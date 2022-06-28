Сердце Дагестана. Экскурсионный тур

Путешествие по горной местности самой южной республики России на комфортабельном микроавтобусе

Путешествие по горной местности самой южной республики России на комфортабельном микроавтобусе.
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Сердце Дагестана. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
10
апр
15
апр
22
апр

Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим самый глубочайший в Европе каньон
Каспийский монстр
Каспийский монстр
Посмотрим на необычную советскую разработку — ударный экраноплан-ракетоносец
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Отправимся на экскурсию в самое знаменитое заброшенное село в Дагестане

Описание

Самый информативно насыщенный маршрут, позволяющий за короткое время познакомится с самой южной республикой России. Мы знаем о Дагестане все и покажем вам самое интересное!

Вы увидите топовые достопримечательности Дагестана, насладитесь видами уникальной природы и горной местности. И конечно, вас ждет традиционное кавказское гостеприимство местных жителей, щедрая кухня и полное погружение в культуру горцев.

Программа тура по дням

1 день
Прилет в Махачкалу, трансфер до Главрыбы 100 км

В 10–12 часов — прилёт в Махачкалу. В аэропорту Уйташ встреча и знакомство.

Отправление на микроавтобусе на экскурсию по Махачкале.

Далее экскурсия на самую высокую дюну Европы, Бархан Сары-Кум, далее мы проследуем на нашем микроавтобусе на Чиркейское водохранилище и полюбуемся видами на Сулакский каньон.

Потом отправимся до отеля на берегу реки Сулак.

Вечером на ужин нас ждёт свежевыловленная форель. Ужин в национальном ресторане с дегустацией дербентского коньяка.

Употребление алкоголя может быть запрещено в священный месяц Рамадан.

2 день
Главрыба — Хунзах, 170 км

После завтрака в отеле отправляемся горными дорогами на красивейший Харибский перевал, который в 9 веке штурмовал знаменитый завоеватель востока Надиршах.

После гравийных дорог Хариба нас ждёт непродолжительная асфальтовая секция, мы остановимся на обед на берегу Аварского Койсу-реки, берущей начало в ледниках Главного Кавказского хребта.

Подкрепившись блюдами национальной кухни, мы движемся дальше на север.

Следующей остановкой будет уникальное творение природы — Матласская чаша. Это лабиринт из узких ходов и огромных залов, которые сделаны природой за миллионы лет.

Полюбуемся красивым водопадом не далеко от обзорной площадки с памятником Льву Толстому и Хаджимураду.

Ночёвка у нас будет в этно-хостеле «Каньон» в селе Хунзах.

3 день
Хунзах — Чох, 80 км

Сегодня наш день начнётся на смотровой площадке величественного водопада Тобот.

Мы посетим русскую крепость 19 века в Хунзахе, полюбуемся головокружительными видами Дагестанских гор с кромки перевала, спустимся по головокружительному серпантину к Аварскому Койсу и продолжим свой путь по короткой асфальтовой секции до Карадахской теснины.

После прогулки по ущелью мы преодолеем ещё один перевал и спустимся к плотине Гунибской ГЭС.

Ночуем в Этно-Доме в селе Чох.

4 день
Чох — Кубачи, 120 км

После завтрака мы отправимся в аул призрак Гамсутль. Последний житель покинул его 15 лет назад, и с тех пор аул разрушается под воздействием дождей и ветров.

Аул раскинулся как стекающая вулканическая лава на гребне горы Гамсутльмеэр, на высоте 1730 метров над уровнем моря. К аулу можно подняться по узкой тропе только пешком.

После головокружительной экскурсии в Гамсутль мы отправимся к другому не менее интересному объекту — подземному водопаду на речке Салта.

Следуя по дороге, мы увидим уже рукотворное чудо — знаменитые Дагестанские пирамиды. Это склоны гор, превращённые руками местных жителей в террасы для земледелия.

5 день
Кубачи — Дербент, 130 км

День начнём с посещения музея ювелирного комбината в селе Кубачи, где хранятся уникальные образцы ювелирных изделий знаменитых Кубачинских мастеров.

В музее «Сторожевая Башня» нам расскажут про быт и обычаи горцев.

А свой путь в Дербент мы продолжим вдоль красивого ущелья. Поднимемся на перевал и после спуска с него полюбуемся водопадом в селении Хучни.

Ну а шашлычок из местной баранины под шум водопада укрепит наши силы, и мы продолжим свой путь дальше.

Следующим объектом станет «Каспийский монстр». Так называли советский экраноплан «Лунь» натовские эксперты.

Лунь величественно покоится на песчаном берегу Каспийского моря, недалеко от Дербента.

Подход/подъезд к экраноплану всё время меняется, потому что ведутся работы по созданию военного парка вокруг этой махины.

В любом случае, фотку на фоне «монстра» мы выложим в сторис.

До Дербента остаётся 15-20 км. Вечером заселяемся в отель, а потом за столом Дербентского ресторана на заключительном ужине поделимся впечатлениями от нашего путешествия.

6 день
Дербент — Махачкала, трансфер в аэропорт 110 км

После завтрака наш микроавтобус отвезет Вас в аэропорт Уйташ.

Время вылета  — 14-16 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отелях 3-4* и гостевых домах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта Махачкалы и обратно
  • Проживание в двухместном номере в отелях 3-4* и гостевых домах
  • Завтраки
  • Проезд на микроавтобусе по маршруту
  • Гид-экскурсовод
  • Билеты на экскурсии и достопримечательности
Что не входит
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно (~10 тыс. с багажом)
  • Обеды и ужины (~800-1000 руб. /день)
  • Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли какие-то скидки для больших групп?

Да. При бронировании тура для 4 человек и более мы предлагаем скидку в размере 3%. Если у вас группа более 8 человек, свяжитесь с нами, и мы предложим индивидуальные условия для вашей группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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