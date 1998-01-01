Еще несколько необычных экскурсий в Дербенте

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Дербент — сокровищница культур и религий

Поразиться второму по величине городу Дагестана и уникальному музею-заповеднику под открытым небом

Гаджи
Гаджи – Гид из Дербента
Через Дербент на Северный Кавказ приходил иудаизм, христианство и ислам.

Здесь живет больше 100 народов.

Местная курдская, персидская и арабская общины существуют более 1000 лет.

И это единственный город 🏙️ России, удостоенный премии ЮНЕСКО как самый толерантный город мира.

О потрясающем наследии Дербента вы узнаете через истории 📖 его главных памятников: цитадели Нарын-Кала, Джума-мечети, армянской церкви и синагоги Келе-Нумаз.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 100 ₽ за экскурсию

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Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий

Что вас ожидает

Цитадель Нарын-Кала — кто не видел ее, тот не был в Дербенте
Название города переводится с персидского как «Закрытые врата» и это отвечало первоначальному назначению Дербента, основанному как могучая восточная крепость. Вы познакомитесь с древней историей 📖 и устройством цитадели Нарын-Кала, узнаете, как фортификационные стены, спускавшиеся к самому Каспию, позволяли контролировать проход к Персии. А также осмотрите руины первого христианского храма в стране. И разберетесь в тонкостях организации магалов (кварталов), которые вы встретите у подножия крепости.

Джума-мечеть — древнейшая мечеть России
Я расскажу о судьбе еще одного объекта ЮНЕСКО — крупнейшей мечети на Северном Кавказе и зданиях, постепенно дополнявших комплекс. А неподалеку вы посетите музей 🖼, где раньше находились дербентские Девичьи бани. Об особенностях обрядов, которые там проводили, поговорим на прогулке 👣.

Церковь Святого Всеспасителя
В армянском квартале вы осмотрите православный храм, сильно пострадавший в период Гражданской войны, взятый под охрану государства и переданный Дербентскому музею-заповеднику.

Синагога Келе-Нумаз
На главной еврейской улице города я познакомлю вас с историей Большой дербентской синагоги. Попутно вы узнаете, как горские евреи приносили свои традиции, обычаи и диалект, формируя самобытные этнические кварталы.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Начало и место завершения
🚩 на площади Свободы
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий
Дербент — сокровищница культур и религий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гаджи
Гаджи
Меня зовут Гаджи, мне 23 года. Я коренной житель Дербента — самого удивительного города мира. Экскурсии со мной — это легкое путешествие по самым интересным и значимым достопримечательностям. Мой подход заключается в неизменно дружелюбном отношении к гостям, а моя задача — сделать все возможное, чтобы вы остались довольны поездкой в самый древний город России. Добро пожаловать!
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