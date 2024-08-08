5 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
14 000₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке: ловля крабов и гастрономическое удовольствие
Погрузитесь в увлекательное крабовое сафари на Камчатке! Ловите крабов, наслаждайтесь видами и дегустируйте свежие морепродукты
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 07:00
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
21 500₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
14 авг в 07:00
15 авг в 07:00
22 000₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
11 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 августа 2024Благодарны организаторам и тем, кто проводил экскурсию, за потрясающие впечатденич, вкусное угощение, заботу и внимание. Классное сафари! Рекомендуем!
- ЕЕкатерина7 августа 2024Добрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,и краб-рыбалка - это круто,феерично и очень интересно! Спасибо гидам! Повытаскивали сетки, отведали крабов, только пойманных - это круть!!!
- ММарина6 августа 2024Мы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. Но накануне прогноз поменялся, организаторы
- ССтихарева4 августа 2024Нам очень понравилось. Всё очень классно и понятно. Наш гид Иван большой молодец. Очень всем рекомендую. Большое спасибо!!!!!!
- ААлексей31 июля 2024Довольно увлекательное мероприятие, увидели касаток, сивучей, наловили рыбы и тут же из нее сварили ухи. Однако необходимо учитывать, что после выхода из бухты может начаться довольно сильная качка и может укачать, лучше заранее подготовиться и выпить таблеток от укачивания
- ННаталья25 июля 2024Супер 👍👍👍
- ННина24 июля 2024Спасибо экипажу «ORCA-3» в лице Алексея, Сергея и Анны, за незабываемые эмоции, внимательность и заботу. Утром нас накормили и очень
- ААлина16 июля 2024От прогулки на катере остались очень яркие впечатления! Безумно красивые виды с океана открываются на берег и вулканы. 5 часов прошли незаметно. Сам катер в хорошем состоянии. На борту вкусно кормили.
- ССветлана15 июля 2024Отличная прогулка. Живописные места. Очень вкусная уха и множество других вкусных перекусов. Была достаточно большая волна, поэтому совет тем кого
- ЕЕкатерина12 июля 2024Все четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошо знает историю края,рассказчик от Бога. Спасибо огромные за такие позитивные впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Круизы однодневные»
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