Экскурсионная программа: Через архитектуру ХХ века (прежде всего, конструктивизм 1920-30-х) годов раскрывается 300-летняя история 📖 Екатеринбурга. Сюжеты XVIII и XIX вв. легко встраиваются в историю развития города в ХХ веке.
Участники увидят здание Горсовета, стадиона Динамо, «Городок чекистов», Дом промышленности, дома Гостяжпромурала и т. д.
Возможен подъём на Белую башню Уралмаша. Экскурсия ⛳ сопровождается архивными фотографиями, старыми картами города. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в культурные объекты
Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 ул. 8 марта, 8в, Екатеринбург
Место завершения
🏁 пр.Ленина, 69/1, Екатеринбург
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.