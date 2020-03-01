Обзорные экскурсии по Екатеринбургу

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Погрузиться в разные эпохи жизни города, увидеть знаковые места и ощутить местный колорит

Айдар
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Айдар – ваш гид
Вы представите, каким был Екатеринбург в момент зарождения, проследите историю его развития и увидите «визитные карточки» города: дом Севастьянова, улицу Вайнера, Храм на Крови, Плотинку и Литературный квартал.

Я раскрою местные секреты, поделюсь увлекательными историями и сделаю все, чтобы вы полюбили столицу Урала!
475 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на входе в Исторический сквер
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Екатеринбург — путешествие во времени
Екатеринбург — путешествие во времени

Что вас ожидает

Екатеринбург вчера и сегодня
В Историческом сквере вы узнаете, что в центре города делает маленькая плотина и корпуса каких зданий обслуживает расположенная неподалеку водонапорная башня. Далее рассмотрите знаменитый небоскреб Высоцкий, погуляете по живописной аллее вдоль реки Исеть и отыщете необычные памятники Клавиатуре и группе Битлз. А также пройдете по «местному Арбату» — пешеходной и очень красивой улице Вайнера, посетите центральную площадь 1905 года и услышите, как менялся архитектурный облик величественного здания городской администрации.

Загадочный Екатеринбург
Вы раскроете секреты Литературного квартала и мистической усадьбы Расторгуевых-Харитоновых. Узнаете, какими тайнами окутан местный пруд, куда ведут подземные ходы и в каком парке зарыт клад. А спустившись к Храму на Крови, услышите историю расстрела Николая II и царской семьи. В завершение прокатитесь на одном из самых коротких в мире метро, которое привезет вас в начальную точку путешествия.

Организационные детали

  • Поездка в метро оплачивается дополнительно — 32 рубля с человека
  • После экскурсии вы получите две электронные брошюры: 1) с красочным содержанием нашей экскурсии, 2) карту с нашим маршрутом и достопримечательностями
Екатеринбург — путешествие во времени
Екатеринбург — путешествие во времени
Екатеринбург — путешествие во времени
Екатеринбург — путешествие во времени
Екатеринбург — путешествие во времени
Екатеринбург — путешествие во времени
Екатеринбург — путешествие во времени
Екатеринбург — путешествие во времени

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на входе в Исторический сквер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Айдар
Айдар
Меня зовут Айдар. На обзорных экскурсиях в разных городах я сталкивался с похожей проблемой: везде одни только даты и цифры. Решив проводить собственные экскурсии, я совместил мою любовь к Екатеринбургу и желание увлекательно рассказывать о нем гостям, а не пересказывать сухие факты из Википедии. Надеюсь на скорую встречу!
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Обзорные экскурсии по Екатеринбургу

Столица Урала, или 3 кита ЕкатеринбургаСтолица Урала, или 3 кита ЕкатеринбургаСтолица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
скидка20%
5500 ₽
4400 за экскурсию
3 часа
73 отзыва
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Я докажу вам, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом в Ипатьевском доме — она гораздо богаче и интереснее. Вы проследите путь уральской столицы от завода-крепости до современного «города для людей», увидите его самые значимые архитектурные памятники разных эпох и узнаете, чем он жил в разные годы. И, хотя экскурсия проходит на автомобиле, вы также погуляете по Екатеринбургу пешком — ведь невозможно иначе сблизиться с городом.
Узнать Екатеринбург за 3 часаУзнать Екатеринбург за 3 часаУзнать Екатеринбург за 3 часа
520 за человека
3 часа
25 отзывов
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
Эта экскурсия познакомит вас с крупнейшим городом на Урале. Вы прогуляетесь по Историческому скверу и подниметесь на Вознесенскую горку, посетите Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнаете о возникновении и развитии города, откроете легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга.
Ежедневная прогулка по ЕкатеринбургуЕжедневная прогулка по ЕкатеринбургуЕжедневная прогулка по Екатеринбургу
800 за человека
2 часа
45 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
В этой экскурсии собраны воедино все знаковые чёрточки Екатеринбурга. Самый компактный город-миллионник, место гибели царской семьи, столица русского рока и очаг «золотой лихорадки» — история Екатеринбурга богата неожиданными сюжетными поворотами. На прогулке по городу вы перелистаете главные страницы этой истории, одну за другой, а иллюстрациями будут величественные, старинные и символичные архитектурные памятники.
Здравствуй, Екатеринбург!Здравствуй, Екатеринбург!Здравствуй, Екатеринбург!
3900 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Главные достопримечательности города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Вы раскроете все грани уральской столицы: познакомитесь с архитектурой XVIII-XIX веков, советским конструктивизмом и современным обликом города. Я расскажу, как развивался Екатеринбург, в чем его самобытность и какие знаменитые люди здесь жили.
Парадный и нетуристический ЕкатеринбургПарадный и нетуристический ЕкатеринбургПарадный и нетуристический Екатеринбург
4900 за экскурсию
3.5 часа
10 отзывов
Открыть все исторические этапы развития и бренды Екатеринбурга на прогулке по берегам Исети
Исеть — маленькая река, имеющая большое значение для Екатеринбурга. Она петляет в прямоугольной сетке улиц, показываясь горожанам тут и там, течет сквозь структуру города, не подчиняясь ей. Мы, как и река, выйдем за рамки структуры, прогуляемся вниз по течению Исети. Я объясню все этапы развития Екатеринбурга и покажу их наследие, открою самые парадные пространства нашего города и его потайные закутки, старинные заводы, особняки прошедших эпох и новейшие небоскребы из стекла и бетона.
Добро пожаловать в Екатеринбург!Добро пожаловать в Екатеринбург!Добро пожаловать в Екатеринбург!
От 2000 за экскурсию
3 часа
Самое интересное о главных достопримечательностях города на насыщенной обзорной экскурсии
За три часа история уральской столицы сложится для вас в понятную и яркую картину: вы узнаете, как формировался и развивался Екатеринбург на протяжении трехсот лет и что повлияло на менталитет местных жителей. Я помогу вам сориентироваться в городе и покажу места, которые нельзя пропустить.

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