Путешествие по горной местности самой южной республики России на комфортабельном микроавтобусе.

Отправимся на экскурсию в самое знаменитое заброшенное село в Дагестане

Вы увидите топовые достопримечательности Дагестана, насладитесь видами уникальной природы и горной местности. И конечно, вас ждет традиционное кавказское гостеприимство местных жителей, щедрая кухня и полное погружение в культуру горцев.

Самый информативно насыщенный маршрут, позволяющий за короткое время познакомится с самой южной республикой России. Мы знаем о Дагестане все и покажем вам самое интересное!

Программа тура по дням

1 день Прилет в Махачкалу, трансфер до Главрыбы 100 км

В 10–12 часов — прилёт в Махачкалу. В аэропорту Уйташ встреча и знакомство. Отправление на микроавтобусе на экскурсию по Махачкале. Далее экскурсия на самую высокую дюну Европы, Бархан Сары-Кум, далее мы проследуем на нашем микроавтобусе на Чиркейское водохранилище и полюбуемся видами на Сулакский каньон. Потом отправимся до отеля на берегу реки Сулак. Вечером на ужин нас ждёт свежевыловленная форель. Ужин в национальном ресторане с дегустацией дербентского коньяка. Употребление алкоголя может быть запрещено в священный месяц Рамадан.

2 день Главрыба — Хунзах, 170 км

После завтрака в отеле отправляемся горными дорогами на красивейший Харибский перевал, который в 9 веке штурмовал знаменитый завоеватель востока Надиршах. После гравийных дорог Хариба нас ждёт непродолжительная асфальтовая секция, мы остановимся на обед на берегу Аварского Койсу-реки, берущей начало в ледниках Главного Кавказского хребта. Подкрепившись блюдами национальной кухни, мы движемся дальше на север. Следующей остановкой будет уникальное творение природы — Матласская чаша. Это лабиринт из узких ходов и огромных залов, которые сделаны природой за миллионы лет. Полюбуемся красивым водопадом не далеко от обзорной площадки с памятником Льву Толстому и Хаджимураду. Ночёвка у нас будет в этно-хостеле «Каньон» в селе Хунзах.

3 день Хунзах — Чох, 80 км

Сегодня наш день начнётся на смотровой площадке величественного водопада Тобот. Мы посетим русскую крепость 19 века в Хунзахе, полюбуемся головокружительными видами Дагестанских гор с кромки перевала, спустимся по головокружительному серпантину к Аварскому Койсу и продолжим свой путь по короткой асфальтовой секции до Карадахской теснины. После прогулки по ущелью мы преодолеем ещё один перевал и спустимся к плотине Гунибской ГЭС. Ночуем в Этно-Доме в селе Чох.

4 день Чох — Кубачи, 120 км

После завтрака мы отправимся в аул призрак Гамсутль. Последний житель покинул его 15 лет назад, и с тех пор аул разрушается под воздействием дождей и ветров. Аул раскинулся как стекающая вулканическая лава на гребне горы Гамсутльмеэр, на высоте 1730 метров над уровнем моря. К аулу можно подняться по узкой тропе только пешком. После головокружительной экскурсии в Гамсутль мы отправимся к другому не менее интересному объекту — подземному водопаду на речке Салта. Следуя по дороге, мы увидим уже рукотворное чудо — знаменитые Дагестанские пирамиды. Это склоны гор, превращённые руками местных жителей в террасы для земледелия.

5 день Кубачи — Дербент, 130 км

День начнём с посещения музея ювелирного комбината в селе Кубачи, где хранятся уникальные образцы ювелирных изделий знаменитых Кубачинских мастеров. В музее «Сторожевая Башня» нам расскажут про быт и обычаи горцев. А свой путь в Дербент мы продолжим вдоль красивого ущелья. Поднимемся на перевал и после спуска с него полюбуемся водопадом в селении Хучни. Ну а шашлычок из местной баранины под шум водопада укрепит наши силы, и мы продолжим свой путь дальше. Следующим объектом станет «Каспийский монстр». Так называли советский экраноплан «Лунь» натовские эксперты. Лунь величественно покоится на песчаном берегу Каспийского моря, недалеко от Дербента. Подход/подъезд к экраноплану всё время меняется, потому что ведутся работы по созданию военного парка вокруг этой махины. В любом случае, фотку на фоне «монстра» мы выложим в сторис. До Дербента остаётся 15-20 км. Вечером заселяемся в отель, а потом за столом Дербентского ресторана на заключительном ужине поделимся впечатлениями от нашего путешествия.

6 день Дербент — Махачкала, трансфер в аэропорт 110 км