Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Что вас ожидает

Собор святой великомученицы Екатерины

На месте храма 1723 года вы узнаете, кто венчался и кого отпевали в старейшей церкви города, какой вклад в просвещение Екатеринбурга внесло духовенство собора, сколько драгоценных металлов и камней изъяли в пользу государства и как получилось, что большинство свердловчан проголосовало за закрытие храма.

Богоявленский Кафедральный собор

Поговорим о том, на чьи деньги на бойкой торговой площади построили обитель, кто был погребён в нижнем храме и почему собор обрел статус кафедрального. Также я расскажу историю 📖 центральной площади и памятников у подножия собора: от Александра II до Ваньки голого.

Большой Златоуст

Разберемся, как и почему Максимилиановский храм и Свято-Духовную церковь ⛪ стали называть Большой и Малый Златоуст. Сколько тонн весил колокол и чей звон слышали на окраине города, когда храм стал отапливаемым. Как восстановили Большой Златоуст и какое здание занимает историческое место Малого Златоуста.

Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы

В заключение вы узнаете, как прихожане посёлка при Верх-Исетском заводе получили свой храм и за что он был особенно любим ими. Чем отличался собор на окраине города от центральных. Что, кроме хлебозавода, размещалось в объекте культурного наследия и какие фрагменты удалось сохранить в первозданном исполнении.

Организационные детали

Дополнительных расходов на прогулке 👣 не предвидится.