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Культурный Урал

5
2 отзыва
Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Пешеходная прогулка 👣 по главным улицам Екатеринбурга с местным экскурсоводом.

Чтобы прочувствовать культуру Уральского региона, нужно разобраться в истории 📖 его главных культурных объектов.

Этим мы и займёмся.

В нашей программе: театры, музей 🖼, усадьба.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 570 ₽ за экскурсию

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Культурный Урал
Культурный Урал

Что вы увидите

  • ТЮЗ
  • Театр оперы и балета
  • Усадьба Харитнова-Расторгуева
  • Вознесенская церковь
  • Филармония
  • «Дом Метенкова»: 150 рублей – взрослые, 100 рублей – студенты и пенсионеры, 50 рублей — школьники, экскурсия по музею — 250 руб.
Маршрут: Ул. К. Либкнехта — ул. Первомайская — пр. ЛенинаЭкскурсионная программа: В ходе экскурсии 🧭 рассказывается о судьбе усадьбы Харитнова-Расторгуева, о появление Вознесенской церкви. Из рассказа экскурсовода можно будет узнать о появление первого театра в городе, об истории 📖 Екатеринбургского музыкального кружка, появлении в нашем городе Екатеринбургского театра оперы и балета, театра музыкальной комедии, филармонии.
Удачным дополнением экскурсии может служить посещение фотографического музея «Дом Метенкова» (билет для школьников 50 руб., экскурсия ⛳ по музею 250 руб. ). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Транспорт
Начало
🚩 ул. К. Либкнехта, 48, Екатеринбург
Место завершения
🏁 пр. Ленина, 46а, Екатеринбург
Культурный Урал
Культурный Урал
Культурный Урал
Культурный Урал

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
Профсервис
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2 отзыва оставили туристы

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