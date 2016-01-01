Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники

Крупнейший порог Урала, фактурные развалины фабрики, пещера старообрядцев и древний покинутый храм

Сергей
Сергей – Гид из Екатеринбурга
За пределами города вы откроете несколько мест родом из разных «миров», но удивительно гармонично сочетающихся между собой.

Увидите бушующий порог Исети с говорящим названием Ревун и руины картонной фабрики.

Услышите легенды о старообрядцах, колдунье и разбойниках, живших в Смольной пещере.

А также посетите заброшенную антуражную церковь ⛪ с сохранившейся росписью.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники
Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники

Что вас ожидает

Ревун — крупнейший порог Урала
Вы увидите живописное место, где река Исеть превращается в ревущий поток из пятисот метров водных каскадов, бурунов и пены и с грохотом прокладывает себе извилистый путь сквозь горные породы порфирита и диабаза. По берегам высятся мрачные суровые скалы, а чуть дальше — светлый березовый лес 🌳, где останавливаются лагерем туристы. Я расскажу о ежегодных соревнованиях спортсменов-водников. Покажу местные «достопримечательности» — спираль из камней, создающую мистическое настроение, и гигантский смайлик на острове 🏝️. На другом берегу реки вы увидите развалины картонной фабрики, заброшенной с начала 20 века, а у воды, там, где была мельница, — периодически скрываемые потоком мельничные жернова.

Тайны Смолинской пещеры
В обширных разветвленных ходах пещеры в 19 веке жили монахи-старообрядцы. Общая длина ходов 890 метров. Из-за своих прежних обитателей гроты пещеры имеют названия Большая келья, Дорога в ад, Рай, Алтарь и др. Я расскажу легенды о местной лесной отшельнице — черной колдунье, жившей здесь еще до монахов, и о скрывавшихся в пещере разбойниках, оставивших человеческий череп, который нашли исследователи. Сейчас здесь живут только летучие мыши, которые в зимнее время гроздьями спят на потолке, иногда просыпаясь, чтобы полетать.

Церковь Ильи Пророка
На холме за пещерой, около деревни Смолино вы отыщете заброшенную и полуразрушенную Пророко-Ильинскую церковь ⛪. Ее выщербленные и поросшие мхом стены из красного кирпича странно гармонируют с уральскими просторами и скалами, открывающимися с холма. Церковь была закрыта в 1940 году и заколочена, но вы увидите сохранившуюся внутреннюю красочную роспись. Сейчас храм потихоньку восстанавливается местными жителями.

Организационные детали

  • Добраться до порога Ревун и Смолинской пещеры, которые находятся в 80 км. от Екатеринбурга, можно на электричке, идущей с вокзала Свердловск-Пассажирский (160 руб. /человека), или на автобусе 🚌 (266 руб. /человека)
  • Авантюристов приглашаю поехать автостопом со знатоком этого способа перемещения. Вы узнаете, как безопасно и быстро ездить автостопом, какова технология таких путешествий, как выбирать место на дороге для голосования, искать попутчиков и места для ночлега в городах, которые вы проезжаете, и на природе рядом с трассой, а также выясните, какое брать с собой снаряжение.
  • Поездка состоится, если не будет сильных морозов
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники
Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники
Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники
Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники
Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники
Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники
Окрестности Екатеринбурга: дикая природа и заброшенные памятники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь живу в Екатеринбурге. Показываю родной город путешественникам с 2016 года. Также занимаюсь спортивным туризмом: сплавляюсь по рекам и хожу по уральским горам и пещерам. С радостью расскажу вам о нашем удивительном и многогранном крае!
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Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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