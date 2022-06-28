Самый информативно насыщенный маршрут, позволяющий за короткое время познакомится с самой южной республикой России. Мы знаем о Дагестане все и покажем вам самое интересное!
Вы увидите топовые достопримечательности Дагестана, насладитесь видами уникальной природы и горной местности. И конечно, вас ждет традиционное кавказское гостеприимство местных жителей, щедрая кухня и полное погружение в культуру горцев.
В 10–12 часов — прилёт в Махачкалу. В аэропорту Уйташ встреча и знакомство.
Отправление на микроавтобусе на экскурсию по Махачкале.
Далее экскурсия на самую высокую дюну Европы, Бархан Сары-Кум, далее мы проследуем на нашем микроавтобусе на Чиркейское водохранилище и полюбуемся видами на Сулакский каньон.
Потом отправимся до отеля на берегу реки Сулак.
Вечером на ужин нас ждёт свежевыловленная форель. Ужин в национальном ресторане с дегустацией дербентского коньяка.
Употребление алкоголя может быть запрещено в священный месяц Рамадан.
После завтрака в отеле отправляемся горными дорогами на красивейший Харибский перевал, который в 9 веке штурмовал знаменитый завоеватель востока Надиршах.
После гравийных дорог Хариба нас ждёт непродолжительная асфальтовая секция, мы остановимся на обед на берегу Аварского Койсу-реки, берущей начало в ледниках Главного Кавказского хребта.
Подкрепившись блюдами национальной кухни, мы движемся дальше на север.
Следующей остановкой будет уникальное творение природы — Матласская чаша. Это лабиринт из узких ходов и огромных залов, которые сделаны природой за миллионы лет.
Полюбуемся красивым водопадом не далеко от обзорной площадки с памятником Льву Толстому и Хаджимураду.
Ночёвка у нас будет в этно-хостеле «Каньон» в селе Хунзах.
Сегодня наш день начнётся на смотровой площадке величественного водопада Тобот.
Мы посетим русскую крепость 19 века в Хунзахе, полюбуемся головокружительными видами Дагестанских гор с кромки перевала, спустимся по головокружительному серпантину к Аварскому Койсу и продолжим свой путь по короткой асфальтовой секции до Карадахской теснины.
После прогулки по ущелью мы преодолеем ещё один перевал и спустимся к плотине Гунибской ГЭС.
Ночуем в Этно-Доме в селе Чох.
После завтрака мы отправимся в аул призрак Гамсутль. Последний житель покинул его 15 лет назад, и с тех пор аул разрушается под воздействием дождей и ветров.
Аул раскинулся как стекающая вулканическая лава на гребне горы Гамсутльмеэр, на высоте 1730 метров над уровнем моря. К аулу можно подняться по узкой тропе только пешком.
После головокружительной экскурсии в Гамсутль мы отправимся к другому не менее интересному объекту — подземному водопаду на речке Салта.
Следуя по дороге, мы увидим уже рукотворное чудо — знаменитые Дагестанские пирамиды. Это склоны гор, превращённые руками местных жителей в террасы для земледелия.
День начнём с посещения музея ювелирного комбината в селе Кубачи, где хранятся уникальные образцы ювелирных изделий знаменитых Кубачинских мастеров.
В музее «Сторожевая Башня» нам расскажут про быт и обычаи горцев.
А свой путь в Дербент мы продолжим вдоль красивого ущелья. Поднимемся на перевал и после спуска с него полюбуемся водопадом в селении Хучни.
Ну а шашлычок из местной баранины под шум водопада укрепит наши силы, и мы продолжим свой путь дальше.
Следующим объектом станет «Каспийский монстр». Так называли советский экраноплан «Лунь» натовские эксперты.
Лунь величественно покоится на песчаном берегу Каспийского моря, недалеко от Дербента.
Подход/подъезд к экраноплану всё время меняется, потому что ведутся работы по созданию военного парка вокруг этой махины.
В любом случае, фотку на фоне «монстра» мы выложим в сторис.
До Дербента остаётся 15-20 км. Вечером заселяемся в отель, а потом за столом Дербентского ресторана на заключительном ужине поделимся впечатлениями от нашего путешествия.
После завтрака наш микроавтобус отвезет Вас в аэропорт Уйташ.
Время вылета — 14-16 часов.
Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отелях 3-4* и гостевых домах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.
Да. При бронировании тура для 4 человек и более мы предлагаем скидку в размере 3%. Если у вас группа более 8 человек, свяжитесь с нами, и мы предложим индивидуальные условия для вашей группы.