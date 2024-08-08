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подтвердили, что получили разрешение на выход в океан, и мы с хорошим настроением отправились на эту морскую прогулку. Забегая вперёд, скажу, что отправились с хорошим настроением, а вернулись с отличным! Но обо всем по порядку. Рано утром все собрались у морского вокзала. Вот здесь заминка вышла, кто-то вовремя не приехал, пришлось ждать, а телефонов туристов у человека, который всех с утра собирает, нет. Тут больше просьба к организаторам, оставлять ответственному за сбор людей номера телефонов путешественников, чтобы за минуту можно было решить вопрос, кого ждать, а кто, может, решил не ехать, его не ждать. Мы настроились позитивно, поэтому не обращали внимания на мелкие недочёты. В конце концов всех дождались и поплыли. Кораблик очень комфортный. Сразу после отплытия нас покормили завтраком. Сказали, что плыть нам до места часа четыре, поэтому для тех, кто хочет поспать, в каюте есть кровати. Это оказалось очень кстати, кто-то этим воспользовался. Также в каюте в шкафу висят непродуваемые куртки, поэтому если вдруг холодно на палубе (а утром было холодно), можно было надеть куртку и с комфортом плыть по волнам, фотографируя прекрасные виды. Проплывали мимо причудливой формы скал - океан и горы - это какая-то нереальная красота! При выходе из порта помощник капитана Саша принёс ящик свежевыловленных крабов, пока отплывали, их сварили, можно было попробовать дары океана) Через часа 2,5-3 была рыбалка. Раздали удочки и пошёл процесс. За количеством выловленной рыбы следят, если достаточно, чтобы приготовить на всю компанию на ужин, то можно ловить, но отпускать в океан. Муж и сын поймали зайцеголовых терпугов, мы такую рыбу и не знали, а когда вечером нам её подали уже пожаренную, оказалось, что лучшей рыбы мы и не ели. Потом плыли к лежбищу сивучей. Такие они классные! Греются на солнышке, рычат) Далее обед, на обед очень вкусная уха из свежей рыбы. Повар Таня при нас все готовила, параллельно рассказывая про жизнь на Камчатке, про природу - очень интересно. И тут же стоит отметить помощника капитана Сашу, который отлично справляется со своими обязанностями, является прекрасным огранизатором (нас на кораблике было человек 15, он к каждому нашёл подход, помог с рыбалкой, отвечал на любые вопросы и очень интересно рассказывал про все-все, что связано с Камчаткой). Во многом благодаря Саше, его легкости, открытости и готовности моментально отреагировать на любой запрос-вопрос, путешествие было просто отличным! После обеда вышли в открытый океан и там встретили касаток! Мы, сумасшедшие городские жители, с фотоаппаратами стояли на палубе, радовались и пищали, как дети, при виде этих морских животных! Очень красивые, величественные, выныривают и аж дух захватывает… А потом поплыли обратно. Солнце светило, вода в океане искрилась, все сытые и довольные сидели на палубе и общались (опять же благодаря Саше, который продолжал рассказывать нам про великолепную Камчатку). Прекрасный день, прекрасное путешествие!