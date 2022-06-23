Авторский фитнес-тур «Я могу»

Желаете испытать эмоции от нового формата отдыха

5
3 отзыва
Желаете испытать эмоции от нового формата отдыха? Вы хотите перестроить свое тело и мысли? Готовы сделать рывок для обретения новой ФОРМЫ? Приглашаем в новый ретрит-проект "Я МОГУ"!Вас ждет активный отдых с весёлой компанией единомышленников. Все на спорте и позитиве. Бодрящие и расслабляющие тренировки на суше и в бассейне. Зажигательная Zumba. Развлекательные программы по вечерам и многое другое. Всё продумано до мелочей!
Авторский фитнес-тур «Я могу»
Авторский фитнес-тур «Я могу»
Авторский фитнес-тур «Я могу»
Авторский фитнес-тур «Я могу»
Авторский фитнес-тур «Я могу»
Авторский фитнес-тур «Я могу»
Авторский фитнес-тур «Я могу»
Авторский фитнес-тур «Я могу»
Ближайшие даты:
26
апр

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Знакомство

Прилет, встречаемся, знакомимся, обсуждаем программу тура, расписание занятий. 

По желанию вносим корректировки, свободный день.

Обед и ужин включен

2 день

Тренировка. ОФП + растяжка

Завтрак.

11.00 –12.30 Первая ознакомительная тренировка.

12.30 – 15:00 Свободное время. Обед.

16:00 – 17:30  ОФП + растяжка.

19:00 – 20:00 Ужин.

3 день

Гимнастика. Плавание. Zumba.

Ранний подъем, чтоб успеть на пробежку и на завтрак.

8:30 Утренняя гимнастика на пляже.

Ни что так не бодрит с утра, как утренняя зарядка!

9:00 Идём на завтрак.

10:00 – 12:00 Проводим время в бассейне.

Купаемся, загараем.

Проводим тест кто как плавает.

12:00 15:00 Обед, свободное время.

16:00 – 17:00 Zumba + растяжка у бассейна.

17:00 – 19:00 Играем в волейбол, плаваем в бассейне, чилим на шезлонгах.

19:00 21:00 Ужин.

После ужина собираемся в холле отеля, играем в настольные игры.

4 день

Пробежка. Плавание. Zumba. Кроссфит

8:00 Утренняя пробежка + 15 минутная функциональная тренировка на пляже.

9:00 10:00 Завтрак.

10:00 12:00 Свободное время.

Учимся плавать, кто не умеет, играем в волейбол, чилим у бассейна.

12:00 – 12:30 Зумба.

12:30 14:00 Обед. Быстро обедаем и отправляемся в город посетить местные базарчики, магазинчики с сувенирами и тд (по желанию).

18:00 – 19:00 Тренировка кроссфит.

19:30 21:00 ужин.

5 день

Пробежка. Экскурсия в Олимпийский Сочи. Функциональная командная тренировка

8:00 – 9:00 Утренняя пробежка + зарядка на пляже.

9:00 10:00 Завтрак.

11.00 Экскурсия в Олимпийский Сочи с посещением Скайпарка.

17:00 Возвращаемся в отель.

17:30 – 19:00 Функциональная командная тренировка с использованием бассейна.

19:30 21:00 Ужин.

6 день

Zumba. Велопрогулка. Прогулка по Сочи

Утро без тренировки.

7:00 10:00 Завтрак.

10:00 – 12:00 Зумба на траве.

12:00 14:00 Обед.

15:00 – 16:00 Соревнования у бассейна.

16:30 – 19:00 Берём велосипеды в прокат и едем кататься.

19:30 21:00 Ужин.

Вечерняя прогулка по городу Сочи.

7 день

Гимнастика + растяжка. Отъезд

8:00 Утренняя гимнастика и растяжка на пляже.

9:00 10:00 Завтрак.

Отъезд.

Проживание

Проживание в отеле Адлеркурорт Коралл. 

Здесь расположен самый большой подогреваемый бассейн с морской водой в Европе.

Отель расположен на берегу моря в Адлере, в живописном месте невероятной красоты. Ваш личный рай! 

Комфортные условия для проживания, вкусное трехразовое питание "шведский стол", развитая инфраструктура, в окружении пальм и цветов.

Здесь будет комфортно заниматься и отдыхать, так как вечерняя развлекательная программа в отеле веселая и разнообразная.  

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Трехразовое питание
  • Трансфер
  • Экскурсия по программе
  • Участие в программе и тренировках
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты
Место начала и завершения?
Россия, Краснодарский край, Сочи
Кто тренирует?

С нами едет один из ведущих тренеров по фитнесу из Санкт-Петербурга Арустамян Артем!

  • Основатель и главный тренер спортивного клуба «Цехъ»;
  • Опыт работы тренером по фитнесу более 10 лет, из них 4 года кроссфит;
  • Выступающий атлет в соревнованиях по кроссфит и функциональному многоборью;
  • 3 место в турнире по функциональному многоборью 2016;
  • Многократный призёр в соревнованиях по гиревому спорту;
  • Призёр соревнований по многоборью среди молодежи;
  • Серебряный призёр Санкт-Петербурга по рукопашному бою;
  • Проводил мастер классы и танцевальные флэшмобы на мероприятиях: Чемпионат мира по хоккею 2016, Гонка Героев, Кубок Конфедераций 2017, Чемпионат мира по футболу 2018, Марафон Белые ночи.

Ведет активный образ жизни: кроссфит, танцы, сноуборд, вэйксёрфинг.

Один из самых популярных тренеров по выездным фитнес ретритам.

В его копилке с 2014 года фитнес-туры в Таиланд, Майорку, Грецию, Доминикану, Египет, горнолыжные туры и просто фитнес уикенды.

Профессионал с большой буквы, с его помощью достигаются реальные результаты.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.
Т
19 мая 2022
Спасибо нашим капитанам лайнера и гидам и организаторам, которые разработали интересную программу‼️‼️‼️

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