«Дом Метенкова»: 150 рублей – взрослые, 100 рублей – студенты и пенсионеры, 50 рублей — школьники, экскурсия по музею — 250 руб.
Маршрут: Ул. К. Либкнехта — ул. Первомайская — пр. ЛенинаЭкскурсионная программа: В ходе экскурсии 🧭 рассказывается о судьбе усадьбы Харитнова-Расторгуева, о появление Вознесенской церкви. Из рассказа экскурсовода можно будет узнать о появление первого театра в городе, об истории 📖 Екатеринбургского музыкального кружка, появлении в нашем городе Екатеринбургского театра оперы и балета, театра музыкальной комедии, филармонии.
Удачным дополнением экскурсии может служить посещение фотографического музея «Дом Метенкова» (билет для школьников 50 руб., экскурсия ⛳ по музею 250 руб. ). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в культурные объекты
Транспорт
Начало
🚩 ул. К. Либкнехта, 48, Екатеринбург
Место завершения
🏁 пр. Ленина, 46а, Екатеринбург
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.