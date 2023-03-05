Демидовский маршрут. Сокращенная программа

Демидовский маршрут

4.5
2 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской династии Демидовых! Узнаем что связывает Нижний Тагил с Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась "падающая" башня! Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области!
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
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Что вас ожидает:

Уральские пельмени
Уральские пельмени
Налепим пельменей "в гостях у бабушки" и отведаем сытный ужин на старый уральский лад
Наклонная Невьянская башня
Наклонная Невьянская башня
Угол наклона Невьянской башни больше, чем у Пизанской

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»

Прибытие в город Екатеринбург в любое удобное время.

08:15 Сбор группы у отеля "Онегин 4*".

Встреча с гидом.

08:30-10:30 Выезд в г. Невьянск (~ 87 км).

Посещение обелиска на границе Европы и Азии.

Одна нога в Европе, другая в Азии верный способ загадать заветное желание!

10:30-12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.

Угол наклона Невьянской башни больше, чем у Пизанской.

Дополнительно: «Памятная демидовская монета».

13:00-13:30 Обед в кафе.

13:30-15:00 Посещение музея Невьянской иконы.

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в с. Быньги.

Путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца, возможно вам повезет и побеседуйте с отцом Виктором.

16:00 Культурно-развлекательная программа в подворье “В гостях у бабушки” с мастер-классом по лепке уральских пельменей.

Вас ожидает знакомство с сельским укладом местных жителей, а также особенности говора и кухни.

В заключении – сытный праздничный ужин на старый лад.

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил (~ 67 км).

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель.

Свободное время.

Дополнительно в г. Нижний Тагил: Для желающих прогулка по набережной “Тагильская лагуна” и выставке горнозаводского оборудования XVIII – XX веков под открытым небом.

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»
2 день

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

Завтрак в отеле "шведский стол".

Освобождение номеров.

08:20 Встреча с гидом.

08:30 Отправление автобуса.

09:00-12:30 Посещение АО “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат” (возраст: 14+, оплачивается отдельно).

Экскурсия “Традиции Демидовых в современности”: музейный комплекс, посещение цеха на выбор (домна №7, конвертерный цех / колесобандажный цех).

На замену для участников других категорий и сопровождающих: Историко-технический музей “Дом Черепановых” – редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями (оплачивается отдельно).

12:30-13:00 Обед металлурга.

13:00 Путевая экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.

Демидовская дача.

14:40-15:40 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.

15:40-17:40 Посещение музея истории подносного промысла"Дом Худояровых" (экскурсия + мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов).

17:40-18:40 Мероприятие “Традиции русского чаепития” с угощениями.

18:40 Выезд в г. Екатеринбург.

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург.

Самостоятельный отъезд.

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Демидов Плаза” 4* в Нижнем-Тагиле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-хместноедоплата за 1-номестное
доплата за дополнительную
ночь Онегин 4* (Екатеринбург)
15 5002 150DBL 4 600 / SGL 4500

Варианты проживания

Отель «Демидов Плаза» 4

1 ночь

«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.

В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.

Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Размещение в 2-х местных номерах, категории “Стандарт”, “Demidov Plaza” Отель 4* (г. Нижний Тагил)
  • Экскурсии, входящие в программу тура
  • Входные билеты, по программе тура, кроме посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ во 2 день
  • Питание по программе тура.
  • Участие во всех мастер-классах по программе
  • Подарки, сувениры
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Индивидуальные трансферы аэропорт/жд вокзал – гостиница – аэропорт/жд вокзал (от 1500 рублей за машину)
  • Факультативные интерактивы и мастер-классы
  • Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ – 840 руб. /чел. (14+) или Историко-технический музей Дом Черепановых
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?

Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки предоставляются:

  • пенсионерам и школьникам – 550 руб. /чел.;
  • дополнительная скидка по "Пушкинской карте": для детей с 14 до 16 лет – 200 руб., с 16 до 22 лет – 645 руб.

При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
А
5 мар 2023
В целом хорошее впечатление. Очень большая группа
О
1 мар 2023
Пожелание: во время обеда хотелось бы иметь возможность выпить горячий чай, а не холодный напиток, предложенный в составе комплексных обедов. Такой возможности не было, даже за деньги.

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