Майские дома: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Майские дома: экскурсии для местных» в Кисловодске, цены от 3800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
Джиппинг
На машине
8 часов
180 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
19 апр в 07:00
20 апр в 07:00
3800 ₽ за человека
Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Кисловодска
На машине
13 часов
-
15%
106 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:30
19 апр в 06:00
от 3847 ₽4525 ₽ за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
На машине
На микроавтобусе
12 часов
-
20%
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:30
19 апр в 06:30
5500 ₽6875 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    10 апреля 2025
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
    Из-за погодных условий нам вчера не удалось посетить запланированную ранее экскурсию и нам организатор предложил посетить Осетию. И мы очень
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    рады что ее посетили! Большое спасибо гиду Виталию. Не встречали ранее гида, который настолько хорошо знает историю, культуру, традиции кавказского региона. Сначала расскажет легенду с упоминанием имен всех царей, пророков и богов, и сразу же после этого про какой-нибудь факт из новой истории, назвав номера частей и фамилии командиров. Потрясающе. 12+ часов экскурсии прошли на одном дыхании, очень хорошо проработан маршрут.

    Из-за погодных условий нам вчера не удалось посетить запланированную ранее экскурсию и нам организатор предложил посетитьИз-за погодных условий нам вчера не удалось посетить запланированную ранее экскурсию и нам организатор предложил посетитьИз-за погодных условий нам вчера не удалось посетить запланированную ранее экскурсию и нам организатор предложил посетитьИз-за погодных условий нам вчера не удалось посетить запланированную ранее экскурсию и нам организатор предложил посетить
  • М
    Марина
    7 апреля 2025
    Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
    Спасибо большое Семену за незабываемое путешествие на плато Бермамыт. Семен профессиональный, внимательный гид и опытный водитель. Невероятные, потрясающие виды, захватывающие дух. Все понравилось. Очень красивое место, которое стоит посетить.
    Спасибо большое Семену за незабываемое путешествие на плато Бермамыт. Семен профессиональный, внимательный гид и опытный водительСпасибо большое Семену за незабываемое путешествие на плато Бермамыт. Семен профессиональный, внимательный гид и опытный водительСпасибо большое Семену за незабываемое путешествие на плато Бермамыт. Семен профессиональный, внимательный гид и опытный водитель
  • С
    Светлана
    7 апреля 2025
    Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
    Спасибо Семёну, и особенно Марату за увлекательное путешествие на плато Бермамыт. Марат очень опытный водитель, хорошо знающий маршрут, с хорошим
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    чувством юмора, внимательный. От путешествия только положительные эмоции. Обязательно, если будет возможность, побывайте в этом удивительно месте. Впечатления и эмоции будут переполнять вас.

    Спасибо Семёну, и особенно Марату за увлекательное путешествие на плато Бермамыт. Марат очень опытный водитель, хорошоСпасибо Семёну, и особенно Марату за увлекательное путешествие на плато Бермамыт. Марат очень опытный водитель, хорошоСпасибо Семёну, и особенно Марату за увлекательное путешествие на плато Бермамыт. Марат очень опытный водитель, хорошоСпасибо Семёну, и особенно Марату за увлекательное путешествие на плато Бермамыт. Марат очень опытный водитель, хорошо
  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2025
    Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
    Спасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки на плато 1 апреля. Также
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    хочется отметить их бережное отношение к природе и готовность всегда прийти на помощь коллегам. Спасибо за прекрасный день и отличные виды!

    Спасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки наСпасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки наСпасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки наСпасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки наСпасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки наСпасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки наСпасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки наСпасибо Семену, Марату и Диме за их заботу, внимание и аккуратное вождение во время поездки на
  • О
    Ольга
    27 марта 2025
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
    Осетия - это действительно любовь с первого взгляда! Спасибо большое Максиму за замечательную интересную экскурсию и за позитивное настроение❤️ Мы обязательно ещё вернемся и обратимся именно к вам!
  • А
    Анна
    16 августа 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
    Поездка оказалась не так утомительно как казалось. Получилось все красиво, вкусно и интересно, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Майские дома: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
  2. Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Кисловодска
  3. Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Эльбрус
  3. Гижгит
  4. Долина Нарзанов
  5. Перевал Гум-Баши
  6. Медовые водопады
  7. Плато Бермамыт
  8. Кисловодский парк
  9. Гора Кольцо
  10. Уллу-Муруджу
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в апреле 2025
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