Демидовский маршрут
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»
Прибытие в город Екатеринбург в любое удобное время.
08:15 Сбор группы у отеля "Онегин 4*".
Встреча с гидом.
08:30-10:30 Выезд в г. Невьянск (~ 87 км).
Посещение обелиска на границе Европы и Азии.
Одна нога в Европе, другая в Азии верный способ загадать заветное желание!
10:30-12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.
Угол наклона Невьянской башни больше, чем у Пизанской.
Дополнительно: «Памятная демидовская монета».
13:00-13:30 Обед в кафе.
13:30-15:00 Посещение музея Невьянской иконы.
Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.
15:10 Выезд в с. Быньги.
Путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца, возможно вам повезет и побеседуйте с отцом Виктором.
16:00 Культурно-развлекательная программа в подворье “В гостях у бабушки” с мастер-классом по лепке уральских пельменей.
Вас ожидает знакомство с сельским укладом местных жителей, а также особенности говора и кухни.
В заключении – сытный праздничный ужин на старый лад.
19:00 Выезд в г. Нижний Тагил (~ 67 км).
20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.
Заселение в отель.
Свободное время.
Дополнительно в г. Нижний Тагил: Для желающих прогулка по набережной “Тагильская лагуна” и выставке горнозаводского оборудования XVIII – XX веков под открытым небом.
Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи
Завтрак в отеле "шведский стол".
Освобождение номеров.
08:20 Встреча с гидом.
08:30 Отправление автобуса.
09:00-12:30 Посещение АО “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат” (возраст: 14+, оплачивается отдельно).
Экскурсия “Традиции Демидовых в современности”: музейный комплекс, посещение цеха на выбор (домна №7, конвертерный цех / колесобандажный цех).
На замену для участников других категорий и сопровождающих: Историко-технический музей “Дом Черепановых” – редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями (оплачивается отдельно).
12:30-13:00 Обед металлурга.
13:00 Путевая экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.
Демидовская дача.
14:40-15:40 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.
В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.
15:40-17:40 Посещение музея истории подносного промысла"Дом Худояровых" (экскурсия + мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов).
17:40-18:40 Мероприятие “Традиции русского чаепития” с угощениями.
18:40 Выезд в г. Екатеринбург.
20:40 Прибытие в г. Екатеринбург.
Самостоятельный отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Демидов Плаза” 4* в Нижнем-Тагиле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-хместное
|доплата за 1-номестное
доплата за дополнительную
ночь Онегин 4* (Екатеринбург)
|15 500
|2 150
|DBL 4 600 / SGL 4500
Варианты проживания
Отель «Демидов Плаза» 4
«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.
В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Экскурсионное обслуживание по маршруту
- Размещение в 2-х местных номерах, категории “Стандарт”, “Demidov Plaza” Отель 4* (г. Нижний Тагил)
- Экскурсии, входящие в программу тура
- Входные билеты, по программе тура, кроме посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ во 2 день
- Питание по программе тура.
- Участие во всех мастер-классах по программе
- Подарки, сувениры
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Индивидуальные трансферы аэропорт/жд вокзал – гостиница – аэропорт/жд вокзал (от 1500 рублей за машину)
- Факультативные интерактивы и мастер-классы
- Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ – 840 руб. /чел. (14+) или Историко-технический музей Дом Черепановых
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Свердловская область, Екатеринбург
- Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?
Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидки предоставляются:
- пенсионерам и школьникам – 550 руб. /чел.;
- дополнительная скидка по "Пушкинской карте": для детей с 14 до 16 лет – 200 руб., с 16 до 22 лет – 645 руб.
При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.