Село Усолье

Ещё одним из доказательств амазонского происхождения является несколько преданий в Усолье о богатырке Усолке, возглавившей борьбу с кочевниками. Екатерина II пожаловала эти земли во владение Г. Г. Орлову. Согласно местной легенде императрица, стоя на горе Светёлка предложила Григорию Орлову: «Что взглядом окинешь, все твое будет!». Орловы обосновались в Усолье и построили здесь большой усадебный комплекс Орловых-Давыдовых. Мы с вами увидим усадьбу, храм Николая Чудотворца и пройдёмся по берегу реки с окаменелостями мезозойского периода.

Чувашский бугор

Прежде чем мы на него поднимемся, мы заглянем на песчаный пляж 🏖️ и если позволит погода — искупаемся. Бугор расположен в 2, 5 километрах от села Усолье. Рядом находится источник солёной воды. А на его вершине есть загадочное место, называемое волчьим логовом или пиком-излучателем, на котором можно «подзаправиться» космической энергией. По местному поверью, Чувашский бугор — место прямой связи с космосом.

Подвальские террасы

В селе Тайдаково мы остановимся у обелиска, установленного в честь крещению чувашей (1829 г). После чего отправимся к Подвальским террасам. На правом берегу Волги расположился природный комплекс террасовидных оползней, названное Подвальскими террасами. Сейчас это место имеет статус памятника природы. Всё из-за проживания на их склонах большого количества редких краснокнижных форм растительной и животной жизни. Но для нас будут интересны в первую очередь красивые 🤩 пейзажи вокруг.

Организационные детали: