Дмитрий М. – Гид из Екатеринбурга

За несколько часов нашей экскурсии 🧭 я познакомлю вас с самыми выдающимися зданиями конструктивизма, которые были построены в Екатеринбурге в 20-30 годах ХХ века.



Через эту эпоху раскрывается 300-летняя история 📖 Екатеринбурга, а сюжеты XVIII и XIX веков легко встраиваются в историю развития города в ХХ веке.



Помимо осмотра памятников конструктивизма, я приготовил для вас архивные фотографии 📸, старые карты города, и конечно, интересные истории о том времени.