Аня проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония

Посетить крупнейший дворцовый комплекс мира, приобщиться к эстетике созерцания и культуре чаепития

Аня
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Аня – ваш гид
В этой программе вы узнаете, как базовые принципы древней китайской философии отразились в облике и истории всемирно известного Запретного города.

Услышите легенды о двух великих династиях и посетите атмосферный парк, где императоры наслаждались пейзажами.

А также познакомитесь с традиционным чайным искусством и его исконными концепциями.
$150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония

Что вас ожидает

Запретный город Гугун
Вы побываете на территории комплекса, который был резиденцией для 24 правителей двух династий китайских императоров! Познакомитесь с главными философскими принципами Китая, лежащими в основе представлений о королевской и небесной власти. Узнаете об особенностях планировки территории и символике цифр, средневековой системе отопления, изысканных элементах декора и богатой коллекции сокровищ. И, конечно, будут легенды о происхождении дворца, падении правящего рода, а также рассказы о ритуалах, которые обязаны были пройти все приглашенные гости Запретного города.

Парк Цзиньшань, или «Обзорная гора»
От комплекса направимся к северу, в парк, разбитый на искусственном холме, с которого императоры любовались окрестностями и размышляли о великом. Вы рассмотрите пять дворцов-павильонов с памятниками Будды и узнаете об искусстве фэн-шуй. Также, гуляя по парку, вы увидите множество мероприятий, которые проводят для пожилых жителей Пекина: танцы, музыкальные развлечения, традиционную гимнастику и прочее.

Чайная церемония
В завершение я отвезу вас в государственный чайный дом, где вы познакомитесь с еще одним неотъемлемым аспектом китайской культуры — чайным искусством. Вы попробуете разные виды чая, узнаете, как зародилась эта многовековая традиция, без каких атрибутов нельзя совершать древний обычай и в чем отличие китайской чайной церемонии от чаепития в любой другой стране.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на легковом автомобиле включен в стоимость экскурсии — я встречу вас у места вашего проживания и после экскурсии отвезу обратно
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Запретный город (40-60 юаней) и парк Цзиньшань (10 юаней)
  • Чайная церемония — бесплатная
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аня
Аня
Меня зовут Аня, я родилась в Харбине. Мой родной язык — китайский, а русский я выучила в Барнауле, где жила пять лет. Уже 10 лет я работаю профессиональным гидом в Пекине. За это время разработала и провела множество маршрутов, включающих самые удивительные места столицы Китая. До скорой встречи!
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Аня проводит ещё 3 экскурсии

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