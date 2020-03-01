Аня проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Запретный город Гугун

Вы побываете на территории комплекса, который был резиденцией для 24 правителей двух династий китайских императоров! Познакомитесь с главными философскими принципами Китая, лежащими в основе представлений о королевской и небесной власти. Узнаете об особенностях планировки территории и символике цифр, средневековой системе отопления, изысканных элементах декора и богатой коллекции сокровищ. И, конечно, будут легенды о происхождении дворца, падении правящего рода, а также рассказы о ритуалах, которые обязаны были пройти все приглашенные гости Запретного города.

Парк Цзиньшань, или «Обзорная гора»

От комплекса направимся к северу, в парк, разбитый на искусственном холме, с которого императоры любовались окрестностями и размышляли о великом. Вы рассмотрите пять дворцов-павильонов с памятниками Будды и узнаете об искусстве фэн-шуй. Также, гуляя по парку, вы увидите множество мероприятий, которые проводят для пожилых жителей Пекина: танцы, музыкальные развлечения, традиционную гимнастику и прочее.

Чайная церемония

В завершение я отвезу вас в государственный чайный дом, где вы познакомитесь с еще одним неотъемлемым аспектом китайской культуры — чайным искусством. Вы попробуете разные виды чая, узнаете, как зародилась эта многовековая традиция, без каких атрибутов нельзя совершать древний обычай и в чем отличие китайской чайной церемонии от чаепития в любой другой стране.