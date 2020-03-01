Обзорные экскурсии по Екатеринбургу

Что вас ожидает

Екатеринбург вчера и сегодня

В Историческом сквере вы узнаете, что в центре города делает маленькая плотина и корпуса каких зданий обслуживает расположенная неподалеку водонапорная башня. Далее рассмотрите знаменитый небоскреб Высоцкий, погуляете по живописной аллее вдоль реки Исеть и отыщете необычные памятники Клавиатуре и группе Битлз. А также пройдете по «местному Арбату» — пешеходной и очень красивой улице Вайнера, посетите центральную площадь 1905 года и услышите, как менялся архитектурный облик величественного здания городской администрации.

Загадочный Екатеринбург

Вы раскроете секреты Литературного квартала и мистической усадьбы Расторгуевых-Харитоновых. Узнаете, какими тайнами окутан местный пруд, куда ведут подземные ходы и в каком парке зарыт клад. А спустившись к Храму на Крови, услышите историю расстрела Николая II и царской семьи. В завершение прокатитесь на одном из самых коротких в мире метро, которое привезет вас в начальную точку путешествия.