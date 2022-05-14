Выходные в Дагестане

В этой программе оптимально собраны самые яркие по впечатлениям места Дагестана. Тур насыщенный, но не утомительный

5
3 отзыва
В этой программе оптимально собраны самые яркие по впечатлениям места Дагестана. Тур насыщенный, но не утомительный.

Вы побываете на Сулакском каньоне, увидите красоту Каспийского моря и прогуляетесь по древнему городу Дербенту.
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
Выходные в Дагестане
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Что вас ожидает 🤩

Водопад Тобот
Водопад Тобот
Восхитимся красотой и величием одного из самых известных водопадов Дагестана
Матласская каменная чаща
Матласская каменная чаща
Посетим уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место
Прогулка на катере
Прогулка на катере
При желании с ветерком прокатимся по водам Сулакского каньона
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Побываем на самом крупном в Европе песчаном бархане
Древний Дербент
Древний Дербент
Прогуляемся по улочкам Старого города и познакомимся со всеми самыми интересными местами Дербента

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала ( до 11:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана  Сулакского каньона.

Покатаемся на быстроходных катерах.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Трансфер в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Встреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
2 день
Водопад Тобот и Матласская чаша

Завтрак в отеле.

Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России, 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам

В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.

После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу – уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.

Пообедаем в горах и отправимся на равнину, в Дербент.

Размещение в отеле.

Ночевка.

Водопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чаша
3 день
Дербент, отъезд

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля .

Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите Древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.

После обеда трансфер в аэропорт Махачкалы.

Вылет домой ( после 18:00).

Дербент, отъездДербент, отъездДербент, отъездДербент, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеЦена
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте26 900
Ребёнок 5—8 лет на основном месте24 100 
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте18 800 
Ребёнок 9—16 лет на основном месте26 900 
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте22 900 
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте26 900 
Одноместное размещение33 800
Ребёнок 5—8 лет на основном месте24 100 
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте18 800
Ребёнок 9—16 лет на основном месте26 900
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте22 900
Одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте33 800 
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте18 800 
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте22 900

Размещение стандарт: 

  • в Дербенте –  1000 и 1 ночь у моря, Изумруд, Европа (или аналогичные 3*);
  • в Махачкале – Петровск, Алеон, Сарыкум (или аналогичные 3*).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтраки)
  • Трансферы
  • Экскурсионная программа на три дня
Что не входит
  • Ави- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Входные билеты в музеи
  • Прогулка на катере
  • Услуги, не описанные в программе
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
14 мая 2022
Очень понравился тур! Прекрасный водитель Самир, комфортный автомобиль, красивая природа, вкусная еда, замечательная организация. Мы остались очень довольны, обязательно приедем ещё!
E
13 мая 2022
Хорошо организованный тур
За три дня посетили много локаций и мест, гид всегда рассказывал по пути и на месте не навязчиво-не перегружая информацией историю, иногда казалось, что мало информации, но по факту все по делу
Расстояния преодолевали большие, в комфортном минивене
Компания подобралась удачная)
По размещениям в отелях: первая ночевка была в «адмирал» плохой отель, пахло канализацией,грязно,все старое,телевизор не работал, находится далеко от мест прогулок и кафе, душ ужасный-точнее его нет,есть только шланг с насадкой и ванная вся в воде
Вторая ночёвка в Дербенте, « апельсин» отличный отель,номер хороший,чисто и приятно
Завтраки там и там обычные

Во время тура, на обед, привозили в хорошие заведения,было вкусно и сытно

-Поеду я ещё с «Большой страной»?
- да👍🏿
Е
24 июня 2021
За три дня охвачены основные достопримечательности. Здорово!!!

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