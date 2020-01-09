6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Амбициозные личности в истории Екатеринбурга

В фокусе внимания, как вы поняли, будут горожане — сильные личности, сыгравшие видную роль в истории города. Я расскажу о купцах Агафуровых, их бизнесе и таких проектах как, например, развитие велодвижения, а также покажу их дома. В саду Казанцева поговорим о селекционере-энтузиасте и о том, как он вывел уральскую яблоню. Гуляя по музыкально-театральному кварталу, вы узнаете об общественном деятеле Маклецком и его первом музыкальном зале в городе с уникальной акустикой. Кроме того, вас ждет рассказ о первой в городе фотостудии и первой электростанции, открытых частными лицами. А еще вы услышите любопытные истории о купцах Рязановых — потомственных староверах. Попутно я буду рассказывать о современных героях и их достижениях на малой родине, проводя параллель с историческими личностями.

Кофейни, крафтовые бары и интересные музеи

Я покажу самые аутентичные части города, где ещё сохранились следы XIX века и Екатеринбурга тех времён. Предложу зайти в самые красивые и необычные кофейни, которые являются нашей местной особенностью. А также проконсультирую, что ещё интересного можно посетить — от памятников конструктивизма и театров до крафтовых баров, ресторанов с необычной концепцией и бутиков местных брендов. Кроме того, по пути мы можем включить в программу посещение музея истории Екатеринбурга, музея Водонапорной башни на Плотинке и краеведческого музея, где выставлен Шигирский идол — артефакт старше египетских пирамид, найденный на Среднем Урале.