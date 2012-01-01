Трагическая история

Екатеринбургскому метрополитену начал строиться в 1980 году, но первые три станции были открыты лишь в апреле 1991 года. В его истории много трагедий, забастовок и митингов. Голодные 90-е, когда началось строительство метро, оставили свой след. Но уральцы не сдаются. Пусть сложно и долго. но метро продолжает строиться. Последнюю станцию «Чкаловскую» открыли в 2012 году. И вторая ветка метро уже маячит на горизонте.

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