15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые легендарные места Екатеринбурга

В центре вашего внимания окажутся главные персонажи городских легенд, которые встретятся вам по пути, и те уголки уральской столицы, с которыми связано невероятное количество мифов. Вы окажетесь на «плотинке» — месте основания Екатеринбурга, у Вознесенской горки услышите истории Екатеринбургского дворца о подземельях, проклятии архитектора и самой роскошной свадьбе. А возле заброшенной больницы скорой помощи в Зелёной роще прозвучат легенды о пожаре, призраке главврача и военных экспериментах.

Где правда, а где вымысел?

Екатеринбургу всего 300 лет, но за это время город успел накопить множество баек и преданий. На экскурсии вы разберётесь, что в них правдиво, а что — надумано. Ведь все рассказанные легенды имеют под собой реальную историческую основу, просто многие из них обросли жутковатыми и ложными подробностями. Посвящать вас в мир екатеринбургских историй будет Злой Уральский Дух, а на улицах города вы познакомитесь с директором гранильной фабрики Яковом Коковиным, призраком несчастной мадам Железновой, от которой веет французскими духами, и легендами о гибели императорской семьи, огромном изумруде и древнем народе, жившем под землёй.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия ориентирована на взрослых и детей старше 12 лет.