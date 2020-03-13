Португалия — удивительная и многогранная, каждый город и деревня тут неуловимо отличается друг от друга. Поэтому узнать ее, увидев только один город, пусть и самый красивый — невозможно.

Отличный вариант для тех, кто хочет ближе познакомиться с этой уникальной страной — индивидуальная экскурсия «Золотое кольцо Португалии».

Наш путь начинается в деревне Обидуш, расположенной на одном из холмов неподалеку от Атлантического побережья. Еще в тринадцатом веке зародилась традиция отдавать управление этой территорией королевам — и по сей день она сохранила свою романтическую атмосферу. Вы увидите удивительные средневековые домики, узкие улочки и множество цветов, прогуляетесь вдоль крепостных стен и попробуете национальный напиток — вишневку, налитую в шоколадный стаканчик.

Следующая остановка нашей экскурсии — Алкобаса. Тут вы полюбуетесь древним монастырем Санта-Мария и узнаете романтическую и трагическую историю португальских Ромео и Джульеты.

Затем в рыбацкой деревне Назаре вас ждет обед из свежайших морепродуктов и рыбы, выловленных в атлантическом океане.

После обеда мы отправимся в монастырь Сант-Мария-да-Виктория в Баталье, изумительный памятник средневековой готической архитектуры.

Последняя остановка нашей экскурсии — Фатима, место католического паломничества со всего мира. Сто лет назад тут произошло одно из немногих признанных Ватиканом чудес — Дева Мария предсказала трем пастухам события будущего. Примечательно, что все предсказания сбылись.