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Авангардный Екатеринбург: через архитектуру к истории и наоборот

5
1 отзыв
Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Екатеринбурга
За несколько часов нашей экскурсии 🧭 я познакомлю вас с самыми выдающимися зданиями конструктивизма, которые были построены в Екатеринбурге в 20-30 годах ХХ века.

Через эту эпоху раскрывается 300-летняя история 📖 Екатеринбурга, а сюжеты XVIII и XIX веков легко встраиваются в историю развития города в ХХ веке.

Помимо осмотра памятников конструктивизма, я приготовил для вас архивные фотографии 📸, старые карты города, и конечно, интересные истории о том времени.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Авангардный Екатеринбург: через архитектуру к истории и наоборот
Авангардный Екатеринбург: через архитектуру к истории и наоборот

Что вы увидите

  • Памятники конструктивизма:
  • Здания Горсовета и Обкома партии
  • Дома Горсовета
  • Дома Гостяжпромурала
  • стадион Динамо
  • Плотинка
  • Площадь Парижских коммунаров
  • Городок чекистов
  • Гостиница «Исеть»
  • Белая башня Уралмаш
Экскурсионная программа: Через архитектуру ХХ века (прежде всего, конструктивизм 1920-30-х) годов раскрывается 300-летняя история 📖 Екатеринбурга. Сюжеты XVIII и XIX вв. легко встраиваются в историю развития города в ХХ веке.
Участники увидят здание Горсовета, стадиона Динамо, «Городок чекистов», Дом промышленности, дома Гостяжпромурала и т. д.
Возможен подъём на Белую башню Уралмаша. Экскурсия ⛳ сопровождается архивными фотографиями, старыми картами города. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 ул. 8 марта, 8в, Екатеринбург
Место завершения
🏁 пр.Ленина, 69/1, Екатеринбург
Авангардный Екатеринбург: через архитектуру к истории и наоборот
Авангардный Екатеринбург: через архитектуру к истории и наоборот
Авангардный Екатеринбург: через архитектуру к истории и наоборот
Авангардный Екатеринбург: через архитектуру к истории и наоборот

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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