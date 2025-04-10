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рады что ее посетили! Большое спасибо гиду Виталию. Не встречали ранее гида, который настолько хорошо знает историю, культуру, традиции кавказского региона. Сначала расскажет легенду с упоминанием имен всех царей, пророков и богов, и сразу же после этого про какой-нибудь факт из новой истории, назвав номера частей и фамилии командиров. Потрясающе. 12+ часов экскурсии прошли на одном дыхании, очень хорошо проработан маршрут.