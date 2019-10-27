9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Список увлекательных путешествий на выбор в любой уголок Нижегородской области

Алексей
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Алексей – ваш гид
Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на древней Нижегородской земле! Вы находитесь на страничке экскурсии-конструктора — единственной в своем роде площадке, на которой вы можете собрать пакет из заинтересовавших вас прогулок практически в любые уголки Нижегородской области, известные и не очень.
От 3900 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор

За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону я объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. У нас на Нижегородчине (пускай и в миниатюре) есть почти все: горы и моря; леса и поля; тихая провинция и шумный мегаполис; пески и черноземы; древние народные промыслы и современное промышленное производство… Я люблю и знаю свой Нижегородский край — и с удовольствием познакомлю с ним вас!

Программы на выбор

«На горах»:

  • Совсем рядом с Н.Новгородом, в Богородском районе — «Нижегородский Версаль». Это бывшие дворянские усадьбы с интересными архитектурными ансамблями, тенистыми парками и рукотворными прудиками: Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье, Бестужевых-Рюминых в Кудрёшках, Шереметевых в Лазареве, Улыбышева в Лукине; а также древний Дудин и Оранский монастыри.
  • Чуть подальше, в том же направлении, находится старинный металлообрабатывающий район, у которого есть своя столица — город Палово-на-Оке. Местные «левши» изготавливали удивительные замки различных размеров: от миниатюрных, «с блоху», до царь-замка. Здесь же вывели специальный сорт павловского лимона и выпускают легендарный автобус-вездеход — неубиваемый «ПАЗик». Помимо очень красивых заокских далей в окрестностях Павлова можно посетить старинный и очень маленький живописный городок Горбатов, а также «монастырь на острове» — под Ворсмой.
  • У нас, на юге Нижегородской области, случился феномен «Болдинской осени»: в имении своего отца, Большом Болдине, за три месяца А.С.Пушкин написал необыкновенно много великолепных произведений. Сегодня можно посетить музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино», а также увидеть мемориальные окрестности: музей сказок и парк в сельце Львовка, рощу «Лучинник», единственное владение самого поэта — деревню Кистенево (помните «Дубровского»?), а также имение соседей по поместью — Апраксино. Места там удивительные, воздух свежий — очень рекомендую!
  • Четвертый удел Божьей Матери — это в Дивееве, недалеко от Саровского монастыря. Знаменитый Дивеевский монастырь, связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского, выглядит как мираж, когда к нему подъезжаешь по дороге, бегущей через поля. В окрестностях — множество целебных источников. В том же направлении, но уже в Мордовии, на р.Мокша находится Санаксарский монастырь — очень намоленное и красивое место.
  • На берегах одной из самых извилистых, петляющих речек в Европе с говорящим названием — Пьяна — множество всего интересного: в одном месте попадаешь на Малый Кавказ, только «горы» образованы карстовыми провалами с пещерами (Студенческая, Старцева яма, Бутылочное горлышко — в ней как в лисьей норе оказываешься! — и т.д.), в другом месте попадаешь в тенистые парки двух близких, но очень разных усадеб, одна помещиков Пашковых, другая — барона Жомини…
  • В 100 км. на юг от Н.Новгорода — в двух соседних селах родились патриарх Никон и протопоп Аввакум, а рядом «маленькое чудо» поселок Большое Мурашкино, вотчина боярина Морозова. Тут можно изучать историю архитектуры, гуляя по одной лишь улице, на которой настоящая «выставка» купеческих особняков, отстроенных в различных стилях! А еще живописные мостики через Сундовик, остатки крепостного вала и чудесный музейчик.
  • На границе с нашей областью, на берегу красавицы Оки раскинут один из самых древних городов русских — Муром, прославленный былинным богатырем Ильей, что из с.Карачарово. Сегодня бренд города — монастыри. Но город интересен и гражданской архитектурой, и самым красивым мостом в России — вантовым, перекинутым через Оку. Исторические улочки, интересные музеи и свежие калачи – все это нас ждет в Муроме!

«В лесах»:

  • Легендарное Светлояр-озеро, в водах которого скрылся от разграбления татарами град Китеж, ставший невидимым. Озеро и окрестности, удивительно красивые, овеяны множеством преданий: что быль, а что — правда, лучше узнать на месте, посетив музей, искупавшись в озере и прогулявшись до ключика Кибелек.
  • Настоящая столица лесного заволжья — Семенов. Небольшой городок получил планировку на манер Парижа, а прославился как центр старообрядчества и хохломской росписи. В окрестностях — множество бывших скитов, в том числе знаменитый Комаровский.
  • На берегу Волги находится белоснежный Макарьевский монастырь. Основанный уроженцем Н.Новгорода преподобным Макарием он дал название самой крупной ярмарке в Европе, которая шумела под стенами монастыря каждый год в течение почти 200 лет! В монастыре очень уютно, а его панорамы с любой точки оставляют неизгладимое впечатление!
  • Древняя Балахна — город-спутник Н.Новгорода — может похвалиться набором церквей 16-19 веков*: здесь и самый древний храм на территории Нижегородской области (в честь взятия Казани), и самый нарядный (украшенный великолепными поливными изразцами работы местных мастеров), и немалых размеров кладбищенский (такому и в губернском городе быть прилично!). Сам же город возник как центр соледобычи — и сейчас можно увидеть остатки рассолоподъемных труб на Волге, а также погулять по парку на месте балахнинской крепости и вспомнить Кузьму Минина — инициатора и соруководителя Нижегородского ополчения. Кстати, рядом находятся «Жары» — обширная область, принадлежавшая роду Пожарских, куда тоже можно заглянуть!
  • Полчаса на электричке — и мы окажемся в столице советской химии, Дзержинске. Индустриальный центр строился с 30-х годов XX века среди сосновых боров, вблизи дачных поселков, где любили отдыхать Горький и Шаляпин. Отлично спланированный исторический центр поражает монументальностью зданий, выстроенных в период освоения классического наследия (по-нашему, «сталинок»). Здесь есть своя «высотка со шпилем», дендрарий. Пожалуй, только в Дзержинске и только в одном его микрорайоне можно снова оказаться на территории СССР (почему — расскажу при прогулке). Несмотря на то, что в окрестностях города масса заводов, Дзержинск удивляет и привлекает своей ухоженностью и озелененностью. Недалеко от города, на живописной излучине Оки, стоит уникальная гиперболоидная башня конструкции гениального В.Г.Шухова.
  • Прямо на трассе Москва — Н.Новгород перед воротами области приютился на берегу Клязьмы древний городок — Гороховец. Его уникальность в том, что он активно застраивался в 17 в., а потом как бы впал в спячку — и в таком законсервированном виде сегодня встречает туристов тремя монастырями, собором, деревянными особняками-теремами в стиле модерн и — внимание! — семью белокаменными палатами, которых всего-то в России сохранилось 20 экземпляров... И все это великолепие можно обозревать с высоты Никольской горы!

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Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Спасибо большое Алексею! Великолепно провёл экскурсию! Знающий историю, позитивный, отзывчивый молодой человек! В следующий раз - только с ним! Огромная благодарность! Успехов и удачи, Алексей!
5 января 2019
Все отлично. Алексей влюблённый в свой город гид. Спасибо ему большое.
24 декабря 2018
Спасибо большое нашему гиду Алексею за прекрасную,хорошо спланированную,познавательную,интересную экскурсию!!!! Всем советую такого гида!!!!
17 декабря 2018
Спасибо большое Алексею за прекрасных 2 дня в Нижнем Новгороде!!!!! Таких экскурсоводов побольше!!! Очень содержательные, интересные экскурсии!!! Мы побывали в Городце, Балахне, а на следующий день -Нижний Новгород. Всем советую экскурсовода Алексея!!!!
4 ноября 2017
Экскурсия прошла очень хорошо и интересно!Спасибо Алексею за хорошие знания истории Н Новгорода и знания по всем задаваемым вопросам! Отлично !
10 августа 2017
Наша экскурсия - это поездка в Городец. Изначально хотелось объединить Городец с каким-то еще объектом (озером Светлояр или с г. Семеновым), но отказались от этих сумасшедших идей, чтобы посмотреть более детально Городец. Продолжительность экскурсии с самим гидом составила менее 3 часов. Мы добирались из Нижнего Новгорода до Городца общественным транспортом (автобусом). В отношении гида Алексея могу сказать только хорошие слова: доброжелательный, терпеливый, спокойный. Алексей обладает необходимыми знаниями и хорошо дает материал, интересно и в запоминающейся форме и внимательно отвечает на все вопросы. Чувствуется, что дело свое он любит. Кроме того, Алексей предоставил нам всю необходимую информацию по транспорту, уже после расставания прислал, на всякий случай, телефоны такси и расписание общественного транспорта, вдруг мы где-то опоздаем. Но по маршруту экскурсии у меня есть свои, субъективные пожелания. Городец - это музейная столица Нижегородской области. У меня после экскурсии визуальной картинки Городца не сложилось. Сказать, что он мне понравился или не понравился, я не могу. Когда Алексей рассказывал об истории Городца, то он выбирал те места в городе, которые соответствовали тому материалу, который он в данный момент давал. Федоровский монастырь, вал, озеро малый Светлояр, старообрядческая церковь, памятник купечеству, памятники Александру Невскому, городецкие домики... Мне не хватило городецких домиков, украшенных резьбой, чтобы побольше времени побродить у них. Мне не хватило спуститься вниз к Волге, к городу Мастеров. Ведь Городец стоит на высоком берегу Волги - а это очень красиво. И это хочется почувствовать. На это нужно время. Как и на обязательное посещение с экскурсией музея самоваров. Там работают необыкновенные, любящие свое дело экскурсоводы, которые с невероятным настроением проводят экскурсии. Самая большая коллекция самоваров в мире! Минут 30, как минимум, там идет экскурсия. По нашей просьбе Алексей записал нас на индивидуальную экскурсию на Городецкую фабрику (за это ему спасибо). Хороший музей при фабрике по городецкой росписи, замечательная экскурсия в иконописную мастерскую при фабрике (спасибо Николаю Николаевичу). В магазине при фабрике покупать особо нечего. В музей пряников мы, хоть и планировали, но не успели. P.S. Резюмируя все вышеизложенное, на пребывание в Городце желательно закладывать часов 7, не меньше. И достаточное количество времени уделять городецким, старым домикам, высокому берегу Волги…
28 января 2017
Экскурсия великолепная! Алексей рассказывает очень интересно, с удовольствием отвечает на многочисленные вопросы. Мы запланировали ещё одну поездку в Нижний Новгород на теплое время года!
23 июля 2016
Спасибо экскурсоводу. Алексей может подстроиться под любую группу и под различные непредвиденные ситуации. Экскурсия интересная, наполненная. Мы получили незабываемые впечатления о городе Городце и полюбили его.
Людмила
14 апреля 2016
Нам все понравилось). А если учитывать жуткий холод, то Алексей наш - просто герой)))

Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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