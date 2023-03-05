2 день

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

Завтрак в отеле "шведский стол".

Освобождение номеров.

08:20 Встреча с гидом.

08:30 Отправление автобуса.

09:00-12:30 Посещение АО “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат” (возраст: 14+, оплачивается отдельно).

Экскурсия “Традиции Демидовых в современности”: музейный комплекс, посещение цеха на выбор (домна №7, конвертерный цех / колесобандажный цех).

На замену для участников других категорий и сопровождающих: Историко-технический музей “Дом Черепановых” – редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями (оплачивается отдельно).

12:30-13:00 Обед металлурга.

13:00 Путевая экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.

Демидовская дача.

14:40-15:40 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.

15:40-17:40 Посещение музея истории подносного промысла"Дом Худояровых" (экскурсия + мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов).

17:40-18:40 Мероприятие “Традиции русского чаепития” с угощениями.

18:40 Выезд в г. Екатеринбург.

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург.

Самостоятельный отъезд.