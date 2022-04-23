Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан

Республика Дагестан очаровывает красотой величественных гор, солнечными пляжами Каспия, вкуснейшей кавказской кухней

4.7
3 отзыва
Республика Дагестан очаровывает красотой величественных гор, солнечными пляжами Каспия, вкуснейшей кавказской кухней и невероятным гостеприимством. В переводе с тюркского языка Дагестан означает “Страна гор”. Действительно горы – это одно из главных богатств.

Они занимают половину всей территории республики: ущелья с острыми скалами и отвесными стенами, высокогорья, покрытые альпийскими лугами.

В путешествии “Жемчужина Кавказа” вы познакомитесь с Республикой Дагестан и все ваши сомнения развеются. Всегда нужно помнить: “Если едешь в горную республику с открытым сердцем, то тебя встретят, как дорогого гостя! ”
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
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Что вас ожидает 🤩

Национальный колорит
Национальный колорит
Познакомимся с жизнью и укладом древних дагестанских аулов и полюбуемся на знаменитые ювелирные изделия кубачинских мастеров
Лечебный отдых
Лечебный отдых
Вас ждут теплое море, полезный воздух, лечебные минеральные источники и архитектурно-исторические памятники
По Сулакскому каньону с ветерком
По Сулакскому каньону с ветерком
Совершим приятную прогулку на катере по Сулакскому каньону
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Посетим один из самых высоких барханов в мире. Размер и форма его вершин постоянно меняются по воле ветров
Высокогорный Гуниб
Высокогорный Гуниб
Поднимемся в аул, находящийся на 1500 метров над уровнем моря и представляющий собой природный ботанический сад с собственным горным микроклиматом

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Встреча в аэропорту Махачкалы в 14:30.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по городу.

Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.

Это третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа.

Раньше город называли Анжи-Кала, что в переводе означает «мучной, жемчужный град».

Своим названием столица обязана первому военкому Дагестана Махачу Дахаеву.

Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.

Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.

Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.

Размещение в отеле.

Ужин.

Свободное время.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день
Бархан Сарыкум. Сулакский каньон

Завтрак в отеле.

Посещение бархана Сарыкум.

В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы – огромный песчаный бархан Сарыкум (Желтый песок).

Этот бархан один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Сам бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны.

Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки.

Река Сулак берет свои истоки в Тушинской и Дидойской котловинах на северном склоне Главного Кавказского хребта, слиянием рек Аварское Койсу и Андийское Койсу образуется река Сулак, длиной 144 км.

Она несет свои воды по Главному Сулакскому каньону, где глубина ее колеблется от 700 до 1500 метров.

Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире.

Глубина его достигает 1920 метров.

Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра.

Со смотровых площадок открываются безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи.

Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону (30 минут) или Чиркейскому водохранилищу (доп. плата).

Обед (оплачивается дополнительно).

Переезд в Гуниб.

Переезд по живописной, горной дороге вдоль Ирганайского водохранилища с остановками для фото.

Наш путь будет проходить через Гимринский автодорожный тоннель.

Это самый длинный тоннель на территории России.

Его протяженность 4303 метра.

Размещение в отеле/турбазе (удобства на этаже)

Ужин.

Бархан Сарыкум. Сулакский каньонБархан Сарыкум. Сулакский каньонБархан Сарыкум. Сулакский каньонБархан Сарыкум. Сулакский каньон
3 день
Гамсутль, Чох

Завтрак.

Посещение села Гамсутль. 

Внимание! Пешеходный маршрут около 8 км. Спуск по склону горы.

На вершине горы Амалье, что в Гунибском районе Дагестана, расстилается красивая деревня Гамсутль.

Это село — одно из старейших поселений на территории современного Дагестана.

Перевод с Аварского слова «gamall» означает «у подножия Ханской крепости», из чего историки сделали вывод, что в древности ханы выбрали это место для строительства своей крепости.

Поселок находится на вершине горы, на высоте около 1500 метров над уровнем моря, откуда хорошо видны окрестности.

Кроме того, поселок окружен скалами и крутыми склонами, поэтому добраться сюда нелегко.

Население поселка росло и в прошлом столетии здесь еще кипела жизнь, но жители постепенно покидали деревню и около сорока лет назад поселок опустел.

Сегодня поселок Гамсутль является достопримечательностью, которая будоражит.

Гамсутль – это село призрак.

Посещение села Чох.

Возвращение в Гуниб.

Свободное время.

Ужин.

Гамсутль, ЧохГамсутль, ЧохГамсутль, ЧохГамсутль, Чох
4 день
Гора Маяк, Гуниб

Отправление в 4 часа утра на гору Маяк встречать рассвет (трансфер оплачивается дополнительно).

Возвращение в Гуниб.

Завтрак.

Экскурсия по Гунибу.

Селение Гуниб – это прекрасный горный климат, где более трехста дней в году хорошая погода.

Село находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, на Гунибском плато, представляющим собой природный ботанический сад с собственным горным микроклиматом.

Наибольшая высота плато составляет 1800 метров.

Гуниб — один из самых живописных уголков Дагестана.

В живописном селении Нижний Гуниб сохранились остатки русской крепости времен Кавказкой войны.

Сохранились так же Барятинские ворота крепости.

Они были названы в честь третьего наместника Кавказа, фельдмаршала Барятинского, императором Александром Вторым, который побывал здесь через десять лет после окончания 35-летней Кавказской войны.

Одной из самых значимых достопримечательностей Гуниба является Ротонда на месте пленения Шамиля в Верхнем Гунибе на царской поляне в березовом лесу.

Для желающих посещение Гунибского краеведческого музея.

Вечером встреча заката на Кегерских высотах (трансфер оплачивается дополнительно).

Ужин.

Гора Маяк, ГунибГора Маяк, ГунибГора Маяк, ГунибГора Маяк, Гуниб
5 день
Хунзах, водопад Тобот

Завтрак.

Посещение Салтинского водопада.

Переезд в село Хунзах.

Экскурсия по окрестностям.

Хунзах в переводе с аварского означает «царство» или «крепость ханов».

Здесь долгое время находилась резиденция правителей Аваристана.

История села насчитывает более двух тысяч лет.

Об этом говорят и археологические раскопки.

В четвертом веке Хунзах был столицей царства Сарир – страны золотого трона.

Самой привлекательной природной достопримечательностью в окрестностях села называют водопад Тобот, а неподалеку от водопада возвышается Хунзахская крепость, фортификационное сооружение девятнадцатого столетия, ныне являющееся памятником федерального значения.

Не далеко от села Хунзах располагается село Цада, где находится Дом-музей Гамзата Цадасы.

Это аварский, советский поэт, государственный деятель, народный поэт Дагестанской АССР и отец Расула Гамзатова.

В ходе поездки мы так же посетим Ханские водопады, водопад Тобот, Каменную чашу и насладимся невероятными горными пейзажами.

Обед в гостях у местных жителей (оплачивается дополнительно).

Переезд в Дербент.

Размещение в отеле.

Ужин.

Хунзах, водопад ТоботХунзах, водопад ТоботХунзах, водопад ТоботХунзах, водопад Тобот
6 день
Дербент

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Дербенту.

Дербент — один из древнейших городов мира.

Город расположился на западном побережье Каспийского моря — там, где труднодоступные отроги Кавказского хребта почти вплотную подходят к морю, оставляя лишь узкую прибрежную полосу.

С древнейших времен здесь пролегал знаменитый Прикаспийский путь из Европы в Переднюю Азию.

Дербент — город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира.

Посещение крепости Нарын-Кала (Солнечная крепость).

Крепость была заложена в IV веке до нашей эры.

Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от набегов северных кочевников.

Общая протяженность стен Нарын-калы достигает 700 метров, а толщина их равняется двум метрам.

Эта величественная твердыня из камня, сооруженная в труднодоступном месте, была призвана символизировать могущество обитавших в ней властителей.

Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско.

С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город (входной билет оплачивается дополнительно).

Дегустация вин на Дербентском Заводе Игристых Вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно).

Посещение Дербентского рынка.

Возвращение в отель.

Ужин.

ДербентДербентДербентДербент
7 день
Крепость Кала-корейш, с. Кубачи

Завтрак в отеле.

Переезд к парковке крепости Кала-Корейш.

Посещение крепости Кала-Корейш.

ВНИМАНИЕ! Пешеходный подъем по лесной тропинке на вершину горы 1,2 км (30-40минут).

Крепость является одной из важнейших мусульманских святынь в Дагестане.

Первыми обитателями крепости были арабы из племени курейшитов.

Основание крепости связывают с курейшитами.

Курейшиты – это арабское племя, родом из которого был сам пророк Мухаммед.

Защищенное высокой крепостной стеной, поселение расположено в стратегически удачном месте — на вершине труднодоступной горы, окруженной с трех сторон руслами пяти горных рек, а также крутыми обрывами.

Обед в семье жителей села (оплачивается дополнительно).

Переезд в село Кубачи.

Кубачи – это селение очень древнее.

Во времена Средневековья именно здесь производилось большинство оружия.

Изделия кубачинских мастеров: кольчуги, копья, доспехи, мечи.

В XIV веке жители возвели вокруг аула мощное крепостное укрепление.

Постепенно местность попала под влияние ислама, который вытеснил другие религиозные течения.

Жители села Кубачи были очень воинственными, но со временем начали отходить от своих взглядов, сосредоточившись на развитии ремесел.

Всемирную славу селению принесли златокузнецы.

Уже в раннем Средневековье здесь умели изготавливать качественные и красивые вещи.

Мастера изготавливали не только оружие и доспехи, но и посуду, подсвечники и предметы обихода, а мировую известность селу принесли кубачинские ювелирные изделия из золота и серебра.

Ювелирные изделия, которые создаются руками местных умельцев, отличаются изумительным качеством.

В большинстве случаев мастера изготавливают изделия в одном экземпляре, что придает эксклюзивность.

Сегодня село Кубачи многие покидают и множество домов стоят пустыми.

Во всем селе осталось всего несколько мастеров-ювелиров, которые продолжают заниматься ремеслом и создавать невероятные произведения искусства.

Посещение мастерской ювелира, где вы сможете познакомиться с процессом производства изделий и приобрести понравившиеся украшения.

Возвращение в Дербент.

Ужин.

Крепость Кала-корейш, с. КубачиКрепость Кала-корейш, с. КубачиКрепость Кала-корейш, с. Кубачи
8 день
Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Желающие могут продлить отпуск, оставшись в отеле на побережье Каспийского моря (оплачивается дополнительно).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостиницах.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

На даты 17.07.2022 - 24.07.2022, 24.07.2022 - 31.07.2022, 14.08.2022 - 21.08.2022 в Махачкале проживание в отеле Метрополь, вместо отеля Монто.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле/турбазе
  • Питание: завтраки
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Пакет питания (ужины) – 5 450р.
  • Доплата за одноместное проживание – 14 500 руб.
  • Дегустация вин на Дербентском Заводе Игристых Вин – 300 руб.
  • Экскурсия с дегустацией в Дербентской винодельческой компании – 600 руб.
  • Водная прогулка по Сулакскому каньону или Чиркейскому водохранилищу с трансфером – от 1 200 руб.
  • Входной билет в природный парк Бархан Сары-Кум – 128 руб.
  • Входной билет в музей Расула Гамзатова – 50 руб.
  • Входной билет в Гунибский краеведческий музей
  • Трансфер на гору Маяк
  • Трансфер на Кегерские высоты
  • Индивидуальный трансфер Аэропорт – отель – 2 500 руб
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно удобная одежда и обувь.

В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Особенности тура

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:
  • Санкт-Петербург - Махачкала SU6065 10:55 - 14:20
  • Махачкала - Санкт-Петербург SU6066 15:20 - 18:45

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:
  • Москва VKO - Махачкала DP189 11:40 - 14:15
  • Махачкала - Москва VKO DP190 14:50 - 17:25

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
23 апр 2022
Мы ездили в экскурсионный тур по Дагестану "Жемчужина Кавказа" с 10-17 апреля 2022г. Очень насыщенная и интересная программа. Возможность посмотреть не только общеизвестные места, но и подняться на внедорожниках на вершину горы и полюбоваться видами над облаками. Профессиональные водители, интересные гиды, хорошие отели. Наш гид, Оландос, проявил искреннюю заботу в мелочах и помог узнать о Дагестане много интересного.
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.

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