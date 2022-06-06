Мы подготовили для вас тур, который будет до краёв наполнен чудесами – джип-тур по древнему Дагестану. Вас ожидают настоящие приключения, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы древнего Дагестана.

Полюбуемся мостами Ахты и расслабимся в термальных источниках

Покатаемся на катере по лазурным водам огромного водохранилища и пообедаем в замечательном форелевом хозяйстве

Побываем в удивительном поселке-призраке, где еще совсем недавно кипела жизнь

Прогуляемся по запутанным улочкам солнечного Дербента и узнаем много интересного о жизни этого самобытного города.

Программа тура по дням

1 день Прогулка по Дербенту

Наше знакомство с Дагестаном начнем с легкой прогулки по Дербенту. Древний город, солнечный и теплый, многие столетия служил грозной преградой для различных захватчиков. На холме над городом господствует крепость Нарын-Кала, а под ней, между двумя стенами раскинулся непосредственно сам Дербент – древний Дербент. Со стен крепости открывается захватывающий вид на хитросплетение древних улиц, это, действительно, целый лабиринт, в котором легко заблудиться. Пройдя по запутанным улочкам, мы попадем в древнейшую мечеть России – Джума-мечеть, познакомимся с бытом жителей в Девичьих банях и вообще узнаем много интересного о жизни этого самобытного города. Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент. Питание: ужин в гостинице. Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы с 9:00 до 12:00. Пешая часть маршрута: 5-7 км. Автомобильная часть маршрута: 115 км.

2 день Крепость семи братьев. Ханагский водопад

После завтрака мы направляемся в горы. Сегодня нас ждут замечательные места! Сначала мы побываем у Ханагского водопада, а потом отправимся к крепости с необычным названием – Семи братьев и одной сестры. Итак, Ханагский водопад – небольшой, но очень живописный водопад, расположенный на реке Ханагчай. Этот водопад считается одним из самых красивых в Дагестане. Кстати, неподалеку есть очаровательное место, где можно провести замечательную фотосессию. А после водопада нам обязательно нужно добраться до крепости. Расположена она на высоком холме и раньше входила в общую сеть фортификационных сооружений со стеной Даг-Бары, протянувшейся в горы от Дербента. С наружной стороны крепость производит сильное впечатление – крепкая, монолитная, с толщиной стен около 2-х метров. Когда-то, по данным письменных источников, крепость была двухэтажной, но со временем первый этаж оказался почти полностью засыпан землей. Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Перепад высот: 650 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 108 км.

3 день Филя. Хрюг. Экскурсия в «Luminary». Термальный источник

Завтракаем и отправляемся в путь, сегодняшний день мы посвятим не менее древним, чем Дербент, местам. Но эти места кардинально отличаются от того, что мы увидели вчера. Наш путь лежит в горы. Мы едем в Ахтынский район. Сначала заедем в покинутое селение Филя. По одной из версий название этого села – видоизмененное – Вилер, что можно перевести с лезгинского как «глаза». Если посмотреть на его расположение, то можно понять, откуда такое название. Но едем дальше, ведь у нас сегодня еще много интересного! Селение – Хрюг. Вы когда-нибудь видели такое необычное соседство – минарет 18 века и суперсовременный образовательный центр? А вот в Хрюге такое имеется и после посещения краеведческого музея, осмотра старинных улочек, советуем посетить «Luminary», это и есть образовательный центр. Вы, наверное, будете удивлены, но в этом небольшом древнем селении есть своя собственная обсерватория. И мы с вами обязательно зайдем в этот центр и, даже, поиграем там. Поверьте, вам будет интересно! Ну а после развлечений отправляемся в Ахты, полюбуемся его мостами и расслабимся в термальных источниках. Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Перепад высот: 1153 м. Пешая часть маршрута: 5-7 км. Автомобильная часть маршрута: 288 км.

4 день Призрачный Гамсутль. Чох

Завтракаем и отправляемся за новыми открытиями. Сегодня нас ожидает призрачный Гамсутль и яркий разноцветный Чох. Приготовьтесь к тому, что придется немного потрудиться, в Гамсутль на машине не проедешь, поэтому придется совершить небольшой треккинг, но за это вы будете вознаграждены головокружительными видами! Селение Чох существует более 700 лет, по некоторым данным его название можно перевести как «место остановки каравана» и это не удивительно, ведь здесь в древности сходились шесть дорог Великого Шелкового пути! Пройдитесь по узким улочкам древнего селения, посмотрите, как гармонично вписаны домики аула в склон горы, а террасы. На этих террасах чохцы по сей день выращивают овощи. Здесь очень трепетно относятся к истории своего села и этому есть много подтверждений. А дальше нас зовет к себе Гамсутль. Село, прилепившееся прямо к скалам. Сейчас оно покинуто жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад жизнь здесь кипела: здесь была школа, больница, почта… Пройдите по улице села, загляните в еще сохранившиеся дома и представьте, как жилось здесь людям… Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент, Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Перепад высот: 1640 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 370 км.

5 день Сулак. Обед в форелевом хозяйстве. Прогулка на катере