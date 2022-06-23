Встреча группы. Знакомство

Прилет, встречаемся, знакомимся, обсуждаем программу тура, расписание занятий.
По желанию вносим корректировки, свободный день.
Обед и ужин включен
Завтрак.
11.00 –12.30 Первая ознакомительная тренировка.
12.30 – 15:00 Свободное время. Обед.
16:00 – 17:30 ОФП + растяжка.
19:00 – 20:00 Ужин.
Ранний подъем, чтоб успеть на пробежку и на завтрак.
8:30 Утренняя гимнастика на пляже.
Ни что так не бодрит с утра, как утренняя зарядка!
9:00 Идём на завтрак.
10:00 – 12:00 Проводим время в бассейне.
Купаемся, загараем.
Проводим тест кто как плавает.
12:00 – 15:00 Обед, свободное время.
16:00 – 17:00 Zumba + растяжка у бассейна.
17:00 – 19:00 Играем в волейбол, плаваем в бассейне, чилим на шезлонгах.
19:00 – 21:00 Ужин.
После ужина собираемся в холле отеля, играем в настольные игры.
8:00 Утренняя пробежка + 15 минутная функциональная тренировка на пляже.
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 12:00 Свободное время.
Учимся плавать, кто не умеет, играем в волейбол, чилим у бассейна.
12:00 – 12:30 Зумба.
12:30 – 14:00 Обед. Быстро обедаем и отправляемся в город посетить местные базарчики, магазинчики с сувенирами и тд (по желанию).
18:00 – 19:00 Тренировка кроссфит.
19:30 – 21:00 ужин.
8:00 – 9:00 Утренняя пробежка + зарядка на пляже.
9:00 – 10:00 Завтрак.
11.00 Экскурсия в Олимпийский Сочи с посещением Скайпарка.
17:00 Возвращаемся в отель.
17:30 – 19:00 Функциональная командная тренировка с использованием бассейна.
19:30 – 21:00 Ужин.
Утро без тренировки.
7:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 12:00 Зумба на траве.
12:00 – 14:00 Обед.
15:00 – 16:00 Соревнования у бассейна.
16:30 – 19:00 Берём велосипеды в прокат и едем кататься.
19:30 – 21:00 Ужин.
Вечерняя прогулка по городу Сочи.
8:00 Утренняя гимнастика и растяжка на пляже.
9:00 – 10:00 Завтрак.
Отъезд.
Проживание в отеле Адлеркурорт Коралл.
Здесь расположен самый большой подогреваемый бассейн с морской водой в Европе.
Отель расположен на берегу моря в Адлере, в живописном месте невероятной красоты. Ваш личный рай!
Комфортные условия для проживания, вкусное трехразовое питание "шведский стол", развитая инфраструктура, в окружении пальм и цветов.
Здесь будет комфортно заниматься и отдыхать, так как вечерняя развлекательная программа в отеле веселая и разнообразная.
С нами едет один из ведущих тренеров по фитнесу из Санкт-Петербурга Арустамян Артем!
Ведет активный образ жизни: кроссфит, танцы, сноуборд, вэйксёрфинг.
Один из самых популярных тренеров по выездным фитнес ретритам.
В его копилке с 2014 года фитнес-туры в Таиланд, Майорку, Грецию, Доминикану, Египет, горнолыжные туры и просто фитнес уикенды.
Профессионал с большой буквы, с его помощью достигаются реальные результаты.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.