Круизы однодневные – экскурсии на Камчатке

Найдено 5 экскурсий в категории «Круизы однодневные» на Камчатке, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
На катере
20 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
14 000 за человека
Крабовое сафари на Камчатке
13 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке: ловля крабов и гастрономическое удовольствие
Погрузитесь в увлекательное крабовое сафари на Камчатке! Ловите крабов, наслаждайтесь видами и дегустируйте свежие морепродукты
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
9 000 за человека
В гости к хозяевам моря
7 отзывов
12 часов
Водная прогулка
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 07:00
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
21 500 за человека
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
10 отзывов
10 часов
Водная прогулка
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
14 авг в 07:00
15 авг в 07:00
22 000 за человека
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
7 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
11 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    8 августа 2024
    Крабовое сафари на Камчатке
    Благодарны организаторам и тем, кто проводил экскурсию, за потрясающие впечатденич, вкусное угощение, заботу и внимание. Классное сафари! Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    7 августа 2024
    Крабовое сафари на Камчатке
    Добрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,и краб-рыбалка - это круто,феерично и очень интересно! Спасибо гидам! Повытаскивали сетки, отведали крабов, только пойманных - это круть!!!
    Добрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,иДобрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,иДобрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,иДобрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,иДобрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,иДобрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,иДобрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,иДобрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,иДобрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,иДобрый день! Из-за отмены вертолетов поехали на крабсафари. Совершенно чудесный опыт! Лодки, интеречный рассказ про окрестности,и
  • М
    Марина
    6 августа 2024
    В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
    Мы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. Но накануне прогноз поменялся, организаторы
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    подтвердили, что получили разрешение на выход в океан, и мы с хорошим настроением отправились на эту морскую прогулку. Забегая вперёд, скажу, что отправились с хорошим настроением, а вернулись с отличным! Но обо всем по порядку. Рано утром все собрались у морского вокзала. Вот здесь заминка вышла, кто-то вовремя не приехал, пришлось ждать, а телефонов туристов у человека, который всех с утра собирает, нет. Тут больше просьба к организаторам, оставлять ответственному за сбор людей номера телефонов путешественников, чтобы за минуту можно было решить вопрос, кого ждать, а кто, может, решил не ехать, его не ждать. Мы настроились позитивно, поэтому не обращали внимания на мелкие недочёты. В конце концов всех дождались и поплыли. Кораблик очень комфортный. Сразу после отплытия нас покормили завтраком. Сказали, что плыть нам до места часа четыре, поэтому для тех, кто хочет поспать, в каюте есть кровати. Это оказалось очень кстати, кто-то этим воспользовался. Также в каюте в шкафу висят непродуваемые куртки, поэтому если вдруг холодно на палубе (а утром было холодно), можно было надеть куртку и с комфортом плыть по волнам, фотографируя прекрасные виды. Проплывали мимо причудливой формы скал - океан и горы - это какая-то нереальная красота! При выходе из порта помощник капитана Саша принёс ящик свежевыловленных крабов, пока отплывали, их сварили, можно было попробовать дары океана) Через часа 2,5-3 была рыбалка. Раздали удочки и пошёл процесс. За количеством выловленной рыбы следят, если достаточно, чтобы приготовить на всю компанию на ужин, то можно ловить, но отпускать в океан. Муж и сын поймали зайцеголовых терпугов, мы такую рыбу и не знали, а когда вечером нам её подали уже пожаренную, оказалось, что лучшей рыбы мы и не ели. Потом плыли к лежбищу сивучей. Такие они классные! Греются на солнышке, рычат) Далее обед, на обед очень вкусная уха из свежей рыбы. Повар Таня при нас все готовила, параллельно рассказывая про жизнь на Камчатке, про природу - очень интересно. И тут же стоит отметить помощника капитана Сашу, который отлично справляется со своими обязанностями, является прекрасным огранизатором (нас на кораблике было человек 15, он к каждому нашёл подход, помог с рыбалкой, отвечал на любые вопросы и очень интересно рассказывал про все-все, что связано с Камчаткой). Во многом благодаря Саше, его легкости, открытости и готовности моментально отреагировать на любой запрос-вопрос, путешествие было просто отличным! После обеда вышли в открытый океан и там встретили касаток! Мы, сумасшедшие городские жители, с фотоаппаратами стояли на палубе, радовались и пищали, как дети, при виде этих морских животных! Очень красивые, величественные, выныривают и аж дух захватывает… А потом поплыли обратно. Солнце светило, вода в океане искрилась, все сытые и довольные сидели на палубе и общались (опять же благодаря Саше, который продолжал рассказывать нам про великолепную Камчатку). Прекрасный день, прекрасное путешествие!

    Мы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. НоМы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. НоМы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. НоМы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. НоМы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. НоМы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. НоМы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. НоМы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. НоМы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. НоМы очень переживали за эту экскурсию, так как по прогнозу в этот день стоял дождь. Но
  • С
    Стихарева
    4 августа 2024
    Крабовое сафари на Камчатке
    Нам очень понравилось. Всё очень классно и понятно. Наш гид Иван большой молодец. Очень всем рекомендую. Большое спасибо!!!!!!
  • А
    Алексей
    31 июля 2024
    В гости к хозяевам моря
    Довольно увлекательное мероприятие, увидели касаток, сивучей, наловили рыбы и тут же из нее сварили ухи. Однако необходимо учитывать, что после выхода из бухты может начаться довольно сильная качка и может укачать, лучше заранее подготовиться и выпить таблеток от укачивания
    Довольно увлекательное мероприятие, увидели касаток, сивучей, наловили рыбы и тут же из нее сварили ухи. ОднакоДовольно увлекательное мероприятие, увидели касаток, сивучей, наловили рыбы и тут же из нее сварили ухи. ОднакоДовольно увлекательное мероприятие, увидели касаток, сивучей, наловили рыбы и тут же из нее сварили ухи. Однако
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    В гости к хозяевам моря
    Супер 👍👍👍
  • Н
    Нина
    24 июля 2024
    В гости к хозяевам моря
    Спасибо экипажу «ORCA-3» в лице Алексея, Сергея и Анны, за незабываемые эмоции, внимательность и заботу. Утром нас накормили и очень
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    вкусно. Затем вышли в Тихий океан и прошли весь запланированный маршрут. По пути увидели сивучей и спасибо капитану за его опыт, нам удалось увидеть кита😍 Порыбачили, Анна нам из этой рыбы приготовила уху, а остальную рыбу пожарила. Сергей на протяжении всей прогулки рассказывал интересные истории и поддерживал разговор. А ещё я впервые видела, как кормят чаек😅 У меня после такого только положительные эмоции! 👍

    Спасибо экипажу «ORCA-3» в лице Алексея, Сергея и Анны, за незабываемые эмоции, внимательность и заботу. УтромСпасибо экипажу «ORCA-3» в лице Алексея, Сергея и Анны, за незабываемые эмоции, внимательность и заботу. УтромСпасибо экипажу «ORCA-3» в лице Алексея, Сергея и Анны, за незабываемые эмоции, внимательность и заботу. УтромСпасибо экипажу «ORCA-3» в лице Алексея, Сергея и Анны, за незабываемые эмоции, внимательность и заботу. УтромСпасибо экипажу «ORCA-3» в лице Алексея, Сергея и Анны, за незабываемые эмоции, внимательность и заботу. УтромСпасибо экипажу «ORCA-3» в лице Алексея, Сергея и Анны, за незабываемые эмоции, внимательность и заботу. Утром
  • А
    Алина
    16 июля 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    От прогулки на катере остались очень яркие впечатления! Безумно красивые виды с океана открываются на берег и вулканы. 5 часов прошли незаметно. Сам катер в хорошем состоянии. На борту вкусно кормили.
  • С
    Светлана
    15 июля 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Отличная прогулка. Живописные места. Очень вкусная уха и множество других вкусных перекусов. Была достаточно большая волна, поэтому совет тем кого
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    укачивает, не переоценивайте свои сили и пейте сразу средства от укачивания,чтобы не испортить себе прогулку и не провести всё время лежа в каюте. Однозначно рекомендую.

  • Е
    Екатерина
    12 июля 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Все четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошо знает историю края,рассказчик от Бога. Спасибо огромные за такие позитивные впечатления
    Все четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошоВсе четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошоВсе четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошоВсе четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошоВсе четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошоВсе четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошоВсе четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошоВсе четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошоВсе четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошоВсе четко организовано,никаких задержек с выходом в море,прекрасный сервис на борту (еда,напитки-чай,кофе,уха,крабы). Помощник капитана-Александр-вообще огонь-настолько хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
  2. Крабовое сафари на Камчатке
  3. В гости к хозяевам моря
  4. В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
  5. Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Долина Гейзеров
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2024
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