Встреча группы. Знакомство

С нами едет один из ведущих тренеров по фитнесу из Санкт-Петербурга Арустамян Артем!

Основатель и главный тренер спортивного клуба «Цехъ»;

Опыт работы тренером по фитнесу более 10 лет, из них 4 года кроссфит;

Выступающий атлет в соревнованиях по кроссфит и функциональному многоборью;

3 место в турнире по функциональному многоборью 2016;

Многократный призёр в соревнованиях по гиревому спорту;

Призёр соревнований по многоборью среди молодежи;

Серебряный призёр Санкт-Петербурга по рукопашному бою;

Проводил мастер классы и танцевальные флэшмобы на мероприятиях: Чемпионат мира по хоккею 2016, Гонка Героев, Кубок Конфедераций 2017, Чемпионат мира по футболу 2018, Марафон Белые ночи.

Ведет активный образ жизни: кроссфит, танцы, сноуборд, вэйксёрфинг.

Один из самых популярных тренеров по выездным фитнес ретритам.

В его копилке с 2014 года фитнес-туры в Таиланд, Майорку, Грецию, Доминикану, Египет, горнолыжные туры и просто фитнес уикенды.

Профессионал с большой буквы, с его помощью достигаются реальные результаты.