Всем сотрудникам, принявшим участие в организации нашего тура с 10.06.2023г. по 12.06.2023г. по г. Екатеринбургу выражаем огромную благодарность. Все очень понравилось! От работы менеджера Ксении Гришиной, которая длительное время вела с нами переписку, улаживая все нюансы по нашей заявке до организации тура в целом. Сопровождающий гид Аникина Татьяна Николаевна, грамотный и очень любящий свой город человек. Старалась, чтобы туристы увидели и узнали больше о городе и его истории. Прислушивалась к просьбам и всегда готова была помочь словом и делом. Хотелось бы отметить водителя(ей) (не знаю, менялись ли они)за очень аккуратное вождение, во все запланированные места мы прибывали вовремя. Для обедов был предоставлен очень атмосферный ресторан с вкусными обедами и замечательным обслуживанием.

Однако, была и ложка дегтя: в первый день нашего тура группа вынуждена была смотреть на город через очень грязные окна автобуса, даже фотографировать не представлялось возможным. Этот факт немного подпортил впечатление.