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Автобусная экскурсия «Амазонки земли Самарской»

Ульянкины П.
Ульянкины П. – Гид из Самары
Самарский край для иноземных путешественников представлялся землей Амазонок.

В путевых заметках наши горы ⛰️ всегда звались «девьими».

Мы отправимся в места, связанные с историческим проживанием и местом рождения легенд и преданий о женщинах-богатырках.

А может быть это недалекое будущее? Маршрут пройдёт через достопримечательности 🏛️ села Усолье, гору Светелка, Чувашский бугор и Подвальские террасы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Амазонки земли Самарской»
Автобусная экскурсия «Амазонки земли Самарской»

Что вы увидите

  • Усадебный комплекс Орловых-Давыдовых (село Усолье)
  • Храм Николая Чудотворца (село Усолье)
  • Берег Волги с окаменелостями мезозойского периода (село Усолье)
  • Гора Светелка
  • Чувашский бугор
  • Тайдаково: памятник крещению чувашей
  • Подвальские террасы
  • Ильинский источник
Село Усолье
Ещё одним из доказательств амазонского происхождения является несколько преданий в Усолье о богатырке Усолке, возглавившей борьбу с кочевниками. Екатерина II пожаловала эти земли во владение Г. Г. Орлову. Согласно местной легенде императрица, стоя на горе Светёлка предложила Григорию Орлову: «Что взглядом окинешь, все твое будет!». Орловы обосновались в Усолье и построили здесь большой усадебный комплекс Орловых-Давыдовых. Мы с вами увидим усадьбу, храм Николая Чудотворца и пройдёмся по берегу реки с окаменелостями мезозойского периода.
Чувашский бугор
Прежде чем мы на него поднимемся, мы заглянем на песчаный пляж 🏖️ и если позволит погода — искупаемся. Бугор расположен в 2, 5 километрах от села Усолье. Рядом находится источник солёной воды. А на его вершине есть загадочное место, называемое волчьим логовом или пиком-излучателем, на котором можно «подзаправиться» космической энергией. По местному поверью, Чувашский бугор — место прямой связи с космосом.
Подвальские террасы
В селе Тайдаково мы остановимся у обелиска, установленного в честь крещению чувашей (1829 г). После чего отправимся к Подвальским террасам. На правом берегу Волги расположился природный комплекс террасовидных оползней, названное Подвальскими террасами. Сейчас это место имеет статус памятника природы. Всё из-за проживания на их склонах большого количества редких краснокнижных форм растительной и животной жизни. Но для нас будут интересны в первую очередь красивые 🤩 пейзажи вокруг.

Организационные детали:

  • Возьмите средства от комаров, дождевик или зонт, купальник, еду, воду и удобную обувь.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • вода
Начало и место завершения
🚩 Проспект Кирова, 391б
Автобусная экскурсия «Амазонки земли Самарской»
Автобусная экскурсия «Амазонки земли Самарской»
Автобусная экскурсия «Амазонки земли Самарской»
Автобусная экскурсия «Амазонки земли Самарской»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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