Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Старый Екатеринбург: храмы, которых нет

Прикоснуться к истории утерянных обителей 18 века и осознать их роль в прошлой жизни города

Елизавета
Елизавета – Гид из Екатеринбурга
Я проведу по местам, где возвышались храмы, разрушенные в 20-30 гг.

Расскажу, почему их разоряли и как сложились дальнейшие отношения старейших церквей со Свердловском.

Вы увидите фотографии 📸 величественных памятников, поймете, что значили для людей эти святыни во времена Российской империи, и перенесетесь в другой Екатеринбург, которого уже нет на карте.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 мин.
Старый Екатеринбург: храмы, которых нет
Старый Екатеринбург: храмы, которых нет

Что вас ожидает

Собор святой великомученицы Екатерины
На месте храма 1723 года вы узнаете, кто венчался и кого отпевали в старейшей церкви города, какой вклад в просвещение Екатеринбурга внесло духовенство собора, сколько драгоценных металлов и камней изъяли в пользу государства и как получилось, что большинство свердловчан проголосовало за закрытие храма.

Богоявленский Кафедральный собор
Поговорим о том, на чьи деньги на бойкой торговой площади построили обитель, кто был погребён в нижнем храме и почему собор обрел статус кафедрального. Также я расскажу историю 📖 центральной площади и памятников у подножия собора: от Александра II до Ваньки голого.

Большой Златоуст
Разберемся, как и почему Максимилиановский храм и Свято-Духовную церковь ⛪ стали называть Большой и Малый Златоуст. Сколько тонн весил колокол и чей звон слышали на окраине города, когда храм стал отапливаемым. Как восстановили Большой Златоуст и какое здание занимает историческое место Малого Златоуста.

Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы
В заключение вы узнаете, как прихожане посёлка при Верх-Исетском заводе получили свой храм и за что он был особенно любим ими. Чем отличался собор на окраине города от центральных. Что, кроме хлебозавода, размещалось в объекте культурного наследия и какие фрагменты удалось сохранить в первозданном исполнении.

Организационные детали

Дополнительных расходов на прогулке 👣 не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Площадь 1905 года
Старый Екатеринбург: храмы, которых нет
Старый Екатеринбург: храмы, которых нет
Старый Екатеринбург: храмы, которых нет

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елизавета
Елизавета
Меня зовут Елизавета и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.
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