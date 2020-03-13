Золотое кольцо Португалии

Автомобильная и пешеходная

5
1 отзыв
Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии
Золотое кольцо Португалии

Что вас ожидает 🤩

  • Обидуш
  • Город Алкобаса
  • Монастырь Санта-Мария де Алкобаса
  • Назаре
  • Город Баталья
  • Монастырь Санта-Мария-да-Витория
  • Фатима
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Португалия — удивительная и многогранная, каждый город и деревня тут неуловимо отличается друг от друга. Поэтому узнать ее, увидев только один город, пусть и самый красивый — невозможно.

Отличный вариант для тех, кто хочет ближе познакомиться с этой уникальной страной — индивидуальная экскурсия «Золотое кольцо Португалии».

Наш путь начинается в деревне Обидуш, расположенной на одном из холмов неподалеку от Атлантического побережья. Еще в тринадцатом веке зародилась традиция отдавать управление этой территорией королевам — и по сей день она сохранила свою романтическую атмосферу. Вы увидите удивительные средневековые домики, узкие улочки и множество цветов, прогуляетесь вдоль крепостных стен и попробуете национальный напиток — вишневку, налитую в шоколадный стаканчик.

Следующая остановка нашей экскурсии — Алкобаса. Тут вы полюбуетесь древним монастырем Санта-Мария и узнаете романтическую и трагическую историю португальских Ромео и Джульеты.

Затем в рыбацкой деревне Назаре вас ждет обед из свежайших морепродуктов и рыбы, выловленных в атлантическом океане.

После обеда мы отправимся в монастырь Сант-Мария-да-Виктория в Баталье, изумительный памятник средневековой готической архитектуры.

Последняя остановка нашей экскурсии — Фатима, место католического паломничества со всего мира. Сто лет назад тут произошло одно из немногих признанных Ватиканом чудес — Дева Мария предсказала трем пастухам события будущего. Примечательно, что все предсказания сбылись.

Программа

Обидуш, город Алкобаса, монастырь Санта-Мария де Алкобаса, Назаре, город Баталья, величественный монастырь Санта-Мария-да-Витория, город Фатима.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед. Стоимость дегустации напитка «Вишневка» (от 2€). Входной билет в Монастырь Санта-Мария де Алкобаса (6€). Входной билет в Монастырь Санта-Мария-да-Витория (6€)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 мар 2020
Очень интересная и красивая экскурсия. Отдельное спасибо нашему гиду Борису - замечательный рассказчик, много интересной информации.
Очень интересная и красивая экскурсия. Отдельное спасибо нашему гиду Борису - замечательный рассказчик, много интересной информации.Очень интересная и красивая экскурсия. Отдельное спасибо нашему гиду Борису - замечательный рассказчик, много интересной информации.

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