6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Екатеринбург глазами влюбленного жителя

О выдающихся предпринимателях, крафтовых барах и артефакте, что старше египетских пирамид

Наталья
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Наталья – ваш гид
У нас всего три раскрученных бренда: царская семья, конструктивизм и Бажов.

Но Екатеринбург — нечто гораздо более интересное, и я хочу показать его таким, каким знаю и люблю.

Вы познакомитесь с городом самых оригинальных кофеен, стрит-арта, музыки и амбициозных людей — только такие смогли выжить на Урале и построить собственные промышленные и бизнес-империи.

Вы узнаете о сильной инициативе передовых горожан как характерной исторической черте региона и побываете в нетривиальных местах города.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Екатеринбург глазами влюбленного жителя
Екатеринбург глазами влюбленного жителя

Что вас ожидает

Амбициозные личности в истории Екатеринбурга
В фокусе внимания, как вы поняли, будут горожане — сильные личности, сыгравшие видную роль в истории города. Я расскажу о купцах Агафуровых, их бизнесе и таких проектах как, например, развитие велодвижения, а также покажу их дома. В саду Казанцева поговорим о селекционере-энтузиасте и о том, как он вывел уральскую яблоню. Гуляя по музыкально-театральному кварталу, вы узнаете об общественном деятеле Маклецком и его первом музыкальном зале в городе с уникальной акустикой. Кроме того, вас ждет рассказ о первой в городе фотостудии и первой электростанции, открытых частными лицами. А еще вы услышите любопытные истории о купцах Рязановых — потомственных староверах. Попутно я буду рассказывать о современных героях и их достижениях на малой родине, проводя параллель с историческими личностями.

Кофейни, крафтовые бары и интересные музеи
Я покажу самые аутентичные части города, где ещё сохранились следы XIX века и Екатеринбурга тех времён. Предложу зайти в самые красивые и необычные кофейни, которые являются нашей местной особенностью. А также проконсультирую, что ещё интересного можно посетить — от памятников конструктивизма и театров до крафтовых баров, ресторанов с необычной концепцией и бутиков местных брендов. Кроме того, по пути мы можем включить в программу посещение музея истории Екатеринбурга, музея Водонапорной башни на Плотинке и краеведческого музея, где выставлен Шигирский идол — артефакт старше египетских пирамид, найденный на Среднем Урале.

Организационные детали

Входные билеты в музеи не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно (посещение по желанию).

  • дом Агафуровых — 100 р./человека;
  • сад Казанцева — 120 р./человека;
  • краеведческий музей — 200 р./человека;
  • музей истории Екатеринбурга — 200 р./человека;
  • музей Водонапорной башни на Плотинке — 100 р./человека.
  • Обратите внимание: по понедельникам музеи не работают.
  • Экскурсия полностью пешеходная, при необходимости воспользуемся общественным транспортом
Екатеринбург глазами влюбленного жителя
Екатеринбург глазами влюбленного жителя
Екатеринбург глазами влюбленного жителя
Екатеринбург глазами влюбленного жителя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я родилась в Екатеринбурге. Пережила разные стадии отношения к городу, но могу сказать, что не только он изменился за последние 20 лет в сильно лучшую сторону, но и я проделала над собой работу. Красота в глазах смотрящего — это на 100% правда. Я научилась смотреть на город совсем по-другому: с интересом, любопытством, уважением и любовью. Как на живого человека. И я чувствую его характер, его задор и харизму. Я хочу поделиться этим взглядом с другими. Постоянно провожу импровизированные экскурсии для иногородних друзей и даже своих родных — ведь местные часто не видят красоту того, что прямо у них под носом. И даже провела городской квест — не могу остановиться!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дмитрий
9 января 2020
Спасибо Наталье за отличную экскурсию по городу. Было очень интересно!
30 октября 2019
Наталья очень любит свой город, знает архитектуру, показала неожиданные интересные здания.
Ольга
7 мая 2019
Наталья отличный гид! Любит и знает город, его потайные места и необычные образы. Показала много красивых мест, порекомендовала куда сходить до и после экскурсии. Отличный гид, хороший человек, влюблённый житель! Очень рекомендую эту экскурсию, узнаете много нового и интересного!
4 мая 2019
Экскурсия отлично подойдёт для тех, кто в Екатеринбурге не в первый раз, и на обзорные экскурсии уже ходил. Мне удалось увидеть город с такой стороны, с какой я его не знала.
18 февраля 2019
Экскурсия обыкновенная. Ничего особенного. Гид по-моему куда-то торопилась, а потому «чесала» бодро, ни коим образом не думая о том, что можно было бы и кофе (чай) выпить. И еще что-то… Мы еще и замерзли! Не сильно, но все же. Разве не надо думать о об этом? А потому, когда она предложила расстаться через 1.40 (вместо) 3 часов, мы с радостью пошли в Ельцин центр самостоятельно. Бегать по снегу вдоль заборов надоело.
В общем, не сложилось.
Да и люди, влюбленные в свой город, показывают его несколько иначе.
Было ощущение, что она не влюбленная в свой город, а наоборот, хочет из него убежать как можно скорее.
Знания у гида, конечно, есть.
Но этого мало…
Как-то скучно у нее все получается, кисло и тоскливо.
Вроде бы обаятельная барышня, но общается "никак".
Но, хочется верить, все придет с опытом!
19 января 2019
Отличный вариант для тех, кто любит погулять по новому для себя месту и узнать его с нестандартной стороны, а заодно и пообщаться с коренными жителями города! Огромное спасибо Наталье за интересную беседу, именно беседу, а не рассказ в форме монолога, что для нас, как для туристов, всегда очень важно!

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