Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту или на ж/д станции г. Минеральные Воды.
14:00 Трансфер в пос. Терскол (3-3,5 часа в пути).
Размещение в гостинице, отдых.
Встреча с гидом группы, брифинг.
Проверка и подбор личного снаряжения.
Свободное время для отдыха, развлечений и знакомства с регионом.
За дополнительную оплату время можно провести достаточно разнообразно.
Гурманам мы посоветуем посетить национальный балкарский ресторан, где, ожидая приготовления блюд, можно заняться рыбалкой на форель.
Желающим расслабиться после дороги, рекомендуем посетить оздоровительный центр в отеле.
Ужин.
Завтрак в отеле.
В этот день начинается процесс акклиматизации.
Выход на Пик Терскол или гору Чегет.
Пеший подъем на вершину и спуск обратно, что занимает от 4 до 6 часов.
Обед (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Брифинг с гидом, обсуждение программы на следующий день.
В свободное время можно совершить прогулки по окрестностям, посетить Долину нарзанов либо посетить баню (за дополнительную оплату).
Ужин.
Завтрак в отеле.
Все лишние вещи сдаются в камеру хранения отеля, на гору вы берете с собой только самое необходимое.
Трансфер на поляну Азау.
Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847м над у. м.).
Заселение в приют.
Акклиматизационный выход на ледовые занятия до Приюта 11 (4050м над у. м., 2-3 часа).
Обед.
Отдых.
Обсуждение программы на следующий день, подготовка к выходу в высокогорную зону и на скалы Пастухова.
Ужин.
Отдых.
Ранний завтрак.
Акклиматизационный выход до скал Пастухова (4700 м над у. м., от 4 до 5 часов), ледовые занятия.
Обед.
После отдыха за ужином вас ждет финальный брифинг по восхождению.
Ужин.
Отдых.
День отдыха.
Проведение снежно-ледовых занятий, прогулки, сон.
Гид знакомит группу с дополнительными гидами, которые будут страховать вас во время восхождения на вершину.
В случае благоприятного прогноза погоды и ухудшения прогноза в последующие дни, если группа подготовлена, гид может предложить использовать этот день, как попытку восхождения.
Ранний ужин, отдых.
День восхождения на Эльбрус.
Ранний подъем в 02:00.
За дополнительную оплату возможен подъем на ратраке (снегоуплотнительной машине с кузовом для перевозки) на высоту до 5000 метров.
В этом случае, выход сдвигается на более позднее время.
Затем начинается подъем на западную вершину Эльбруса (5642м над у. м.).
Во время восхождения – перекус (сух паёк), с собой – термосы с чаем или горячим питьем.
Время, затрачиваемое на восхождение – 7-9 часов.
Общее время – около 12 часов.
На вершину (5642 над у. м.) обычно выходят в 11–13 часов дня (зависит от темпа подъема группы).
Вне зависимости от результата с 14 часов дня движение всех участников группы осуществляется только вниз.
После возвращения в приют – отдых и ужин.
Ночь в приюте.
Завтрак.
К обеду вы спускаетесь к подножию и в вашем распоряжении день для отдыха.
В качестве дополнительных услуг возможна организация экскурсий на Чегемские водопады или в ущелье Адыр-Су, конные прогулки, рыбалка.
Ужин с вручением сертификатов.
Если предыдущий день не дал вам хорошую погоду, гид примет решение использовать резервный день.
Спуск в отель.
Завтрак, свободное время, выселение из номера до 12.00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание:
Участнику необходимо иметь следующее снаряжение:
Недостающее снаряжение (трекинговые палки, ботинки, спальник, кошки, ледоруб, страховочную систему, рюкзак и прочее) можно взять в прокате на месте.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Встреча: групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 14:00.
В аэропорту туристов встречает гид с табличкой «Восхождение на Эльбрус с Юга» на выходе из зала прилёта.
С ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:00.
Проводы: осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся с 18:00 часов местного времени.
Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Доплата за индивидуальный трансфер Приэльбрусье – Минеральные воды – 4 500 руб.
|
Наименование / Detail
|
Цена (рублей в день) /
Price in RUB
|
Ботинки пластиковые/ Plastic boots
|
500
|
Ботинки двойные альпинистские / Climbing boots
|
700
|
Кошки/Crampons
|
200
|
Ледоруб/ Ice axe
|
150
|
Телескопические палки/ Telescopic poles
|
200
|
Спальный мешок/ Sleeping Bag
|
300
|
Пуховая куртка/ Down jacket
|
500
|
Брюки/ Pant Goretex
|
400
|
Ветровка/ Jacket Goretex
|
400
|
Самостраховка/ Selfbelay
|
50
|
Горнолыжная маска/ Ski goggles
|
200
|
Рукавицы/ Mitten Thinsulate
|
200
|
Беседка альпинистская/ Harness
|
150
|
Карабины/ Karabiner
|
50
|
Налобный фонарь/ Head torch
|
100
|
Рюкзак/ Rucksacks
|
200
|
Термос/ Thermos
|
100
|
Очки солнцезащитные/ Glasses
|
200
|
Гамаши/Gaiters
|
100
|
Каска/ Helmet
|
100
|
Горелка/ MSR Cascade
|
200