Елена проводит ещё 4 экскурсии

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Екатеринбург для детей

Познавательная прогулка по интересным местам города для маленьких путешественников

Елена
Елена – Гид из Екатеринбурга
Вы познакомитесь с историей 📖 Екатеринбурга, уходящей корнями в глубокую древность.

Раскроете городские тайны, узнаете о местных старинных профессиях и освоите важные навыки, которыми владели в старину все уральские дети.

А также погуляете по Саду камней, заглянете в усадьбу золотопромышленника и отыщете памятник Бажову.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Екатеринбург для детей
Екатеринбург для детей

Что вас ожидает

Тайный язык вогулов и уральские сказки
Тысячи лет назад в живописной долине реки Исеть паслись стада мамонтов и гигантских оленей, а на островах жили древние охотники и кузнецы. Вы попробуете разучить несколько слов на языке вогулов — древних обитателей этих мест. А также прогуляетесь 👣 по границам старой крепости и расшифруете задумки первостроителей города. Кроме того, услышите легенды и сказки о подземных уральских гномах «чуди», Бабе Яге, Иване Царевиче на сером волке, окаменевших богатырях и крылатых грифонах, охраняющих несметные сокровища.

Золотые, каменные и природные секреты
В Саду камней вы узнаете, для чего в древности использовали разные горные породы и минералы и как изготавливали инструменты. В парке 🌳 вспомните легенды о деревьях и раскроете, за что их ценили коренные народы Урала и как они им поклонялись. В усадьбе золотопромышленника разгадаете тайны замурованных подземелий. А на старинном заводе познакомитесь с механизмами, которые приводила в движение река Исеть.

Уральская столица ⭐️ изнутри
Екатеринбург хранит множество тайн. Вы выясните, где находится огромный подземный водопад, какие животные и птицы считаются символами города и какие интересные традиции есть у местных жителей. А еще: кто такие лозоходцы и горщики, как веселились в старину дети Екатеринбурга и какие угощения они любили. В теплое время года вы также сможете испытать себя в роли рудознатцев: поискать самоцветы и золотой песок в реке Исеть.

Организационные детали

  • Если дети утомятся, можно зайти в кафе уральской кухни 🥧 или в котокафе «Мяу»
  • В конце экскурсии 🧭 по желанию можно посетить музей 🖼 кукол, музей наивного искусства или детское пространство Ельцин-центра
Начало и место завершения
🚩 на Плотинке
Екатеринбург для детей
Екатеринбург для детей
Екатеринбург для детей
Екатеринбург для детей
Екатеринбург для детей
Екатеринбург для детей
Екатеринбург для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.
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Елена проводит ещё 4 экскурсии

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