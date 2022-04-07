Свое название город получил в XII веке, когда на реке Амстел была построена дамба. И сегодня вода все еще является определяющим элементом Амстердама.

Вы совершите лодочную прогулку на кораблике по знаменитым каналам «Золотого века»! Перед Вами откроется совершенно иная перспектива на город.

Город встретит вас узкими улочками, оживленными кафе и величественными купеческими домами вдоль знаменитых каналов, уютными бутиками и художественными галереями.

Амстердам - город каналов и бриллиантов! Вы посетите королевский алмазный центр и полюбуетесь необыкновенной огранкой бриллиантов. Амстердам славится своими бриллиантами уже более 425 лет, и завод Gassan Diamonds является важной частью этой истории. Он был основан Самуэлем Гассаном (Samuel Gassan) в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, как предприятие, специализирующееся на импорте и экспорте необработанных и отшлифованных алмазов. Сегодня завод размещается в монументальном здании на острове Ауленбург в центре Амстердама.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.