсии. Несмотря на это отзывчивость, внимательность и гостеприимство Лизы перевешивает все недостатки.
1 мая 2019
Лиза (или может не Лиза) очень хороший человек,но как экскурсовод для русского человека она не годится. Для меня трипстер был открыт ещё лет 5 назад, и мне нравилось, что можно найти местного жителя и он тебе все расскажет. Сейчас на трипстере размещаются все, кому не лень. И это печально. Эта экскурсия первая из моих 30 посещённых стран, которая прям не стоила своих денег. Экскурсовод как минимум не говорила на русском и ей приходилось помогать договорить фразу. Ну и, во-вторых, нам, русским, эта история про китайского императора на три часа совсем не интересна, собственно как и остальная история китая на ещё 3 часа..... Мы, из вежливости, не могли ее остановить и сказать, что нам не интересно, но за 200 баксов вы должны следить что продаёте.
29 апреля 2019
Были в Китае с семьей (6 человек). Первый пункт - Пекин (2 дня). Лиза поразила нас с первых минут своей пунктуальностью и желанием помочь. За два дня показала множество интересных мест: все самое интересное что можно было увидеть. Она предлагала нам варианты, а мы выбирали то, что больше нравится. Лиза отличный рассказчик, очень много знает о Китае, о Китайцах, о Пекине. Чувствуется, что любит Китай и с увлеченностью готова делиться тем, что знает. Лиза хорошо говорит по-русски. В Пекине она нам очень помогла и помимо основной экскурсионной программы: показала как пользоваться метро и автобусом, где поесть, что заказать и как это есть, помогла купить местные симки, рассказала где купить чай, организовала трансфер на Великую стену и обратно, заказала нам такси на вокзал и отвечала на множество наших вопросов, которые возникали каждую минуту (Китай - другая вселенная).
Кроме Пекина мы были в Пиньяо, Сиане, Чжанцзяцзе, Шанхае (это уже без Лизы). Уезжая из Пекина договорились с Лизой, что будем удаленно обращаться к ней за помощью, если возникнут трудности. В итоге она помогала нам каждый день по множеству вопросов: с жильем, с программой, с транспортом. Большинство гостиниц не принимают иностранцев, а в тех что принимают обычно персонал не говорит по английски, а цены на букинге значительно дороже, чем на китайских сайтах. Билеты на транспорт через англоязычные сервисы дороже. По информации на русскоязычных и англоязычных сайтах не всегда можно разобраться в достропримечательностях (попробуйте разобраться в парках Чжанцзяцзе). Лиза помогла нам с выбором мест для посещения (а на самом деле проделала огромную работу по планированию оптимального маршрута). Она помогла нам забронировать отели (а иногда квартиры, что в разы дешевле), причем в оптимальных с точки зрения дальнейших перемещений местах и по очень хорошим ценам. Договорилась с хозяевами отелей, чтобы они нас встретили в удобных местах (сами отели не всегда просто найти не зная китайского: везде иероглифы). Купила нам билеты на поезда. Заказывала такси (это не так просто сделать самим, так как в Китае не работает Убер, а его аналог есть только на китайском языке). Подсказывала когда лучше приехать к кассам чтобы избежать очередей и толп.
В общем, помощь от Лизы - просто колоссальная. Вся семья очень ей благодарна. Страшно подумать, как бы мы выкручивались, если бы не она.
Итог: даже если вы едете только в Пекин на пару дней, смело обращайтесь к Лизе, она увлекательно расскажет о городе (как историю, так современность), поможет спланировать пребывание, организовать логистику, научит есть китайскую еду, подскажет что где купить и так далее.
Ну а если вы рискнете объехать главные достопримечательности Китая в самостоятельном путешествии, лучшего помощника чем Лиза даже представить себе не могу.
Еще раз: Лиза, огромное тебе спасибо! Благодаря тебе наше путешествие получилось таким увлекательным и комфортным!
Jenny
25 апреля 2019
Я с подружкой были в Пекине проездом на три дня из Израиля.(моя подруга Израильтянка, не говорит по русски) Договорились на 1 день погулять с Лизой. Лиза поразила своим знанием Русского языка. Также она неплохо владеет английским. Она составила план экскурсии точно в соответствии нашими запросами. Предварительно мы связались по Скайпу и обсуждали наш план. она советовала ,но мы решали что мы хотим посмотреть. За 8 часов мы прекрасно провели время в летнем Императорском дворце ,посетили главную площадь и Храм неба. Без суеты, с перерывом на обед, с большим терпением ждала,пока мы выберем подходящую для нас еду.
Конечно советуем обратиться к Лизе .
Помогло что предварительно обсудили план экскурсии.
9 апреля 2019
Лучшая экскурсия, которая у нас была! Лиза- отличный гид, профессиональная, готовая помочь, но самое главное - заражающая своей любовью к Китаю.
За день нам удалось посмотреть многое, получить обилие структурированной информации, исчерпывающие ответы на наши вопросы, попробовать отличную утку по-пекински и завершить чайной церемонией и покупкой стратегического запаса чая.
Без Лизы мы бы не справились 😀 Рекомендую!
Ещё 12 отзывов

Лиза проводит ещё 1 экскурсию

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