9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша экскурсия - это поездка в Городец. Изначально хотелось объединить Городец с каким-то еще объектом (озером Светлояр или с г. Семеновым), но отказались от этих сумасшедших идей, чтобы посмотреть более детально Городец. Продолжительность экскурсии с самим гидом составила менее 3 часов. Мы добирались из Нижнего Новгорода до Городца общественным транспортом (автобусом). В отношении гида Алексея могу сказать только хорошие слова: доброжелательный, терпеливый, спокойный. Алексей обладает необходимыми знаниями и хорошо дает материал, интересно и в запоминающейся форме и внимательно отвечает на все вопросы. Чувствуется, что дело свое он любит. Кроме того, Алексей предоставил нам всю необходимую информацию по транспорту, уже после расставания прислал, на всякий случай, телефоны такси и расписание общественного транспорта, вдруг мы где-то опоздаем. Но по маршруту экскурсии у меня есть свои, субъективные пожелания. Городец - это музейная столица Нижегородской области. У меня после экскурсии визуальной картинки Городца не сложилось. Сказать, что он мне понравился или не понравился, я не могу. Когда Алексей рассказывал об истории Городца, то он выбирал те места в городе, которые соответствовали тому материалу, который он в данный момент давал. Федоровский монастырь, вал, озеро малый Светлояр, старообрядческая церковь, памятник купечеству, памятники Александру Невскому, городецкие домики... Мне не хватило городецких домиков, украшенных резьбой, чтобы побольше времени побродить у них. Мне не хватило спуститься вниз к Волге, к городу Мастеров. Ведь Городец стоит на высоком берегу Волги - а это очень красиво. И это хочется почувствовать. На это нужно время. Как и на обязательное посещение с экскурсией музея самоваров. Там работают необыкновенные, любящие свое дело экскурсоводы, которые с невероятным настроением проводят экскурсии. Самая большая коллекция самоваров в мире! Минут 30, как минимум, там идет экскурсия. По нашей просьбе Алексей записал нас на индивидуальную экскурсию на Городецкую фабрику (за это ему спасибо). Хороший музей при фабрике по городецкой росписи, замечательная экскурсия в иконописную мастерскую при фабрике (спасибо Николаю Николаевичу). В магазине при фабрике покупать особо нечего. В музей пряников мы, хоть и планировали, но не успели. P.S. Резюмируя все вышеизложенное, на пребывание в Городце желательно закладывать часов 7, не меньше. И достаточное количество времени уделять городецким, старым домикам, высокому берегу Волги…