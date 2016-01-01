Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Ревун — крупнейший порог Урала

Вы увидите живописное место, где река Исеть превращается в ревущий поток из пятисот метров водных каскадов, бурунов и пены и с грохотом прокладывает себе извилистый путь сквозь горные породы порфирита и диабаза. По берегам высятся мрачные суровые скалы, а чуть дальше — светлый березовый лес 🌳, где останавливаются лагерем туристы. Я расскажу о ежегодных соревнованиях спортсменов-водников. Покажу местные «достопримечательности» — спираль из камней, создающую мистическое настроение, и гигантский смайлик на острове 🏝️. На другом берегу реки вы увидите развалины картонной фабрики, заброшенной с начала 20 века, а у воды, там, где была мельница, — периодически скрываемые потоком мельничные жернова.

Тайны Смолинской пещеры

В обширных разветвленных ходах пещеры в 19 веке жили монахи-старообрядцы. Общая длина ходов 890 метров. Из-за своих прежних обитателей гроты пещеры имеют названия Большая келья, Дорога в ад, Рай, Алтарь и др. Я расскажу легенды о местной лесной отшельнице — черной колдунье, жившей здесь еще до монахов, и о скрывавшихся в пещере разбойниках, оставивших человеческий череп, который нашли исследователи. Сейчас здесь живут только летучие мыши, которые в зимнее время гроздьями спят на потолке, иногда просыпаясь, чтобы полетать.

Церковь Ильи Пророка

На холме за пещерой, около деревни Смолино вы отыщете заброшенную и полуразрушенную Пророко-Ильинскую церковь ⛪. Ее выщербленные и поросшие мхом стены из красного кирпича странно гармонируют с уральскими просторами и скалами, открывающимися с холма. Церковь была закрыта в 1940 году и заколочена, но вы увидите сохранившуюся внутреннюю красочную роспись. Сейчас храм потихоньку восстанавливается местными жителями.

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