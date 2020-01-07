15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с героями городских историй и самыми мистическими уголками уральской столицы

Артём
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Артём – ваш гид
Город можно узнавать по-разному — и как же много о Екатеринбурге расскажут вам легенды, переходившие из уст в уста на протяжении 300 лет! Всё, что вы услышите на экскурсии, — вовсе не сказки, у каждого предания есть историческое подспорье, трансформировавшееся за долгие годы в немного жутковатые сюжеты.

Вы увидите «оживших» персонажей легенд и в тёплом автобусе прокатитесь по самым таинственным местам Екатеринбурга.
850 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча около главной площади
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Легенды Екатеринбурга
Легенды Екатеринбурга

Что вас ожидает

Самые легендарные места Екатеринбурга
В центре вашего внимания окажутся главные персонажи городских легенд, которые встретятся вам по пути, и те уголки уральской столицы, с которыми связано невероятное количество мифов. Вы окажетесь на «плотинке» — месте основания Екатеринбурга, у Вознесенской горки услышите истории Екатеринбургского дворца о подземельях, проклятии архитектора и самой роскошной свадьбе. А возле заброшенной больницы скорой помощи в Зелёной роще прозвучат легенды о пожаре, призраке главврача и военных экспериментах.

Где правда, а где вымысел?
Екатеринбургу всего 300 лет, но за это время город успел накопить множество баек и преданий. На экскурсии вы разберётесь, что в них правдиво, а что — надумано. Ведь все рассказанные легенды имеют под собой реальную историческую основу, просто многие из них обросли жутковатыми и ложными подробностями. Посвящать вас в мир екатеринбургских историй будет Злой Уральский Дух, а на улицах города вы познакомитесь с директором гранильной фабрики Яковом Коковиным, призраком несчастной мадам Железновой, от которой веет французскими духами, и легендами о гибели императорской семьи, огромном изумруде и древнем народе, жившем под землёй.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия ориентирована на взрослых и детей старше 12 лет.

Организационные детали

  • Это автобусная, театрализованная и интерактивная экскурсия с участием профессиональных актёров.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
Легенды Екатеринбурга
Легенды Екатеринбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура около главной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т.к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Это была наша первая экскурсия в Екатеринбурге. Мы утром только приехали, целый день продили по городу и устали. Когда вечером залезли в автобус, практически сразу уснули) но после первого призрака спать больше не хотелось) экскурсия весёлая, интересная, позновательная. Информации много. Если к этому времени вы уже что-то будете знать о городе, будет ещё интересней. Впечатления самые приятные, эту экскурсию хочется рекомендовать
6 июля 2019
Ходили с ребенком 13 лет, город знает плохо как и историю тоже, поэтому начало экскурсии ей было как-то скучно, но все равно в голове что-то останется . А вот когда появились приведения заметно оживилась. А мне , наоборот, было интересно узнать новую информацию о знакомых местах. Экскурсовод понравился. Думаю сходить с мужем на третью часть
17 июня 2019
Экскурсия классная!!! Рекомендую всем знакомым! Обязательно поеду на 2-ю часть. Хорошо бы для маленьких детей (8-11лет) сделать что-то подобное (может, покороче немножко и сказочек побольше). Город замечательный, и рассказывать о нем ввиде сказки-легенды-это здорово!
9 июня 2019
Спасибо огромное,приятно иметь дело с профессионалом! Прекрасная подача материала,оценила,как педагог с 30 стажем работы.
Но все же обещанные на сайте максимально 15 человек в группе не хотелось бы,чтоб превращались в 50..
21 мая 2019
Экскурсия по родному городу может показаться довольно странной затеей, но именно эта экскурсия точно стоит того, чтобы сломать стереотипы))) Не то чтобы все, что я услышала от гида, стало для меня откровением, какие-то истории более-менее известны, какие-то, возможно, не слишком интересны (но это ведь зависит в первую очередь от сферы твоих собственных интересов), но в целом это замечательный рассказ, за который можно поставить только наивысшую оценку. Очень рекомендую!
1 мая 2019
Все понравилось
26 января 2019
Отличная экскурсия, необычная и яркая. Огромное спасибо Артёму, обязательно поедем на вторую экскурсию, но в более теплое время года.
7 января 2019
Спасибо всей группе, нам очень понравилось
7 января 2019
Добрый день! Я немножко скептик. Отправляясь на эту экскурсию думала, что все будет по анонсу. Посещали многие экскурсии в разных городах, они были классическими. Тут столько информации, исторических фактов, легенд, что все ещё нахожусь под впечатлением. Даже не знаю, когда "отпустит". Все логически встроено, Артём (экскурсовод) прекрасный рассказчик. Три часа прошли на одном дыхании. Это классная экскурсия, ее театрализованность - изюминка минипутешествия. В планах посетить и вторую часть. Огромное спасибо! Честно советую съездить на эту экскурсию.
7 декабря 2018
Прилетели в Екатеринбург 30 ноября и в этот же вечер поехали на экскурсию "Легенды Екатеринбурга" Были в восторге от Гида) Артем отвечал на все вопросы гостям города и очень интересно рассказывал Легенды) "Как думаете это правда?"))))
Аниматоры просто шикарные! И смешили и пугали)
Спасибо за экскурсию!
Ещё 5 отзывов

Артём проводит ещё 4 экскурсии

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