Маршрут: Ул. К. Либкнехта — ул. Первомайская — пр. ЛенинаЭкскурсионная программа: В ходе экскурсии 🧭 рассказывается о судьбе усадьбы Харитнова-Расторгуева, о появление Вознесенской церкви. Из рассказа экскурсовода можно будет узнать о появление первого театра в городе, об истории 📖 Екатеринбургского музыкального кружка, появлении в нашем городе Екатеринбургского театра оперы и балета, театра музыкальной комедии, филармонии.

Удачным дополнением экскурсии может служить посещение фотографического музея «Дом Метенкова» (билет для школьников 50 руб., экскурсия ⛳ по музею 250 руб. ). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.