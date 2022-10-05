5 Эмиратов за 1 день

Автобусная, с отдыхом на территории отеля

Автобусная, с отдыхом на территории отеля.
5 Эмиратов за 1 день
5 Эмиратов за 1 день
5 Эмиратов за 1 день

Что вас ожидает 🤩

  • Мечеть короля Фэйсала
  • Мечеть Аль Бидия
  • Дворцовый музей Шейха Умм Аль Кувэйна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Это одна из самых ярких и информационных экскурсий, которая показывает всю страну за один день (исключение составляет эмират Абу Даби), и это прекрасный способ интенсивного изучения реального мира Эмиратов.

Покинув сверкающие проспекты ультрасовременного Дубая, мы сначала проедем через Шарджу – древнюю культурную столицу Ближнего Востока, затем посмотрим самый маленький из Эмиратов – Аджман, посетим дворцовый музей Шейха Умм Аль Кувэйна.

Далее мы преодолеем горы Рас Аль Хаймы, и дорога приведет нас к побережью Индийского океана, где мы увидим самую старую мечеть в Эмиратах – Аль Бидия.

В экскурсию входит отдых на территории отеля, возможность искупаться и пообедать на берегу Индийского Океана.

Программа

  • Дубай – фотостоп (только для гостей из Дубая).
  • Шарджа – мечеть короля Фэйсала / дворец шейха.
  • Аджман – дворец шейха.
  • Умм Аль Кувейн – посещение музея / дворец шейха.
  • Рас Аль Хайма.
  • Фуджейра – самая старая мечеть побережья – Аль Бидия.
  • Отель – обед + доступ к пляжу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все входные билеты по программе Обед и купание в 5* Отеле Intercon Fujeirah
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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