Елена проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Тайный язык вогулов и уральские сказки

Тысячи лет назад в живописной долине реки Исеть паслись стада мамонтов и гигантских оленей, а на островах жили древние охотники и кузнецы. Вы попробуете разучить несколько слов на языке вогулов — древних обитателей этих мест. А также прогуляетесь 👣 по границам старой крепости и расшифруете задумки первостроителей города. Кроме того, услышите легенды и сказки о подземных уральских гномах «чуди», Бабе Яге, Иване Царевиче на сером волке, окаменевших богатырях и крылатых грифонах, охраняющих несметные сокровища.

Золотые, каменные и природные секреты

В Саду камней вы узнаете, для чего в древности использовали разные горные породы и минералы и как изготавливали инструменты. В парке 🌳 вспомните легенды о деревьях и раскроете, за что их ценили коренные народы Урала и как они им поклонялись. В усадьбе золотопромышленника разгадаете тайны замурованных подземелий. А на старинном заводе познакомитесь с механизмами, которые приводила в движение река Исеть.

Уральская столица ⭐️ изнутри

Екатеринбург хранит множество тайн. Вы выясните, где находится огромный подземный водопад, какие животные и птицы считаются символами города и какие интересные традиции есть у местных жителей. А еще: кто такие лозоходцы и горщики, как веселились в старину дети Екатеринбурга и какие угощения они любили. В теплое время года вы также сможете испытать себя в роли рудознатцев: поискать самоцветы и золотой песок в реке Исеть.

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