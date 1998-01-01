Еще несколько необычных экскурсий в Дербенте

Что вас ожидает

Цитадель Нарын-Кала — кто не видел ее, тот не был в Дербенте

Название города переводится с персидского как «Закрытые врата» и это отвечало первоначальному назначению Дербента, основанному как могучая восточная крепость. Вы познакомитесь с древней историей 📖 и устройством цитадели Нарын-Кала, узнаете, как фортификационные стены, спускавшиеся к самому Каспию, позволяли контролировать проход к Персии. А также осмотрите руины первого христианского храма в стране. И разберетесь в тонкостях организации магалов (кварталов), которые вы встретите у подножия крепости.

Джума-мечеть — древнейшая мечеть России

Я расскажу о судьбе еще одного объекта ЮНЕСКО — крупнейшей мечети на Северном Кавказе и зданиях, постепенно дополнявших комплекс. А неподалеку вы посетите музей 🖼, где раньше находились дербентские Девичьи бани. Об особенностях обрядов, которые там проводили, поговорим на прогулке 👣.

Церковь Святого Всеспасителя

В армянском квартале вы осмотрите православный храм, сильно пострадавший в период Гражданской войны, взятый под охрану государства и переданный Дербентскому музею-заповеднику.

Синагога Келе-Нумаз

На главной еврейской улице города я познакомлю вас с историей Большой дербентской синагоги. Попутно вы узнаете, как горские евреи приносили свои традиции, обычаи и диалект, формируя самобытные этнические кварталы.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.