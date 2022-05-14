Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала ( до 11:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.
После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана Сулакского каньона.
Покатаемся на быстроходных катерах.
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.
Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Трансфер в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России, 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам
В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.
После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу – уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.
Пообедаем в горах и отправимся на равнину, в Дербент.
Размещение в отеле.
Ночевка.
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля .
Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.
По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Вы увидите Древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.
После обеда трансфер в аэропорт Махачкалы.
Вылет домой ( после 18:00).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Цена
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|26 900
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|24 100
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|18 800
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|26 900
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|22 900
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|26 900
|Одноместное размещение
|33 800
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|24 100
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|18 800
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|26 900
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|22 900
|Одноместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|33 800
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|18 800
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|22 900
Размещение стандарт:
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.