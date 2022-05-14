Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала ( до 11:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана Сулакского каньона.

Покатаемся на быстроходных катерах.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Трансфер в Махачкалу.

Размещение в отеле.