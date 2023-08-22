Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа

Демидовский маршрут

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области! Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской династии Демидовых! Узнаем что связывает Нижний Тагил с Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась "падающая" башня! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по данной ссылке.
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Ближайшие даты:
4
янв
5
янв
24
фев
9
мар

Что вас ожидает:

"Падающая" Невьянская башня
"Падающая" Невьянская башня
Угол наклона Невьянской башни больше, чем у Пизанской
Уральские пельмени
Уральские пельмени
Налепим пельменей "в гостях у бабушки" и отведаем сытный ужин на старый уральский лад
Чайные посиделки
Чайные посиделки
Нас ждет вкусное чаепитие на душистых уральских травах

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»

08:15 – 08:30 Встреча с гидом в фойе отеля «Онегин» 4*.

Выезд в г. Невьянск.

Путевая экскурсия с посещением монумента «Европа-Азия».

10:30 – 12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.

Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие уральские самоцветные камни.

13:00 – 13:40 Обед в кафе города.

13:40 – 15:10 Посещение Музея «Дом невьянской иконы».

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в с. Быньги.

Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца.

16:20 Культурно-развлекательная программа в подворье «В гостях у бабушки» с мастер-классом по лепке уральских пельменей.

Вас ожидает знакомство с сельским укладом местных жителей, а также особенности говора и кухни.

В заключении – сытный праздничный ужин на старый лад.

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель «Демидов Плаза» 4*.

Свободное время.

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»
2 день

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

07:00 – 08:00 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

08:10 – Встреча с гидом в фойе отеля.

08:30 – 12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доплату).

Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха(конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14)

Или посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (входные билеты оплачиваются самостоятельно на месте).

12:10 – 12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.

12:50 – 14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.

14:00 – 14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

15:00 – 15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».

16:10 – 17:40 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».

17:40 – 18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.

18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в а/порт Кольцово (за доплату).

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Демидов Плаза” 4* в Нижнем-Тагиле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-хместноедоплата за 1-номестное
доплата за дополнительную
ночь Онегин 4* (Екатеринбург)
16 6502 300DBL 5 300 / SGL 6 700

Варианты проживания

Отель «Демидов Плаза» 4

1 ночь

«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.

В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.

Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Размещение в 2-х местных номерах, категории “Стандарт”, “Demidov Plaza” Отель 4* (г. Нижний Тагил)
  • Экскурсии, входящие в программу тура
  • Входные билеты, по программе тура, кроме посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ или музея “Дом Черепановых” во 2 день
  • Питание по программе тура:обед в кафе «Сен сей» г. Невьянсктеатрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньгиобед в банкетном зале ДК Металлурговзаключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».
  • Обед в кафе «Сен сей» г. Невьянск
  • Театрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньги
  • Обед в банкетном зале ДК Металлургов
  • Заключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».
  • Участие во всех мастер-классах по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Индивидуальные трансферы аэропорт/жд вокзал – гостиница – аэропорт/жд вокзал (от 1500 рублей за машину)
  • Факультативные интерактивы и мастер-классы
  • Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ – 890 руб. /чел. (14+) или Историко-технический музей Дом Черепановых
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, теплые вещи;
  • полис ОМС;
  • средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
  • при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
  • по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС.
  • при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
  • номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает средствами личной гигиены и феном.
  • мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по маршруту!
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?

Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки предоставляются:

  • пенсионерам и школьникам – 450 руб. /чел.;

При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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22 авг 2023
Очень насыщенная программа. Все было интересно благодаря замечательным экскурсоводам (в каждом месте был новый), были увлекательные мастер классы: лепили пельмени, раскрашивали подносы, играли в народные игры, пытались работать с камнем. И огромная благодарность Ольге Михайловой - организатору всей нашей большой группы за замечательный тур по Уралу!!!
Е
20 июня 2023
Очень понравилось, экскурсии, отель, гид все на высшем уровне, я ваш фанат!
Очень понравилось, экскурсии, отель, гид все на высшем уровне, я ваш фанат!Очень понравилось, экскурсии, отель, гид все на высшем уровне, я ваш фанат!Очень понравилось, экскурсии, отель, гид все на высшем уровне, я ваш фанат!
Т
13 июня 2023
Всем сотрудникам, принявшим участие в организации нашего тура с 10.06.2023г. по 12.06.2023г. по г. Екатеринбургу выражаем огромную благодарность. Все очень понравилось! От работы менеджера Ксении Гришиной, которая длительное время вела с нами переписку, улаживая все нюансы по нашей заявке до организации тура в целом. Сопровождающий гид Аникина Татьяна Николаевна, грамотный и очень любящий свой город человек. Старалась, чтобы туристы увидели и узнали больше о городе и его истории. Прислушивалась к просьбам и всегда готова была помочь словом и делом. Хотелось бы отметить водителя(ей) (не знаю, менялись ли они)за очень аккуратное вождение, во все запланированные места мы прибывали вовремя. Для обедов был предоставлен очень атмосферный ресторан с вкусными обедами и замечательным обслуживанием.
Однако, была и ложка дегтя: в первый день нашего тура группа вынуждена была смотреть на город через очень грязные окна автобуса, даже фотографировать не представлялось возможным. Этот факт немного подпортил впечатление.

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