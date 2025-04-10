Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
19 апр в 07:00
20 апр в 07:00
3800 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:30
19 апр в 06:00
от 3847 ₽
4525 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:30
19 апр в 06:30
5500 ₽
6875 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- оольга10 апреля 2025Из-за погодных условий нам вчера не удалось посетить запланированную ранее экскурсию и нам организатор предложил посетить Осетию. И мы очень
- ММарина7 апреля 2025Спасибо большое Семену за незабываемое путешествие на плато Бермамыт. Семен профессиональный, внимательный гид и опытный водитель. Невероятные, потрясающие виды, захватывающие дух. Все понравилось. Очень красивое место, которое стоит посетить.
- ССветлана7 апреля 2025Спасибо Семёну, и особенно Марату за увлекательное путешествие на плато Бермамыт. Марат очень опытный водитель, хорошо знающий маршрут, с хорошим
- ТТатьяна7 апреля 2025Спасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки на плато 1 апреля. Также
- ООльга27 марта 2025Осетия - это действительно любовь с первого взгляда! Спасибо большое Максиму за замечательную интересную экскурсию и за позитивное настроение❤️ Мы обязательно ещё вернемся и обратимся именно к вам!
- ААнна16 августа 2024Поездка оказалась не так утомительно как казалось. Получилось все красиво, вкусно и интересно, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Майские дома: экскурсии для местных»
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