Эльбрус – высочайшая вершина не только на Кавказе, но и в Европе. Этот дремлющий вулкан заслуженно притягивает огромное количество восходителей. И хотя наш маршрут технически не очень сложный, тем не менее, таит свои опасности, главная из которых – коварная и изменчивая погода. Самое благоприятное время для восхождения приходится с середины июля по конец августа. Кроме этого, надо отметить, что 60% успешности восхождения зависит от гида. С нами будут опытные и высококвалифицированные гиды, имеющие большой опыт восхождений на Эльбрус и другие горные вершины.

Программа тура по дням

1 день Трансфер из г. Минеральные Воды в посёлок Терскол

Встреча в аэропорту или на ж/д станции г. Минеральные Воды. 14:00 Трансфер в пос. Терскол (3-3,5 часа в пути). Размещение в гостинице, отдых. Встреча с гидом группы, брифинг. Проверка и подбор личного снаряжения. Свободное время для отдыха, развлечений и знакомства с регионом. За дополнительную оплату время можно провести достаточно разнообразно. Гурманам мы посоветуем посетить национальный балкарский ресторан, где, ожидая приготовления блюд, можно заняться рыбалкой на форель. Желающим расслабиться после дороги, рекомендуем посетить оздоровительный центр в отеле. Ужин.

2 день Трекинг на гору «Пик Терскол» или гору «Чегет»

Завтрак в отеле. В этот день начинается процесс акклиматизации. Выход на Пик Терскол или гору Чегет. Пеший подъем на вершину и спуск обратно, что занимает от 4 до 6 часов. Обед (сух. паёк). Возвращение в отель. Брифинг с гидом, обсуждение программы на следующий день. В свободное время можно совершить прогулки по окрестностям, посетить Долину нарзанов либо посетить баню (за дополнительную оплату). Ужин.

3 день Подъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, заселение в Приют

Завтрак в отеле. Все лишние вещи сдаются в камеру хранения отеля, на гору вы берете с собой только самое необходимое. Трансфер на поляну Азау. Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847м над у. м.). Заселение в приют. Акклиматизационный выход на ледовые занятия до Приюта 11 (4050м над у. м., 2-3 часа). Обед. Отдых. Обсуждение программы на следующий день, подготовка к выходу в высокогорную зону и на скалы Пастухова. Ужин. Отдых.

4 день Акклиматизационный выход на скалы Пастухова

Ранний завтрак. Акклиматизационный выход до скал Пастухова (4700 м над у. м., от 4 до 5 часов), ледовые занятия. Обед. После отдыха за ужином вас ждет финальный брифинг по восхождению. Ужин. Отдых.

5 день Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)

День отдыха. Проведение снежно-ледовых занятий, прогулки, сон. Гид знакомит группу с дополнительными гидами, которые будут страховать вас во время восхождения на вершину. В случае благоприятного прогноза погоды и ухудшения прогноза в последующие дни, если группа подготовлена, гид может предложить использовать этот день, как попытку восхождения. Ранний ужин, отдых.

6 день Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642м над у.м.)

День восхождения на Эльбрус. Ранний подъем в 02:00. За дополнительную оплату возможен подъем на ратраке (снегоуплотнительной машине с кузовом для перевозки) на высоту до 5000 метров. В этом случае, выход сдвигается на более позднее время. Затем начинается подъем на западную вершину Эльбруса (5642м над у. м.). Во время восхождения – перекус (сух паёк), с собой – термосы с чаем или горячим питьем. Время, затрачиваемое на восхождение – 7-9 часов. Общее время – около 12 часов. На вершину (5642 над у. м.) обычно выходят в 11–13 часов дня (зависит от темпа подъема группы). Вне зависимости от результата с 14 часов дня движение всех участников группы осуществляется только вниз. После возвращения в приют – отдых и ужин. Ночь в приюте.

7 день Свободный (резервный) день

Завтрак. К обеду вы спускаетесь к подножию и в вашем распоряжении день для отдыха. В качестве дополнительных услуг возможна организация экскурсий на Чегемские водопады или в ущелье Адыр-Су, конные прогулки, рыбалка. Ужин с вручением сертификатов. Если предыдущий день не дал вам хорошую погоду, гид примет решение использовать резервный день. Спуск в отель.

8 день Трансфер в г. Минеральные Воды