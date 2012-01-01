Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы

Метрополитен Екатеринбурга - коренной уралец, поэтому и рассматривать его мы будем, как живого...

5
1 отзыв
Метрополитен Екатеринбурга — коренной уралец, поэтому и рассматривать его мы будем, как живого человека с непростым характером, трудовыми буднями, победами, поражениями и грандиозными планами на будущее.

Вы побываете на каждой из 9 станций, открывая истории их создания, замыслы архитекторов, детали барельефов и даже местные счастливые приметы.
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы
Метро Екатеринбурга: истории, тайны, планы

Что вы увидите 🤩

  • Все 9 станций Метрополитен Екатеринбурга
  • Два вокзала

Трагическая история

Екатеринбургскому метрополитену начал строиться в 1980 году, но первые три станции были открыты лишь в апреле 1991 года. В его истории много трагедий, забастовок и митингов. Голодные 90-е, когда началось строительство метро, оставили свой след. Но уральцы не сдаются. Пусть сложно и долго. но метро продолжает строиться. Последнюю станцию «Чкаловскую» открыли в 2012 году. И вторая ветка метро уже маячит на горизонте.

Что вас ждет:

  • Нас ждет путешествие по девяти станциям уральской подземки. Рассмотрим детали декора, послушаем городские легенды, узнаем историю метрополитена и планы на будущее.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: Станция метро «Уральская», ж\д вокзал
Завершение: Любая станция метро
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Елизавета П.
Елизавета П.
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