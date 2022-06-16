Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт

Эльбрус - высочайшая вершина не только на Кавказе, но и в Европе. Этот дремлющий вулкан заслуженно притягивает огромное

5
3 отзыва
Эльбрус – высочайшая вершина не только на Кавказе, но и в Европе. Этот дремлющий вулкан заслуженно притягивает огромное количество восходителей.

И хотя наш маршрут технически не очень сложный, тем не менее, таит свои опасности, главная из которых – коварная и изменчивая погода. Самое благоприятное время для восхождения приходится с середины июля по конец августа. Кроме этого, надо отметить, что 60% успешности восхождения зависит от гида.

С нами будут опытные и высококвалифицированные гиды, имеющие большой опыт восхождений на Эльбрус и другие горные вершины.
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Ближайшие даты:
10
июл
07
авг
14
авг
04
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • незабываемые впечатления – проверим себя на прочность и покорим самую высокую горную вершину в Европе, сделаем уникальные по красоте фотографии, а также получим сертификат о восхождении;
  • комфортное восхождение – программа акклиматизации и самого восхождения многократно отработана, гиды-профессионалы проводят консультации по подготовке и полностью контролируют процесс.
  • дополнительные возможности в рамках программы – услуги индивидуальных гидов, вертолетные прогулки, видео- и фотосъемка о восхождении, организация корпоративного восхождения.

Программа тура по дням

1 день
Трансфер из г. Минеральные Воды в посёлок Терскол

Встреча в аэропорту или на ж/д станции г. Минеральные Воды.

14:00 Трансфер в пос. Терскол (3-3,5 часа в пути).

Размещение в гостинице, отдых.

Встреча с гидом группы, брифинг.

Проверка и подбор личного снаряжения.

Свободное время для отдыха, развлечений и знакомства с регионом.

За дополнительную оплату время можно провести достаточно разнообразно.

Гурманам мы посоветуем посетить национальный балкарский ресторан, где, ожидая приготовления блюд, можно заняться рыбалкой на форель.

Желающим расслабиться после дороги, рекомендуем посетить оздоровительный центр в отеле.

Ужин.

Трансфер из г. Минеральные Воды в посёлок ТерсколТрансфер из г. Минеральные Воды в посёлок ТерсколТрансфер из г. Минеральные Воды в посёлок ТерсколТрансфер из г. Минеральные Воды в посёлок Терскол
2 день
Трекинг на гору «Пик Терскол» или гору «Чегет»

Завтрак в отеле.

В этот день начинается процесс акклиматизации.

Выход на Пик Терскол или гору Чегет.

Пеший подъем на вершину и спуск обратно, что занимает от 4 до 6 часов.

Обед (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Брифинг с гидом, обсуждение программы на следующий день.

В свободное время можно совершить прогулки по окрестностям, посетить Долину нарзанов либо посетить баню (за дополнительную оплату).

Ужин.

Трекинг на гору «Пик Терскол» или гору «Чегет»Трекинг на гору «Пик Терскол» или гору «Чегет»Трекинг на гору «Пик Терскол» или гору «Чегет»Трекинг на гору «Пик Терскол» или гору «Чегет»
3 день
Подъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, заселение в Приют

Завтрак в отеле.

Все лишние вещи сдаются в камеру хранения отеля, на гору вы берете с собой только самое необходимое.

Трансфер на поляну Азау.

Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847м над у. м.).

Заселение в приют.

Акклиматизационный выход на ледовые занятия до Приюта 11 (4050м над у. м., 2-3 часа).

Обед.

Отдых.

Обсуждение программы на следующий день, подготовка к выходу в высокогорную зону и на скалы Пастухова.

Ужин.

Отдых.

Подъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, заселение в ПриютПодъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, заселение в ПриютПодъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, заселение в ПриютПодъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, заселение в Приют
4 день
Акклиматизационный выход на скалы Пастухова

Ранний завтрак.

Акклиматизационный выход до скал Пастухова (4700 м над у. м., от 4 до 5 часов), ледовые занятия.

Обед.

После отдыха за ужином вас ждет финальный брифинг по восхождению.

Ужин.

Отдых.

Акклиматизационный выход на скалы ПастуховаАкклиматизационный выход на скалы ПастуховаАкклиматизационный выход на скалы ПастуховаАкклиматизационный выход на скалы Пастухова
5 день
Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)

День отдыха.

Проведение снежно-ледовых занятий, прогулки, сон.

Гид знакомит группу с дополнительными гидами, которые будут страховать вас во время восхождения на вершину.

В случае благоприятного прогноза погоды и ухудшения прогноза в последующие дни, если группа подготовлена, гид может предложить использовать этот день, как попытку восхождения.

Ранний ужин, отдых.

Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)
6 день
Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)

День восхождения на Эльбрус.

Ранний подъем в 02:00.

За дополнительную оплату возможен подъем на ратраке (снегоуплотнительной машине с кузовом для перевозки) на высоту до 5000 метров.

В этом случае, выход сдвигается на более позднее время.

Затем начинается подъем на западную вершину Эльбруса (5642м над у. м.).

Во время восхождения – перекус (сух паёк), с собой – термосы с чаем или горячим питьем.

Время, затрачиваемое на восхождение – 7-9 часов.

Общее время – около 12 часов.

На вершину (5642 над у. м.) обычно выходят в 11–13 часов дня (зависит от темпа подъема группы).

Вне зависимости от результата с 14 часов дня движение всех участников группы осуществляется только вниз.

После возвращения в приют – отдых и ужин.

Ночь в приюте.

Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)
7 день
Свободный (резервный) день

Завтрак.

К обеду вы спускаетесь к подножию и в вашем распоряжении день для отдыха.

В качестве дополнительных услуг возможна организация экскурсий на Чегемские водопады или в ущелье Адыр-Су, конные прогулки, рыбалка.

Ужин с вручением сертификатов.

Если предыдущий день не дал вам хорошую погоду, гид примет решение использовать резервный день.

Спуск в отель.

Свободный (резервный) деньСвободный (резервный) деньСвободный (резервный) деньСвободный (резервный) день
8 день
Трансфер в г. Минеральные Воды

Завтрак, свободное время, выселение из номера до 12.00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостинице 3* на поляне Чегет – 3 ночи (Отель "Лагуна" 3*, при отсутствии свободных мест в отеле «Лагуна» – отель "Снежный барс" 3*);
  • в приюте на горе – 4 ночи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт (ж/д станция) Минеральные воды –Терскол – аэропорт (ж/д станция) Минеральные Воды
  • Все групповые трансферы по программе
  • Проживание, указанное в программе (двухместное проживание в гостинице 3* (3 ночи), спальное место в приюте на горе (4 ночи)
  • Питание, указанное в программе (трехразовое питание в приюте, в гостинице питание по программе, сух пайки в дни выходов)
  • Оплата услуг канатных дорог во время акклиматизационных выходов и подъемов
  • Аренда общественного снаряжения
  • Услуги горного гида (в стоимость включена одна попытка восхождения)
  • Дополнительный гид на день восхождения (1 на 3 человека)
  • Обеспечение безопасности (регистрация в МЧС, радиосвязь, аптечка)
  • Сборы национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
  • Прокат личного альпинистского снаряжения
  • Размещение в номерах другой категории в гостинице
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Услуги ратрака (снегоуплотнительной машины с кузовом для перевозки) на акклиматизационные выходы и в ночь восхождения
  • Поднос багажа при подъеме и спуске на канатной дороге
  • Любые изменения по программе, ведущие к дополнительным расходам спиртные напитки
  • Сауна, конные прогулки, вертолетные экскурсии, индивидуальные трансферы, дополнительные экскурсии, не входящие в программу
  • Услуги индивидуальных и горнолыжных гидов
  • Профессиональная фото и видео съемка
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Участнику необходимо иметь следующее снаряжение:

  • ветрозащитная мембранная куртка, пуховка;
  • трекинговые брюки из синтетической ткани и теплые штаны, ветрозащитные штаны;
  • спортивный костюм (флисовый или поларовый);
  • горные трекинговые ботинки, высотные пластиковые ботинки, спортивные сандалии (для лагеря и отеля);
  • термобелье;
  • гамаши;
  • перчатки теплые, рукавицы «верхонки» — их можно одевать поверх перчаток или рукавиц, шапка «балаклава» или маска от ветра и мороза, кепка;
  • сменное белье, носки;
  • обычная летняя одежда: футболки, лёгкие брюки, шорты;
  • купальные принадлежности;
  • рюкзак для восхождения объемом 25-30 литров;
  • солнцезащитные очки со степенью защиты не меньше 4, маска горнолыжная на случай непогоды и солнцезащитный крем;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • кошки;
  • система страховочная, ледоруб, карабин 3 шт.;
  • термос или фляга для воды;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • трекинговые палки;
  • спальник с комфортной температурой до -5°.

Недостающее снаряжение (трекинговые палки, ботинки, спальник, кошки, ледоруб, страховочную систему, рюкзак и прочее) можно взять в прокате на месте.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

Встреча: групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 14:00.

В аэропорту туристов встречает гид с табличкой «Восхождение на Эльбрус с Юга» на выходе из зала прилёта.

С ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:00.

Проводы: осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся с 18:00 часов местного времени.

Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Доплата за индивидуальный трансфер Приэльбрусье – Минеральные воды – 4 500 руб.

Сколько стоит прокат снаряжения?

Наименование / Detail

Цена (рублей в день) /

Price in RUB

Ботинки пластиковые/ Plastic boots

500

Ботинки двойные альпинистские / Climbing boots

700

Кошки/Crampons

200

Ледоруб/ Ice axe

150

Телескопические палки/ Telescopic poles

200

Спальный мешок/ Sleeping Bag

300

Пуховая куртка/ Down jacket

500

Брюки/ Pant Goretex

400

Ветровка/ Jacket Goretex

400

Самостраховка/ Selfbelay

50

Горнолыжная маска/ Ski goggles

200

Рукавицы/ Mitten Thinsulate

200

Беседка альпинистская/ Harness

150

Карабины/ Karabiner

50

Налобный фонарь/ Head torch

100

Рюкзак/ Rucksacks

200

Термос/ Thermos

100

Очки солнцезащитные/ Glasses

200

Гамаши/Gaiters

100

Каска/ Helmet

100

Горелка/ MSR Cascade

200
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Спасибо за тур!
Н
16 июня 2022
Все было прекрасно!!!!
М
15 июня 2022
Все было качественно организовано, не было никаких задержек и проволочек! Спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

🧳Экскурсионные туры🌄Восхождения🍀Природа и пейзажиЭльбрус🗽Популярные места🌋Вулканы

Похожие туры в Нальчике

Эльбрус: путешествие к самой высокой горе Европы
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 18 чел.
Организатор экскурсии Каральби
Каральби
5
21 отзыв
Эльбрус: путешествие к самой высокой горе Европы
Даже если у вас нет опыта в альпинизме, предгорья Эльбруса доступны для каждого! Мы с вами проедем по самому большому
2 июля
3 июля
9 июля
10 июля
1 100 за 1 человека
Экскурсия на Гордый Эльбрус из Нальчика
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
18 отзывов
Очень популярно сейчас
Экскурсия на Гордый Эльбрус из Нальчика
Эльбрус - самая известная гора в России. Ее высота составляет 5642 метра. Многие альпинисты записывают эту вершину
28 июня
1 июля
12 000 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье - седьмое чудо России
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии ТК
ТК
5
23 отзыва
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Эльбрус - самая высокая гора России и Европы. Многие альпинисты включают ее
от 8 500 за всё до 3 чел.
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
4.6
69 отзывов
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
Эльбрус - одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины - незабываемое зрелище. Предлагаем вам подняться на
26 июня
29 июня
3 июля
6 июля
1 150 за 1 человека
Приэльбрусье - 3 поляны
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
4
2 отзыва
Приэльбрусье - 3 поляны
Эльбрус - одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины - незабываемое зрелище. Предлагаем вам подняться на
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
7 400 за всё до 4 чел.
Сказочный Домбай
18 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
5
2 отзыва
Сказочный Домбай
У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал - тот Кавказа не видал!» Это настоящий музей на лоне
26 июня
10 июля
24 июля
2 200 за 1 человека
Красоты Горного Домбай
18 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
Нет отзывов
Красоты Горного Домбай
У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал - тот Кавказа не видал!» Это настоящий музей на лоне
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
16 000 за всё до 4 чел.
Безенги - центр Кавказа
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
4 отзыва
Безенги - центр Кавказа
Любуясь неповторимостью затерянных миров Безенги, вы как будто вновь окунаетесь в фантастический мир Артура Конан Дойля
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
14 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике на плато Бермамыт
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии ТК
ТК
5
1 отзыв
На внедорожнике на плато Бермамыт
Плато Бермамыт, бесспорно, не только одна из лучших панорамных площадок Кавказских Минеральных Вод, но
от 13 500 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
10 часов
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
2 отзыва
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
7 900 за 1 человека
Владикавказ в историях любви
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
4.8
5 отзывов
Владикавказ в историях любви
Приглашаем вас на экскурсию по одному из самых красивых городов на юге России
30 июня
14 июля
1 200 за 1 человека
Большая Цейская Подкова
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
4
2 отзыва
Большая Цейская Подкова
На один день мы уедем за пределы Нальчика и отправимся в путешествие по красотам Северного Кавказа. С нами за один день
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
1 350 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нальчике
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ